5 thứ khiến bạn hết sạch tiền

Nghe thì vô hại nhưng mấy thói quen này cộng dồn lại có thể khiến bạn tiêu gấp đôi mà vẫn không hiểu tiền đi đâu mất.

1. Đi ăn không đặt giới hạn tiền

Nhiều người order theo cảm xúc: hôm đói thì gọi thêm, hôm vui thì thêm topping, hôm mệt thì chọn combo cho nhanh. Không tự đặt mức “tối đa bao nhiêu cho một bữa” khiến mỗi lần lệch vài chục nghìn. Một tuần lệch vài trăm, một tháng lệch cả triệu.

2. Mua cafe mỗi ngày như… một nghi thức đi làm

Không phải ai cũng cần cafe, nhưng ai cũng thích cầm ly xịn cho “đúng vibe dân văn phòng”. Một ly 45.000-60.000 đồng mỗi sáng không đáng bao nhiêu, nhưng cộng lại cả tháng thì bằng hẳn một buổi spa hoặc chuyến đi chơi. Bạn mua thức uống, nhưng thật ra là mua cảm giác hòa nhập.

3. Thanh toán nhưng không kiểm tra hóa đơn

Nhiều quán tính nhầm, thêm khăn lạnh, thêm topping hoặc cộng phí linh tinh. Mỗi lần sai chỉ 5.000010.000 đồng nên bạn bỏ qua. Nhưng lặp lại 10-15 lần/tháng thì thành cả trăm nghìn. Người trẻ giỏi săn sale nhưng lại rất “lười” nhìn bill, thành ra tiền cứ bốc hơi nhẹ nhàng.

4. Những thứ khiến bạn tưởng như không tốn tiền: Pay sau, ví điện tử, trả góp 0%

Trả sau làm bạn không thấy tiền rời ví nên tiêu thoải mái hơn. Ví điện tử chỉ cần chạm một cái nên không cảm nhận rõ tiền đi. Trả góp 0% khiến nhiều người mua món đắt chỉ vì mỗi tháng trả “nhìn cho nhỏ”. Nhưng tổng lại thì vượt ngân sách lúc nào không hay.

5. Để điện - điều hòa chạy theo quán tính

Điều hòa bật cả ngày, quạt chạy suốt, sạc cắm liên tục… đều là những khoản “nhỏ xíu” nhưng cuối tháng hóa đơn điện đội lên thấy rõ. Đây là kiểu tiền mất âm thầm nhất vì bạn cảm giác như mình… không tiêu gì.