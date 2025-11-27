Lúc còn nhỏ, mỗi lần tôi hí hoáy đổi chỗ giường, kê lại bàn học hay mua thêm món đồ trang trí mới là y như rằng mẹ sẽ bước vào, nhìn qua một vòng rồi nhẹ nhàng góp ý: “Con quay giường hướng này sẽ ngủ ngon hơn”, “Gương không treo chỗ đó, đêm con dễ thao thức lắm”, “Cửa sổ bẩn quá rồi, lau đi cho sáng nhà, sáng đầu óc”. Ngày bé nghe riết thành quen, nhiều khi còn thấy… phiền.

Nhưng càng lớn, ra ở riêng rồi tự tay chăm chút cho tổ ấm của mình, tôi mới hiểu những điều mẹ nói không chỉ là kinh nghiệm dọn dẹp, mà còn là những thói quen phong thủy rất đời thường, giúp nhà cân bằng và tinh thần nhẹ nhõm hơn. Dưới đây là 5 thói quen phong thủy mẹ dạy mà cho tới bây giờ tôi vẫn giữ, và thấy hiệu quả rõ rệt trong chính căn nhà nhỏ của mình.

1. Không để gương chiếu thẳng vào giường

Trong tất cả những “luật ngầm” mẹ dặn, chuyện cái gương là nghiêm nhất. Phòng ngủ lúc nào mẹ cũng nhắc: “Gương tránh soi thẳng vào giường, nhất là chỗ mình nằm”.

Theo phong thủy, gương là vật phản chiếu ánh sáng và năng lượng. Đặt gương đối diện giường, nhất là chỗ mình ngủ, sẽ khiến năng lượng bị dội ngược liên tục, ban đêm dễ chập chờn, mơ nhiều, khó ngủ sâu. Nói một cách dễ hiểu, đang lúc cơ thể cần tĩnh, cái gương lại cứ “kích động” không gian bằng hình ảnh và ánh sáng phản chiếu.

Khi bắt đầu tự sắp xếp phòng ngủ, tôi thử nghe lời mẹ:

- Nếu cần gương toàn thân, tôi đặt lệch sang bên, tránh chiếu trực diện vào giường.

- Gương trang điểm thì cho vào góc bàn, dùng xong gập lại.

Kết quả rất rõ: Cảm giác phòng bớt “bồn chồn”, ban đêm thức giấc giữa chừng cũng ít hơn. Dù bạn có tin phong thủy hay không, thử đổi chỗ gương một thời gian, nhiều khi chỉ vậy thôi đã thấy phòng ngủ yên ả hơn hẳn.

2. Cửa sổ phải sạch thì đầu óc mới “thông”

Mỗi lần tôi than nhà tối, u ám, mẹ không bao giờ bảo mua thêm đèn, mà sẽ hỏi: “Con đã lau cửa sổ chưa?”. Mẹ luôn tin rằng cửa sổ là “đôi mắt” của căn nhà. Cửa sổ sạch, sáng thì ánh sáng và không khí mới vào được, nhìn ra ngoài cũng thấy mọi thứ rõ ràng, dễ chịu hơn.

Về phong thủy, ánh sáng tự nhiên tượng trưng cho nguồn năng lượng mới, cho sự rõ ràng trong suy nghĩ. Cửa sổ mờ bẩn, bám bụi chẳng khác gì mình tự chặn ánh sáng, chặn cả tâm trạng. Mẹ dặn rất kỹ:

- Thi thoảng nên tháo lưới, lau khung, lau cả bệ cửa sổ.

- Chỉ cần nước sạch là đủ, nước như một cách “gột” bớt nặng nề, làm mới không gian.

Những ngày tinh thần đuối, công việc chồng chất, tôi không làm gì to tát, chỉ mở cửa, lau lại kính, kéo rèm cho ánh sáng tràn vào. Nhà sáng hơn, góc làm việc nhìn cũng thoáng hơn, tự dưng tâm trạng đỡ bí bách. Nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng sự thay đổi nhiều khi bắt đầu từ một ô cửa trong veo.

3. Dọn bớt đồ, đừng để nhà thành “kho chứa”

Trong nếp nhà của mẹ, bừa bộn là “kẻ thù số một”. Mẹ không thích tích trữ quá nhiều thứ “để khi nào đó dùng”, cũng không cho phép quần áo, giấy tờ, túi nilon chất thành từng đống.

