5 sao nữ Cbiz từng nổi đình đám nhưng giờ mờ nhạt đến khó tin

Từng có thời điểm được săn đón, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và liên tục xuất hiện trong các dự án lớn, 5 mỹ nhân Hoa ngữ dưới đây đều từng đứng trước cơ hội bứt phá sự nghiệp. Tuy nhiên, người mãi chưa có vai diễn đủ sức tạo tiếng vang, người đánh mất đà phát triển vì bê bối, người lại chật vật tìm kiếm thành công tiếp theo. Từ vị thế được kỳ vọng trở thành ngôi sao hàng đầu, họ dần trở nên mờ nhạt giữa thị trường giải trí ngày càng cạnh tranh.

Dương Siêu Việt

Dương Siêu Việt từng là hiện tượng của chương trình Sáng Tạo 101. Dù khả năng ca hát và vũ đạo không nổi bật so với nhiều thí sinh, cô vẫn giành được lượng bình chọn cao. Độ nổi tiếng giúp người đẹp nhanh chóng lấn sân diễn xuất và liên tục góp mặt trong nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau.

Chỉ có điều, diễn xuất của Dương Siêu Việt thường xuyên gây tranh cãi, khiến cô khó tạo được vị thế vững chắc trong lĩnh vực phim ảnh. Từ năm 2023, Dương Siêu Việt vẫn hoạt động tích cực trong làng giải trí, nhận show và tham gia nhiều sự kiện. Nhưng do diễn xuất kém và không có khả năng gánh phim nên các dự án cô nhận đóng đều rất mờ nhạt và ít được quan tâm.

Trương Thiên Ái

Trước khi nổi tiếng, Trương Thiên Ái đã có gần 10 năm hoạt động nghệ thuật nhưng không tạo được dấu ấn đáng kể. Mãi đến năm 2015, bộ phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký mới giúp cô bùng nổ danh tiếng, trở thành gương mặt được săn đón. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều dự án như Ngang Qua Thế Giới Của Em, Yêu Miêu Truyện và Kiến Quân Đại Nghiệp, thậm chí nhận đề cử giải Bách Hoa.

Dù vậy, phần lớn những vai diễn tiếp theo chưa đủ sức giúp Trương Thiên Ái duy trì sức nóng. Đồng thời, những ồn ào về đời tư cùng hàng loạt scandal về việc cướp vai diễn của đồng nghiệp như Triệu Lệ Dĩnh, Kim Thần cũng khiến người đẹp 8x này đắc tội với nhiều người trong giới giải trí.

Viên Băng Nghiên

Sau nhiều năm đóng phim nhưng chưa thực sự bứt phá, Viên Băng Nghiên bất ngờ được chú ý rộng rãi nhờ thành công của Lưu Ly rồi liên tục nhận vai chính trong Chúc Khanh Hảo, Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan và các dự án cổ trang khác.

Nhưng khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Viên Băng Nghiên vướng bê bối thuế, phải nộp khoản truy thu và tiền phạt gần 3 triệu tệ (khoảng 11,7 tỷ đồng). Sau vụ việc, hình ảnh của cô bị gỡ khỏi các nền tảng, nhiều thương hiệu chấm dứt hợp tác, còn hoạt động diễn xuất gần như đình trệ. Khác với những đồng nghiệp có thể lấy tác phẩm mới để vực dậy tên tuổi, Viên Băng Nghiên vẫn chưa tìm được cơ hội trở lại rõ ràng.

Bành Tiểu Nhiễm

Bành Tiểu Nhiễm từng gây tiếng vang lớn với vai Tiểu Phong trong Đông Cung. Nhân vật công chúa Tây Châu có số phận bi thương giúp cô chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả, đưa tên tuổi lên một tầm cao mới.

Đáng tiếc, sau khi công ty quản lý gặp biến cố, tài nguyên của Bành Tiểu Nhiễm suy giảm đáng kể. Cô trải qua quãng thời gian khó tìm được vai diễn phù hợp, rồi lần lượt trở lại với Quân Cửu Linh, Ám Hà Truyện và nhiều tác phẩm khác nhưng chưa thể tái hiện thành công cũ. Mấy năm gần đây, Bành Tiểu Nhiễm tích cực thử sức với các dạng vai mới nhằm thoát khỏi hình ảnh bình hoa, chỉ là cô vẫn mờ nhạt giữa những đồng nghiệp cùng thời.

Hồ Băng Khanh

Hồ Băng Khanh từng được Đường Nhân nâng đỡ và kỳ vọng trở thành gương mặt kế nhiệm Lưu Thi Thi. Năm 2015, vai Thích Bách Thảo trong Thiếu Nữ Toàn Phong giúp cô nhanh chóng được biết đến. Sau đó, cô tiếp tục đóng Độc Cô Thiên Hạ, Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam cùng nhiều dự án khác.

Nhưng danh tiếng của Hồ Băng Khanh chưa bao giờ tương xứng với kỳ vọng ban đầu. Dù sở hữu ngoại hình thanh tú và có cơ hội tham gia nhiều bộ phim, cô vẫn thiếu vai diễn đủ sức tạo hiệu ứng rộng rãi. Diễn xuất cũng nhiều lần trở thành chủ đề tranh cãi, hình tượng không đủ thu hút, lại từng vướng scandal tình ái khiến Hồ Băng Khanh không được lòng khán giả.