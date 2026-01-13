5 nghệ sĩ từng bị fan đánh giá là "EQ thấp nhất Trung Quốc"

Trong showbiz Hoa ngữ, ngoại hình đẹp hay diễn xuất tốt thôi là chưa đủ. Trước ống kính và truyền thông, nghệ sĩ còn phải biết cách nói chuyện, ứng xử sao cho vừa lòng công chúng lẫn đồng nghiệp. Chỉ một câu nói hớ, một thái độ thiếu tinh tế cũng có thể trở thành "mồi lửa" khiến hình ảnh sụp đổ trong tích tắc.

Thế nhưng, không phải ai cũng giỏi giao tiếp hay kiểm soát cảm xúc. Cbiz vì vậy không thiếu những cái tên từng nhiều lần bị netizen gắn mác "EQ thấp", dễ nói hớ, dễ đắc tội người khác. Dưới đây là 5 nghệ sĩ Trung Quốc thường xuyên được các fan hâm mộ nhắc đến trong các cuộc bàn luận xoay quanh chủ đề này.

1. Trịnh Sảng

Ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí, Trịnh Sảng đã gây chú ý bởi tính cách thẳng thắn, có phần vô tư và không quá chú trọng việc "giữ hình tượng". Ban đầu, sự chân thật ấy từng được xem là điểm cộng, giúp cô khác biệt giữa rừng mỹ nhân Hoa ngữ. Tuy nhiên, càng về sau, chính sự thẳng thắn quá mức của cô lại trở thành con dao hai lưỡi.

Trịnh Sảng nhiều lần có phát ngôn gây tranh cãi, thái độ thất thường trước công chúng và đặc biệt là những lần xuất hiện thiếu kiểm soát cảm xúc. Đỉnh điểm là vụ cô làm loạn trong một buổi livestream, khiến không ít khán giả ngán ngẩm. Từ đó, Trịnh Sảng thường xuyên bị gắn với hình ảnh EQ thấp, thiếu chuyên nghiệp và không biết giữ chừng mực khi đứng trước công chúng.

Ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí, Trịnh Sảng đã gây chú ý bởi tính cách thẳng thắn, có phần vô tư và không quá chú trọng việc "giữ hình tượng". (Ảnh: Weibo)

2. Tưởng Hân

Tưởng Hân là nữ diễn viên thực lực, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ qua nhiều vai diễn ấn tượng. Thế nhưng, ngoài diễn xuất, cô lại thường bị đánh giá là người nói chuyện khá "thẳng ruột ngựa". Không ít lần, những chia sẻ của Tưởng Hân khiến người nghe cảm thấy khó xử vì quá trực diện, thiếu sự uyển chuyển cần thiết trong môi trường showbiz. Thậm chí, mối quan hệ thân thiết giữa cô và Lưu Đào cũng từng được cho là rạn nứt vì tính cách thích gì nói nấy. Với nhiều netizen, sự nghiệp của Tưởng Hân phần nào bị ảnh hưởng bởi chính cách giao tiếp chưa khéo léo này.

Tưởng Hân là nữ diễn viên thực lực, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ qua nhiều vai diễn ấn tượng. (Ảnh: Elle China)

3. Triệu Lệ Dĩnh

Là một trong những tiểu hoa đán nổi tiếng nhất Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh cũng không ít lần bị réo tên trong danh sách nghệ sĩ có EQ thấp. Biệt danh "Triệu Tiểu Đao" gắn liền với cô xuất phát từ những phát ngôn thẳng thừng, đôi khi khá "sát thương" người đối diện. Khi tham gia các show truyền hình, đặc biệt là chương trình Nhà hàng Trung Hoa , Triệu Lệ Dĩnh từng bị chỉ trích vì thái độ lộ rõ trên gương mặt, thiếu tinh thần hợp tác và có phần lười biếng. Dù không thể phủ nhận năng lực diễn xuất của cô, nhưng cách thể hiện cảm xúc thiếu kiểm soát vẫn là điểm trừ trong mắt khán giả.

Là một trong những tiểu hoa đán nổi tiếng nhất Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh cũng không ít lần bị réo tên trong danh sách nghệ sĩ có EQ thấp. (Ảnh: ITN)

4. Châu Đông Vũ

Châu Đông Vũ là trường hợp khá đặc biệt. Cô nhiều lần bị cho là EQ thấp vì cách nói chuyện thẳng thắn, đôi lúc thiếu lịch sự, nhưng ekip quản lý lại xây dựng cho cô hình ảnh "cô gái thật thà, không màu mè". Chiến lược này phần nào giúp Châu Đông Vũ được cảm thông hơn so với nhiều nghệ sĩ khác. Tuy vậy, không phải khán giả nào cũng dễ chấp nhận những phát ngôn quá trực diện của cô. Với một bộ phận netizen, sự "thật quá mức" ấy đôi khi vẫn khiến người đối diện cảm thấy khó chịu.

Châu Đông Vũ nhiều lần bị cho là EQ thấp vì cách nói chuyện thẳng thắn. (Ảnh: Weibo)

5. Trương Vũ Kỳ

Nhắc đến Trương Vũ Kỳ là nhắc đến hình ảnh một nữ diễn viên mạnh mẽ, tự tin, dám nói dám làm. Chính cá tính này giúp cô trở nên nổi bật giữa showbiz đầy quy tắc ngầm. Thế nhưng, sự thẳng thắn không kiêng nể cũng là lý do khiến Trương Vũ Kỳ sở hữu lượng antifan không nhỏ. Nhiều người cho rằng cô thiếu tinh tế trong giao tiếp, dễ khiến người khác "tự ái". Dù liên tục bị chê EQ không cao, Trương Vũ Kỳ vẫn giữ nguyên phong cách sống và nói chuyện của mình, không mấy bận tâm đến lời bàn tán.

Dù liên tục bị chê EQ không cao, Trương Vũ Kỳ vẫn giữ nguyên phong cách sống và nói chuyện của mình, không mấy bận tâm đến lời bàn tán. (Ảnh: ITN)

Thực tế, EQ thấp hay cao đôi khi còn phụ thuộc vào góc nhìn của công chúng. Có người cho rằng thẳng thắn là thật, là cá tính; có người lại thấy đó là thiếu tinh tế, không phù hợp với môi trường giải trí. Dù vậy, trong một showbiz khắc nghiệt như Cbiz, nơi mọi lời nói đều có thể bị soi xét, việc kiểm soát cảm xúc và học cách giao tiếp khéo léo vẫn là bài học mà không ít nghệ sĩ phải trả giá mới hiểu ra.