Mẹ hay nói vui: “Nhà mà toàn đồ không dùng tới thì còn chỗ đâu cho cái mới, cho điều tốt hơn bước vào?”. Dưới góc nhìn phong thủy, đồ đạc bừa bộn là biểu hiện của dòng năng lượng bị tắc, cứ đọng lại một chỗ, dễ kéo theo cảm giác nặng nề, trì trệ.

Từ khi sống riêng, tôi tự đặt cho mình vài nguyên tắc:

- Thứ gì không dùng trong 6–12 tháng, xem lại có thật sự cần giữ không.

- Mỗi cuối tuần dọn một góc nhỏ: Ngăn kéo, kệ sách, tủ bếp…

- Đồ còn tốt thì cho, tặng, quyên góp, vừa nhẹ nhà vừa đỡ phí.

Điều dễ thấy nhất là mỗi khi dọn xong, nhà thoáng một, tâm trạng thoáng mười. Nhìn đâu cũng thấy có chỗ trống, có không gian, cảm giác như mình có chỗ để thở, để bắt đầu những chuyện mới.

4. Phòng ngủ hạn chế họa tiết rối mắt

Lúc nhỏ, tôi từng rất mê những bộ chăn ga hoa lá sặc sỡ, tường thì muốn dán đầy decal và hình dán. Mẹ thì lúc nào cũng nhẹ nhàng kéo tôi lại, bảo: “Con thích thì điểm xuyết thôi, chứ phòng ngủ mà rối quá thì đầu óc cũng rối theo”.

Phong thủy phòng ngủ ưu tiên sự yên tĩnh, nhẹ nhàng, vì đó là không gian để cơ thể nghỉ ngơi, não bộ được “tắt bớt”. Họa tiết quá dày, quá mạnh, màu sắc chói chang dễ khiến mắt mệt, ngủ rồi mà vẫn cảm giác như đang trong một không gian ồn ào.

Sau này, tôi chọn cách dung hòa:

- Nếu thích họa tiết, chỉ dùng trên một bức tường nhấn hoặc một bộ ga gối, còn lại để màu trơn, dịu.

- Tránh phối quá nhiều hoa văn và màu cùng một lúc trong phòng ngủ.

Thay vì “trưng cả thế giới” trong phòng, tôi giữ vài món mình thật sự yêu thích, còn lại cho không gian được thở. Phòng ngủ vì thế dễ trở thành chỗ trú ẩn đúng nghĩa: Bước vào đã thấy muốn buông điện thoại xuống và nằm nghỉ.

5. Mở cửa sổ mỗi ngày cho khí trong nhà được “thay máu”

Một thói quen rất đơn giản mẹ luôn giữ: Sáng nào cũng mở cửa sổ, dù chỉ 15–20 phút. Đối với mẹ, không khí trong phòng nếu cứ đóng kín cả ngày sẽ trở nên “tù túng”, ảnh hưởng cả sức khỏe lẫn tâm trạng.

Mở cửa sổ để:

- Gió mang mùi ẩm mốc, mùi đồ ăn, mùi cũ kỹ ra ngoài.

- Ánh sáng len vào những góc thường bị bỏ quên.

- Âm thanh bên ngoài – tiếng xe, tiếng chim, tiếng sinh hoạt nhắc mình rằng thế giới vẫn đang vận động.

Trong những ngày làm việc tại nhà, tôi càng thấy điều này quan trọng. Chỉ cần kéo rèm, mở cửa, để gió lùa qua tấm rèm mỏng, phòng như được “reset”. Thêm bộ rèm sáng màu, chất liệu mỏng nhẹ, ánh sáng tự nhiên lọc qua, trông nhà dịu hơn rất nhiều.

Nhìn lại, 5 thói quen mẹ dạy đều rất đời thường: Đổi chỗ cái gương, lau lại ô cửa, bớt đồ thừa, chọn họa tiết vừa phải, mở cửa sổ mỗi ngày. Nhưng chính những việc nhỏ ấy lại đều đặn mang đến cảm giác dễ chịu, cân bằng cho căn nhà.

Phong thủy với tôi bây giờ không còn là những nghi thức quá phức tạp, mà là cách mình lắng nghe không gian sống, biết cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ, nên mở ra hay nên khép lại. Khi mình coi trọng nơi mình ở, chăm chút từng góc nhỏ với sự trân trọng, căn nhà cũng trả lại mình cảm giác bình yên và nâng đỡ mỗi ngày.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)