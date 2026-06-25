5 ngôi sao diễn dở nhất Cbiz: Người trợn mắt, kẻ mải mê làm màu khiến khán giả ngán ngẩm

Sở hữu độ nổi tiếng hàng đầu, cát-xê cao ngất ngưởng và liên tục được giao những dự án lớn, nhiều sao Hoa ngữ vẫn gây tranh cãi vì diễn xuất thiếu đột phá. Theo trang Sohu, 5 cái tên dưới đây đang dần rơi vào lối diễn một màu, khiến người xem ngày càng mất kiên nhẫn.

Bạch Lộc

Bạch Lộc từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim ngôn tình ăn khách, song diễn xuất của cô thời gian gần đây lại gây nhiều tranh cãi. Trong bộ phim cổ trang Mạc Ly, nữ diễn viên đảm nhận vai Diệp Ly, một nhân vật có nội tâm phức tạp, bề ngoài dịu dàng nhưng lại mang mối thù sâu nặng.

Đây là dạng vai đòi hỏi diễn viên phải thể hiện cảm xúc qua ánh mắt và những thay đổi tinh tế trên gương mặt. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét Bạch Lộc gần như chỉ sử dụng một kiểu biểu cảm duy nhất là trợn mắt. Dù vui, buồn hay tức giận, nữ diễn viên đều khiến người xem cảm thấy thiếu chiều sâu. Bên cạnh đó, đài từ của cô cũng thường xuyên bị chê thiếu lực, phát âm không rõ khiến khán giả phải phụ thuộc vào phụ đề.

Thừa Lỗi

Sau thành công của Vân Chi Vũ, Thừa Lỗi được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt sáng của dòng phim cổ trang. Đáng tiếc, khi được giao những vai diễn phức tạp hơn, hạn chế của nam diễn viên cũng dần lộ rõ.

Trong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, Thừa Lỗi vào vai một vị quân vương vừa điên cuồng vừa thâm sâu. Đến Mạc Ly, anh tiếp tục đảm nhận nhân vật vương gia bề ngoài bệnh tật nhưng bên trong đầy mưu lược. Dù vậy, nam diễn viên bị nhận xét thường xuyên lặp lại những động tác quen thuộc như nhướn mày, mím môi hay cố tạo vẻ lạnh lùng. Những màn đấu trí căng thẳng vốn cần nhiều cảm xúc lại trở nên nhạt nhòa vì biểu cảm cứng nhắc của anh.

Đinh Vũ Hề

Đinh Vũ Hề từng là nam thần được yêu thích nhờ Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Song vài năm trở lại đây, diễn xuất của anh liên tục bị đánh giá là ngày càng "dầu mỡ".

Trong bộ phim Hồ Sơ Nam Bộ, Đinh Vũ Hề hóa thân thành một điều tra viên giàu kinh nghiệm. Nhưng thay vì tạo cảm giác của một cảnh sát dày dạn, nam diễn viên lại bị cho là quá chú trọng đến ngoại hình. Những động tác nghiêng đầu, nhướn mày hay cố tạo dáng khiến anh giống người mẫu chụp ảnh hơn là nhân vật đang phá án. Nếu bạn diễn Trương Tân Thành được đánh giá cao nhờ lối diễn tự nhiên thì Đinh Vũ Hề lại bị chê "diễn như đang quay MV".

Dương Tử

Là sao nhí quốc dân với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Nhà Có Trai Có Gái, Hoan Lạc Tụng hay Hương Mật Tựa Khói Sương, Dương Tử từng được xem là một trong những tiểu hoa có thực lực nhất.

Chỉ là trong những năm gần đây, diễn xuất của cô lại không còn giữ được sự linh hoạt như trước. Trong bộ phim Gia Nghiệp, Dương Tử bị phàn nàn nhiều về diễn xuất, những phân đoạn cần chiều sâu cảm xúc như cảnh chia ly hay biến cố gia đình không tạo được sự đồng cảm mạnh mẽ. Khi đứng cạnh dàn diễn viên kỳ cựu, những hạn chế của Dương Tử càng lộ rõ hơn, khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho một tài năng từng được đánh giá rất cao.

Vương Hạc Đệ

Vương Hạc Đệ vẫn luôn là gương mặt bị phàn nàn nhiều về diễn xuất. Như trong bộ phim hình sự Hắc Dạ Cáo Bạch, nam diễn viên vào vai một cảnh sát trẻ nhưng bị chê vì giọng địa phương quá nặng, đài từ thiếu cảm xúc và cách nhả chữ chưa tự nhiên.

Trước đó, vai tổng tài Thời Yến trong Dĩ Ái Vi Doanh cũng khiến Vương Hạc Đệ nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ngôi sao 9x bị cho là quá chú trọng tạo vẻ ngoài điển trai với những động tác nhướn mày, tạo dáng và biểu cảm cường điệu. Thay vì toát lên khí chất của một doanh nhân thành đạt, anh lại bị một bộ phận khán giả nhận xét diễn xuất thiếu tự nhiên và chưa đủ sức thuyết phục.