5 sản phẩm thông minh của Midea hứa hẹn biến căn nhà thành “tổ ấm trong mơ”

Midea, tập đoàn công nghệ toàn cầu hàng đầu và là một trong những nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn nhất thế giới, chính thức tổ chức Hội nghị Đại lý Khu vực đầu tiên tại Châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời ra mắt 5 giải pháp đột phá. Sự kiện thể hiện cam kết chiến lược

Ông Zeal Jiang, Chủ tịch Midea khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đã phát biểu tại Hội nghị Đại lý khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đầu tiên của Midea.

Dẫn đầu về Chất lượng Sản phẩm: Midea khẳng định vị thế tại Châu Á – Thái Bình Dương với 5 giải pháp đột phá

Midea đặt mục tiêu trở thành Thương hiệu Số 1 Thế giới trong nhiều lĩnh vực, dựa trên cam kết đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng.

Khách hàng tham sự hội nghị đang thảo luận về những tính năng tuyệt vời của Midea

Trong những năm gần đây, Midea đã được Euromonitor International chứng nhận 9 vị trí số 1 toàn cầu trong ngành thiết bị gia dụng. Thương hiệu Midea đã được Euromonitor International công nhận là Thương hiệu Thiết bị Gia dụng Thông minh Số 1 Thế giới (theo doanh số OBM), Công ty Điều hòa Không khí Số 1 Thế giới, Công ty Điều hòa Inverter Dân dụng Số 1 Thế giới, Công ty Điều hòa Không khí R290 Số 1 Thế giới, Thương hiệu Xử lý Không khí Số 1 Thế giới, Công ty Lò vi sóng Số 1 Thế giới, Thương hiệu Thiết bị Nấu ăn Nhỏ Số 1 Thế giới. Hai chứng nhận từ Euromonitor đã được chính thức công bố: Nguồn xuất khẩu máy nước nóng số 1 thế giới từ Trung Quốc và Nguồn xuất khẩu máy rửa chén số 1 thế giới từ Trung Quốc.

Midea được Euromonitor International công nhận là Thương hiệu thiết bị gia dụng thông minh số 1 thế giới năm 2024 (công bố tháng 2/2025)

Trong khuôn khổ hội nghị, Midea đã giới thiệu loạt sản phẩm nổi bật gồm SMART MASTER, AI ECOMASTER, SPACE MASTER, điều hòa không khí dân dụng và các giải pháp công nghệ tòa nhà. Với hơn 150 sản phẩm trưng bày, triển lãm thể hiện rõ tầm nhìn của Midea trong việc mang đến cho người dùng những trải nghiệm lý tưởng và cá nhân hóa.

Tại khu vực SMART MASTER, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm cách các công nghệ AI và hệ thống cảm biến thông minh của Midea giúp ngôi nhà vận hành tối ưu. SMART MASTER là nền tảng công nghệ xuyên suốt dải sản phẩm của Midea, được thiết kế để thấu hiểu, tự động điều chỉnh và phản hồi linh hoạt theo nhu cầu thực tế của người dùng.

Người tiêu dùng ngày nay ngày càng chú trọng việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Midea ECOMASTER là một trong những công nghệ tiêu biểu, ứng dụng công nghệ AI để tối ưu hóa năng lượng, quản lý hiệu suất vận hành của các thiết bị gia dụng, giúp giảm mức tiêu thụ điện năng lên tới 30%. Ngoài ra, ECOMASTER còn cung cấp báo cáo chi tiết thông qua ứng dụng cho các thiết bị được hỗ trợ, mang đến cho người dùng giải pháp toàn diện trong việc theo dõi và kiểm soát năng lượng.

Đáp ứng nhu cầu về các thiết bị tiết kiệm không gian trong những ngôi nhà hiện đại. Dòng sản phẩm SPACE MASTER của Midea ra đời thiết lập chuẩn mực mới cho các thiết bị gia dụng tiết kiệm không gian thông qua sự kết hợp kỹ thuật cơ khí thông minh với thiết kế tinh tế, mang lại dung tích lớn và hiệu suất vượt trội trong những kích thước nhỏ gọn hoặc tiêu chuẩn. Tủ lạnh SPACE MASTER được thiết kế để tối đa hóa không gian bếp mà không làm tăng kích thước bên ngoài. Kết hợp cùng các giải pháp đột phá khác như máy rửa chén và máy giặt sấy bơm nhiệt SPACE MASTER

Trong điều kiện khí hậu của châu Á, khả năng chống ăn mòn nâng cao đóng vai trò then chốt trong việc kéo dài tuổi thọ sản phẩm và đảm bảo độ bền bỉ lâu dài. Giải pháp Điều hòa Không khí Dân dụng của Midea được trang bị công nghệ Prime Guard™ chống ăn mòn, kết hợp với dàn lạnh được tích hợp ống đồng TU1 và lớp phủ bạc bảo vệ, trong khi dàn nóng sử dụng công nghệ HYPER GRAPFINS, bo mạch phủ UV, khả năng vận hành dải điện áp rộng và tính năng tự làm sạch bụi, mang lại hiệu suất bèn vững và khả năng làm mát tối ưu.

Khu trưng bày Giải pháp Điều hòa Dân dụng của Midea

Những điểm nhấn từ Midea Building Technologies bao gồm VC MAX VRF, được thiết kế để dễ dàng lắp đặt với HyperLink, đảm bảo độ tin cậy nhờ IP55 ShieldBox và khả năng vận hành ổn định với công nghệ SuperSense.

Khách hàng tham sự hội nghị APEC đang thảo luận về các sản phẩm của MBT

Magboost Apex, thế hệ thứ hai của máy làm lạnh ly tâm từ trục từ tính (magnetic bearing centrifugal chiller) do Midea phát triển, mang lại hiệu suất COP toàn tải cao hơn 10% và hiệu quả năng lượng tổng thể tốt hơn 30% so với các dòng máy làm lạnh truyền thống. Với độ bền IP67, các linh kiện lõi sản xuất hoàn toàn nội bộ, cùng khả năng tiếp cận dịch vụ hậu mãi nhanh chóng và chi phí hợp lý, Magboost Apex đặc biệt lý tưởng cho các dự án cải tạo và nâng cấp (retrofit projects).