Thời gian cứ thế trôi đi, chúng ta lại sắp bước vào những tháng cuối cùng của năm 2025, cũng là lúc bao nhiêu lo toan về công việc, sự nghiệp lại đổ dồn. Áp lực công việc khiến bạn muốn "buông xuôi" nhưng lại sợ hãi những cơ hội mới chưa rõ ràng, hoặc đã miệt mài phỏng vấn mà vẫn chưa có tin vui: Đừng lo lắng, những bế tắc này là cảm giác chung của rất nhiều người ở thời điểm cuối năm. Liệu hướng đi hiện tại của bạn có đúng đắn, hay đã đến lúc cần thay đổi chuyên môn, nghề nghiệp?

Lá bài Tarot sẽ là người bạn đồng hành tin cậy, giúp bạn vén bức màn tương lai, chỉ rõ con đường sự nghiệp trong ba tháng cuối năm 2025: Từ kỹ năng cần trau dồi đến quý nhân nên tìm kiếm và thời điểm vàng để đưa ra quyết định thay đổi lớn. Hãy nhắm mắt, lắng nghe trực giác mách bảo và chọn ngay lá bài đầu tiên hiện ra trong tâm trí bạn.

Đừng lén xem trước nhé, sự nghiệp thăng hoa hay trì trệ đều nằm ở quyết định của bạn đấy!

A: Eight of Pentacles

Lá bài này báo hiệu một điều may mắn: Trong ba tháng tới, chỉ cần bạn chịu khó nâng cao kiến thức chuyên môn là sẽ làm chủ được mọi thứ trong công việc. Bạn có thấy công việc mình đang gặp bế tắc không? Đôi khi nguyên nhân không nằm ở đâu xa mà là do chính bản thân bạn thiếu đi động lực để phát triển hơn. Việc bạn cần làm lúc này không phải là nhảy việc liên tục vì những lý do vặt vãnh, mà là phải thật sự bình tĩnh, chuyên tâm nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Trước những biến động từ bên ngoài, cách tốt nhất là "dĩ bất biến ứng vạn biến". Cái "bất biến" ở đây chính là sức mạnh nội tại của bạn. Một khi chuyên môn của bạn đủ vững vàng, không ai có thể thay thế được bạn. Vì thế, trong môi trường làm việc, năng lực chuyên môn phải là ưu tiên số một. Đừng quá chú trọng vào những lợi ích nhỏ, ngắn hạn. Hãy nhìn mọi việc dưới góc độ phát triển dài hơi. Thu nhập hiện tại có thể chưa cao, nhưng nguồn lực và tương lai lâu dài nhất định phải nằm chắc trong tay bạn.

Lời khuyên quan trọng nhất: Đừng nôn nóng! Cứ từ từ, từng bước một, hoàn thành tốt công việc hiện tại, dần dần nâng cao năng lực và sự chuyên nghiệp. Cơ hội thăng chức tăng lương chắc chắn sẽ đến với bạn trong tương lai gần mà thôi.

Gợi ý từ Tarot: Việc đầu tiên là hãy làm tốt những nhiệm vụ đang có trong tay. Sau khi đã quen thuộc môi trường, hãy dần dần thể hiện hết khả năng của mình, đó mới là cách làm việc chắc chắn và an toàn nhất.

Muốn công việc suôn sẻ, không chỉ cần năng lực cá nhân mạnh mà còn phải có khả năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là với cấp trên, bạn cần xử lý mối quan hệ này một cách khéo léo. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng phải hòa nhã. Việc xây dựng một mạng lưới quan hệ tốt sẽ giúp bạn nhận được sự hỗ trợ từ người khác, giảm thiểu những trở ngại không cần thiết, giúp bạn tiết kiệm được cả thời gian lẫn tâm sức.

Đừng chỉ biết cắm cúi làm việc. Khi công việc không quá bận rộn, hãy chủ động tương tác với đồng nghiệp, ví dụ như hỏi han, nhờ một chút giúp đỡ, đây là cách tuyệt vời để phá vỡ sự xa cách và kéo gần khoảng cách. Ngoài giờ làm, bạn có thể rủ đồng nghiệp mới đi ăn uống, chơi game, tập thể thao. Những sở thích chung sẽ là cầu nối để tạo nên những tình bạn mới đấy.

Quý nhân: Xử Nữ, Ma Kết

Màu may mắn: Vàng kim, nâu, cà phê

B. Knight of Swords

Lá bài này cho thấy trong ba tháng tới, bạn nhất định phải duy trì một tinh thần hành động tích cực và lạc quan trong công việc. Hãy tạm thời gác lại kết quả mà hãy cứ hành động trước đã, điều đó vô cùng quan trọng.

