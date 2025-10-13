Mùng 5 đưa vợ 14 triệu, đến ngày 20 vợ đã than hết tiền

Quản lý tài chính gia đình chưa bao giờ là việc đơn giản, bởi lúc này, câu chuyện không đơn thuần là “đủ ăn - đủ mặc - đủ dư một chút” là xong mà còn phải tính tới những dự định xa hơn, như mua nhà, chuẩn chị chi phí sinh con, nuôi con học hành.

Thế nên chuyện vợ chồng thi thoảng bất đồng trong chi tiêu, tiền bạc cũng là điều dễ hiểu. Mới đây trong 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính, một người chồng cũng trải lòng về chuyện này. Từng lời anh viết ra khiến nhiều người buồn thay, đến mức phải thốt lên: “Không thể bênh nổi người vợ”.

Thu nhập 22 triệu/tháng, 2 năm không dư đồng nào

Trong bài tâm sự của mình, người chồng cho biết mức lương của vợ là 7 triệu/tháng, lương của anh là 15 triệu/tháng. Tổng thu nhập cố định 22 triệu/tháng và tháng nào anh cũng đưa 14 triệu cho vợ, chỉ giữ lại 1 triệu để lo tiền xăng xe, ăn sáng, trà đá. Dự định của 2 người khi mới kết hôn là sẽ tiết kiệm tiền, được hòm hòm 1 khoản cho yên tâm rồi mới thả bầu, có con. Tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua, vợ chồng anh vẫn chưa tiết kiệm được chút gì.

Ảnh minh hoạ

“Mùng 5 hàng tháng lấy lương thì mình chuyển luôn cho vợ 14 triệu, giữ lại 1 triệu. Nhưng cứ đến tầm 20 là vợ mình than hết tiền, mình cũng chẳng hiểu. Mình bảo vợ chi tiêu tiết kiệm thôi thì vợ lại bảo mình tính toán, rồi anh chẳng yêu em.

Bọn mình lấy nhau gần 2 năm nhưng vẫn đang kế hoạch, vì muốn dư dư chút mới có con nhưng tháng nào tiêu hết tháng đó. Cứ thế này chắc tới già cũng không tiết kiệm nổi để sinh con mất” - Người chồng trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đứng về phía người chồng, đồng thời khuyên anh nếu vợ không biết quản lý chi tiêu thì không nên tiếp tục để cô làm “tay hòm chìa khóa” nữa. Thu nhập 22 triệu/tháng không phải là quá cao, nhưng với 2 vợ chồng chưa có con nhỏ mà suốt 2 năm không tiết kiệm được chút nào thì quả thực không ổn.

“Có thể vợ bạn là trường hợp từ bé đến lớn được bố mẹ cưng, chưa từng rơi vào cảnh thiếu thốn phải xoay sở, cân đo đong đếm nên không biết tiết kiệm. Nói chung nếu đã là thói quen chi tiêu rồi thì cũng khó sửa trong ngày 1 ngày 2 lắm, 2 năm qua vậy rồi thì chắc chồng cũng nên đứng ra quản lý chi tiêu gia đình thôi. 22 triệu/tháng cho 2 người thì ít nhất cũng tiết kiệm được 2 triệu, 2 năm cũng phải dư tầm 48 triệu chứ” - Một người khuyên.

“Nghĩa là mỗi tháng chị vợ cầm 21 triệu, tính từ mùng 5 đến 20 hàng tháng là tầm 15-16 ngày mà đã tiêu hết chừng đó tiền thì hoang thật. Chưa có con đã thế này, đến lúc bỉm sữa vào mà không sửa thì thiếu chắc luôn” - Một người thở dài.

“May là chưa có con đấy, giờ nghiêm túc nói chuyện với vợ để thay đổi cách chi tiêu đi thôi, chứ không thì sau này nuôi con không đủ được đâu” - Một người chung quan điểm.

Vợ chồng bất đồng chuyện tiền bạc, phải làm sao?

1 - Đi tìm gốc rễ vấn đề

Không ít cặp vợ chồng tưởng rằng mình cãi nhau vì một khoản chi tiêu nào đó nhưng thực chất, mâu thuẫn về quan điểm xài tiền chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đằng sau đó là sự khác biệt trong giá trị sống, thói quen tài chính, cảm giác bất an về vai trò trong gia đình, hoặc thậm chí là những kỳ vọng chưa được nói ra.

Ảnh minh họa

Trước khi tìm cách khắc phục, điều quan trọng nhất có lẽ là cả hai phải nhận diện được gốc rễ của vấn đề. Nếu không, mỗi lần nói về tiền sẽ là một lần mâu thuẫn lặp lại dù con số trong tài khoản có là bao nhiêu đi chăng nữa.

2 - Lập ngân sách chung một cách rõ ràng và minh bạch

Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm xung đột tài chính giữa hai vợ chồng là cùng nhau xây dựng một ngân sách chung. Đơn cử là việc xác định rõ mỗi tháng chi bao nhiêu, cho việc gì, khoản nào là thiết yếu, khoản nào dành cho sở thích cá nhân, khoản nào để tiết kiệm và đầu tư,...

Khi mọi thứ đã được thống nhất rõ ràng, những cuộc tranh luận kiểu "tại sao em lại mua cái này?", "lý do gì anh sắm cái kia?",... sẽ giảm đi đáng kể vì mọi chi tiêu đều đã được định hướng từ trước.

Ảnh minh họa

Ngân sách rõ ràng cũng giúp tạo cảm giác cân bằng trong việc đóng góp tài chính, mỗi người biết mình có trách nhiệm gì, có quyền quyết định ở mức nào. Quan trọng hơn, nó cho thấy rằng vợ chồng đang đồng hành cùng nhau chứ không phải đang ở 2 chiến tuyến đối nghịch.

3 - Trò chuyện để tìm ra giải pháp chứ không đổ lỗi

Những cuộc nói chuyện về tiền bạc rất dễ biến thành cuộc thảo luận xem ai đúng, ai sai, người này đổ lỗi cho người kia, hoặc cố gắng kiểm soát đối phương,... Nhưng nếu nghĩ sâu và nghĩ rộng hơn, việc phân định đúng - sai trong hoàn cảnh này chỉ khiến mâu thuẫn thêm dày, tình cảm vợ chồng càng dễ sứt mẻ.

Thế nên học cách nói với nhau về tiền mà không công kích, không đổ lỗi là một kỹ năng sống còn trong hôn nhân. Phải nhớ cuộc đối thoại về tiền không nên là một cuộc chiến, mà là quá trình cùng nhau tìm tiếng nói chung dù ban đầu có thể mỗi người một quan điểm, một suy nghĩ chẳng giống nhau.