5 thói quen tài chính đơn giản giúp tôi luôn có tiền nhàn rỗi dù lương không cao

Tôi là một nhân viên văn phòng với mức thu nhập bình thường, nhưng nhờ duy trì 5 thói quen dưới đây, tôi luôn có khoản để dành mỗi tháng, sống thoải mái mà không còn nỗi lo “cháy túi”.

1. Ghi chép chi tiêu hằng ngày

Trước đây, tôi thường tiêu tiền mà không nhớ nổi đã mua gì. Đến cuối tháng, tài khoản rỗng nhưng chẳng biết tiền đi đâu. Sau khi bắt đầu ghi chép chi tiêu, mọi thứ thay đổi:

- Tôi dùng ứng dụng miễn phí trên điện thoại, mỗi ngày chỉ mất 5 phút.

- Nhờ vậy, tôi biết rõ mình chi bao nhiêu cho ăn uống, mua sắm, đi lại…

- Kết quả: mỗi tháng tiết kiệm được 1–2 triệu từ những khoản “rò rỉ” nhỏ.

Việc ghi chép không khiến tôi kiệt quệ, mà giúp tôi tiêu có ý thức hơn.

2. Chia quỹ theo nguyên tắc rõ ràng

Tôi áp dụng cách chia quỹ đơn giản 50–30–20:

- 50% cho chi tiêu thiết yếu (ăn uống, nhà ở, đi lại).

- 30% cho các nhu cầu cá nhân và phát triển bản thân (học thêm, vui chơi).

- 20% để tiết kiệm hoặc đầu tư an toàn.

Nhờ vậy, tôi không còn lẫn lộn giữa tiền tiêu và tiền tiết kiệm. Dù thu nhập không cao, tôi vẫn luôn có khoản để dành ổn định.

3. Ưu tiên trả nợ và tránh vay tiêu dùng

Tôi từng dính vào nợ thẻ tín dụng chỉ vì “sĩ diện” đi chơi với bạn bè. Sau khi thoát khỏi vòng xoáy này, tôi rút kinh nghiệm:

- Không vay để mua món đồ không cần thiết.

- Nếu vay, chỉ vay cho mục đích dài hạn (ví dụ mua nhà, đầu tư học hành).

- Luôn ưu tiên trả nợ trước khi nghĩ đến tiết kiệm.

Nhờ vậy, tôi không bị mất tiền oan cho lãi suất, đồng thời cảm thấy tự do hơn với đồng lương của mình.

4. Dành một phần cho đầu tư nhỏ

Ngay cả khi thu nhập chưa cao, tôi vẫn dành 500.000–1.000.000 đồng/tháng cho đầu tư:

- Lúc đầu là vàng tích lũy online.

- Sau đó thử quỹ mở với số tiền nhỏ.

Khoản này không khiến tôi giàu lên ngay, nhưng sau 3–5 năm, tôi thấy số tiền tăng lên đáng kể. Quan trọng hơn, tôi hình thành được thói quen để tiền “sinh sôi” thay vì để nằm yên.

5. Tự đặt “giới hạn chi tiêu” cho bản thân

Tôi nhận ra có những khoản chi dễ khiến mình mất kiểm soát: quần áo, cà phê, đồ linh tinh online. Vì thế, tôi đặt cho mình giới hạn:

- Mỗi tháng chỉ được chi tối đa 1 triệu cho “sở thích cá nhân”.

- Nếu muốn mua món mới, tôi phải bán hoặc bỏ đi món cũ.

- Tự hỏi “có thật sự cần không?” trước mỗi lần bấm mua.

Nhờ vậy, tôi vẫn được mua sắm, nhưng trong phạm vi cho phép. Điều này giúp tôi không còn cảm giác thiếu thốn, lại giữ được tài chính cân bằng.

Cách tôi phân bổ thu nhập 12 triệu/tháng

Hạng mục Tỷ lệ Số tiền (VND) Chi tiêu thiết yếu 50% 6.000.000 Học tập & vui chơi 30% 3.600.000 Tiết kiệm & đầu tư 20% 2.400.000

Với cách chia này, tôi luôn có ít nhất 2–3 triệu “nhàn rỗi” mỗi tháng, dù lương không cao.

Lời kết

Giữ tiền nhàn rỗi không phải là đặc quyền của người giàu, mà là kết quả của những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ. Ghi chép chi tiêu, chia quỹ rõ ràng, tránh nợ, đầu tư nhỏ và giới hạn chi tiêu – đó chính là 5 điều giúp tôi có được sự an tâm tài chính ở tuổi 30+.

Nếu bạn cũng đang chật vật vì nghĩ lương thấp thì chẳng tiết kiệm nổi, hãy thử bắt đầu từ một thói quen nhỏ. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy tài chính của mình dần thay đổi, và cảm giác “luôn có tiền nhàn rỗi” sẽ không còn xa vời.