Dù trong lòng bạn đang rất sốt ruột, bản thân cũng rất nỗ lực, lúc nào cũng thấy bận tối mắt tối mũi, nhưng kết quả vẫn chưa được như ý. Đừng bỏ cuộc! Hành động trước, rồi tìm hướng đi trong chính quá trình hành động, đó là cách làm phù hợp nhất với bạn lúc này.

Nếu bạn đang tìm công việc mới, ngay cả khi nhận được lời mời làm việc, bạn vẫn sẽ do dự, không biết có nên nhận lời hay không. Ít nhất là bạn đã cố gắng thử, đây là tín hiệu tích cực sẽ mang lại cho bạn nhiều bất ngờ lớn. Tin tôi đi, mọi khó khăn chỉ là tạm thời thôi.

Vấn đề thực sự không nằm ở đâu xa, mà là bạn chưa tìm thấy hướng đi mà mình thực sự muốn theo đuổi, chưa rõ công việc nào mới phù hợp và mình yêu thích. Bạn hoài nghi về những nỗ lực hiện tại của bản thân. Bạn muốn có những bước đột phá, những thay đổi mới trong công việc, không muốn đi lại con đường cũ vì cảm thấy nhàm chán và không còn chỗ để phát triển nữa. Nhưng vì chưa tìm được mục tiêu mới, bạn cứ mãi loanh quanh tại chỗ, không thể thoát ra khỏi bế tắc, cũng không dám dừng lại.

Gợi ý từ Tarot: Công việc trước đây của bạn đã đến lúc cần một bước ngoặt thay đổi, không thể tiếp tục mãi được. Bây giờ, bạn nên tìm hiểu xem những đơn vị hàng đầu trong ngành của bạn đang làm gì, hoặc xem xét có vị trí mới nào phù hợp với bạn hay không, có công việc nào bạn thấy thú vị và muốn thử sức không.

Nếu tạm thời vẫn chưa tìm được hướng đi, bạn có thể học thêm kỹ năng mới hoặc tham gia các kỳ thi để lấy chứng chỉ chuyên ngành. Với tinh thần hành động mạnh mẽ hiện tại, đây là thời điểm tuyệt vời để bạn học tập. Tất nhiên, việc thi cao học, thi công chức, viên chức cũng là lựa chọn không tồi, rất đáng để bạn thử sức.

Việc tự khởi nghiệp cũng là một hướng đi có thể cân nhắc, nhưng bạn cần phải có nền tảng kinh tế vững chắc và một kế hoạch mục tiêu rõ ràng, nếu không thì không nên mạo hiểm. Hiện tại cũng là thời điểm thích hợp để bạn chuyển đến một thành phố khác sinh sống hoặc ra nước ngoài, việc thay đổi môi trường sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội mới bất ngờ.

Quý nhân: Kim Ngưu, Song Tử

Màu may mắn: Bạc, xanh dương

C. The Moon

Lá bài này cho thấy trong ba tháng tới, công việc có thể không phải là mối quan tâm hàng đầu của bạn, bạn cần chú trọng hơn vào nội tâm và cảm xúc cá nhân.

Vận may công việc của bạn đang ở mức khá thấp, những cơ hội và nguồn lực tốt sẽ chưa xuất hiện. Hơn nữa, những vị trí bạn muốn cạnh tranh sẽ có rất nhiều đối thủ, bạn sẽ cảm thấy áp lực lớn và không có lợi thế rõ rệt. Bởi vì có quá nhiều người cùng nỗ lực, cùng ganh đua nên rất khó để bạn nổi bật và giành chiến thắng. Thêm vào đó, do môi trường chung không mấy khởi sắc, nếu bây giờ đi tìm việc, hồ sơ bạn gửi đi sẽ như "muối bỏ biển", gần như không có ai mời phỏng vấn và rất khó nhận được lời mời làm việc mới.

Vì vậy, trong giai đoạn này, bạn đừng vội vàng tìm việc mới, cứ tiếp tục làm công việc hiện tại, đồng thời thử nghiệm những hướng đi mới như làm thêm, khởi nghiệp, học cao học hay làm công việc tự do. Đồng thời, bạn cũng đừng nên tự tạo quá nhiều áp lực tâm lý cho bản thân, hãy cứ bình tĩnh và ung dung đón nhận mọi thứ, áp lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Việc tìm việc không suôn sẻ không phải do năng lực của bạn có vấn đề, mà chỉ là cơ hội chưa đến, đừng vì thế mà tự nghi ngờ hay phủ nhận bản thân.

