Tháng nào cũng tự nhủ “lần này sẽ tiết kiệm”, nhưng đến cuối tháng vẫn không hiểu tiền đi đâu. Câu chuyện quen thuộc của rất nhiều bạn trẻ Gen Z: làm ra tiền không ít, nhưng ví vẫn cứ “xẹp lép” vì những thói quen nhỏ mà tốn cực to này.

Ảnh minh hoạ.

1. Thói quen "mua cho vui" khiến tiền bay không dấu vết

Chỉ cần vài dòng chữ như “flash sale”, “mua 1 tặng 1”, hay “chỉ còn 2 sản phẩm cuối cùng” là đủ khiến nhiều Gen Z lập tức bấm “Thanh toán”.

Những món đồ “mua cho vui” thường chỉ mang lại cảm giác hào hứng trong chốc lát, rồi nhanh chóng bị bỏ quên trong tủ. Mỗi món có thể không đáng bao nhiêu, nhưng cộng dồn cả tháng thì con số lại khiến nhiều người giật mình.

2. Cà phê, trà sữa... - Chi phí nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn

Một cốc cà phê sáng hay ly trà sữa chiều tưởng chỉ là khoản chi nhỏ, nhưng nếu duy trì đều đặn, mỗi tháng có thể “ngốn” tới vài triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.

Thực tế, nhiều bạn trẻ coi việc “đi cà phê” là một phần của lối sống hiện đại – vừa làm việc, vừa thư giãn. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát, khoản chi này dễ dàng chiếm tỷ lệ lớn trong tổng thu nhập.

Thay vì cắt bỏ hoàn toàn, việc giới hạn tần suất và lựa chọn địa điểm hợp lý có thể giúp cân bằng giữa nhu cầu và tài chính cá nhân.

3. Sống "ảo" hết mình, ví "thật" thì hết tiền

Mạng xã hội tạo nên áp lực vô hình về hình ảnh. Từ trang phục, phụ kiện, cho đến những buổi “check-in” tại quán cà phê hay địa điểm sang chảnh – tất cả đều tốn kém nếu lặp lại thường xuyên.

Không thể phủ nhận Gen Z có gu thẩm mỹ và ý thức làm thương hiệu cá nhân rất tốt. Tuy nhiên, nếu “đầu tư” quá mức cho hình ảnh, ví tiền sẽ khó mà giữ vững. Các chuyên gia tài chính cho rằng, người trẻ nên tách bạch chi phí “phục vụ hình ảnh” và “phục vụ nhu cầu thiết thực” để tránh chi tiêu mất kiểm soát.

4. Chi tiêu cho "sự tiện lợi"

Sự bùng nổ của các ứng dụng giao đồ ăn khiến việc “đặt món” trở thành thói quen phổ biến. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, món yêu thích đã có mặt tận cửa. Nhưng cái giá phải trả không nhỏ: phí vận chuyển, phí dịch vụ và đôi khi cả “phí lười”.

Một bữa ăn tự nấu có thể tiết kiệm 30–50% chi phí so với gọi ngoài. Ngoài ra, việc tự nấu còn giúp kiểm soát chất lượng dinh dưỡng và giảm rác thải nhựa. Tiện lợi là tốt, nhưng khi sự tiện lợi biến thành lệ thuộc, ví tiền sẽ là nạn nhân đầu tiên.

Ảnh minh hoạ.

5. Tư duy kiểu "tuổi trẻ là để tận hưởng"

Nhiều người trẻ coi việc tiêu tiền cho trải nghiệm là “đầu tư cho hạnh phúc”. Quan điểm này không sai, nhưng nếu mọi niềm vui đều gắn với chi tiêu, bạn đang đánh đổi sự ổn định tài chính cho cảm xúc ngắn hạn.

"Tận hưởng" không có nghĩa là được tiêu xài vô tội vạ. Khi ranh giới ấy bị xoá mờ, chi tiêu sẽ trở nên cảm tính và mất kiểm soát. Tận hưởng tuổi trẻ hoàn toàn có thể song song với tiết kiệm, miễn là bạn biết giới hạn của mình.

Gen Z đang là thế hệ tiêu dùng năng động và ảnh hưởng nhất hiện nay. Nhưng chính sự linh hoạt ấy cũng khiến họ dễ bị cuốn vào lối sống chi tiêu nhanh, hưởng thụ tức thì. Để “cứu ví tiền”, Gen Z chỉ cần hiểu rõ mình đang tiêu vì điều gì, và điều đó có thật sự xứng đáng không. Tài chính cá nhân không phải câu chuyện khô khan, mà là kỹ năng sống – thứ giúp chúng ta tự do tận hưởng, nhưng vẫn giữ được sự chủ động trong tương lai.