Gợi ý từ Tarot: Tạm thời, bạn không nên thay đổi môi trường làm việc vì cơ hội thực sự phù hợp vẫn chưa xuất hiện, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nhớ rằng: Dục tốc bất đạt, càng vội vàng bạn càng phải bình tĩnh lại, làm tốt những việc đang có trong tầm tay.

Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải lo lắng rằng sẽ không tìm được công việc ưng ý hay không có chỗ để phát triển. Đây chỉ là tình trạng ngắn hạn thôi, sau ba tháng này, chắc chắn sẽ có bước ngoặt mới xuất hiện.

Trong thời gian này, bạn có thể chỉnh sửa lại hồ sơ xin việc, học hỏi thêm các kỹ năng phỏng vấn, đồng thời theo dõi sát sao sự phát triển và những thay đổi mới nhất trong ngành nghề của mình, liên tục nâng cao năng lực chuyên môn. So với việc trau dồi chuyên môn, bạn càng nên quan tâm đến các mối quan hệ xã giao hơn. Quan hệ hài hòa chính là nền tảng để thăng chức tăng lương, sau đó mới đến chuyên môn và kỹ năng.

Cùng lúc đó, hãy tận dụng thời gian này để suy nghĩ thật kỹ về định hướng phát triển trong tương lai của mình. Ví dụ như quan sát tình hình phát triển chung của ngành nghề bạn đang làm, nếu triển vọng tốt thì hãy tiếp tục đào sâu. Ngược lại, nếu không còn nhiều không gian để phát triển, đã đến lúc bạn cần lên kế hoạch để chuyển sang một con đường mới rồi đấy.

Quý nhân: Sư Tử, Bạch Dương

Màu may mắn: Trắng, đen

D. Temperance

Lá bài này báo hiệu rằng trong ba tháng tới, cơ hội việc làm mới sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ rất phân vân, không biết có nên chấp nhận lời mời làm việc này hay không.

Trong lòng bạn có mong muốn thay đổi, nhưng động lực này lại không đủ mạnh mẽ, bạn cũng không có quyết tâm phải thay đổi tình trạng hiện tại, mà chỉ đơn giản muốn xem có những khả năng nào khác xuất hiện mà thôi. Vì thế, trừ khi cơ hội mới đưa ra mức lương và phúc lợi tốt hơn hẳn, hoặc là một nền tảng lớn giúp bạn thể hiện mình, hay có triển vọng thăng tiến rõ ràng, khi đó bạn mới chấp nhận lời mời làm việc.

Ngược lại, nếu cơ hội mới không đưa ra được những điều kiện đủ sức hấp dẫn, tốt nhất là bạn cứ giữ nguyên vị trí, tiếp tục chờ đợi một cơ hội phù hợp hơn xuất hiện. Không cần phải mạo hiểm thử sức làm gì.

Bởi lẽ, thay đổi là để có một tương lai tươi sáng hơn. Nếu lựa chọn mới cũng tương tự hoặc thậm chí tệ hơn hiện tại, thì việc tìm kiếm sự thay đổi đã mất đi ý nghĩa ban đầu rồi.

Gợi ý từ Tarot: Nếu công việc hiện tại của bạn không có vấn đề gì lớn, hãy yên tâm tiếp tục làm việc. Cuối năm nay, sự phát triển của bạn vẫn ổn định.

Cơ hội mới sẽ tiếp tục xuất hiện sau khi kết thúc năm nay. Vì thế, bạn không cần phải lo lắng mình sẽ bỏ lỡ cơ hội trước mắt và không còn lựa chọn nào khác.

Nếu bạn đang vội vàng tìm việc vì gặp phải một số khó khăn, trước hết bạn cần xem xét cẩn thận: Những trở ngại và xui xẻo này có liên quan đến con người, môi trường, hay là vấn đề cố hữu của chính vị trí hoặc ngành nghề này?

Nếu là do con người hoặc môi trường, thì việc đổi công việc chắc chắn sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối đó. Xét cho cùng, "người dời thì sống, cây dời thì chết", vui vẻ và an yên là trên hết. Nếu sức khỏe bị suy sụp, có nhiều tiền cũng chẳng còn ý nghĩa.

Nhưng nếu đó là vấn đề cố hữu của vị trí hoặc ngành nghề, trừ khi bạn chuyển sang một vị trí, một lĩnh vực mới hoàn toàn, nếu không thì việc đổi công ty cũng chẳng ích gì. Bởi lẽ "thay canh không thay thuốc", bạn sẽ lại phải đối mặt với những khó khăn và trở ngại tương tự mà thôi.

Quý nhân: Nhân Mã, Bảo Bình

Màu may mắn: Đỏ, tím

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)