Meghan Markle một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi trong buổi phỏng vấn mới với nhà báo Emily Chang, cô tiết lộ cái gọi là “tên thật” của mình. Cuộc trò chuyện được công chiếu cùng ngày Netflix phát hành phần 2 của show With Love, Meghan.

Trong phần phỏng vấn, Emily hỏi liệu “Sussex” có phải họ chính thức của cô hay không – một thắc mắc xuất hiện từ khi phần 1 chương trình lên sóng hồi tháng 3. Meghan giải thích:

“Khi kết hôn, tôi đã đổi tên. Nhưng với cấu trúc danh xưng Hoàng gia, việc này phức tạp hơn nhiều. Danh xưng không phải là họ theo cách mà người Mỹ vẫn hiểu. Nhưng về mặt pháp lý, tôi là Meghan, Nữ Công tước xứ Sussex. Chúng tôi sử dụng Sussex như một tên gia đình và đó cũng là tên mà các con tôi dùng".

Điều này đồng nghĩa cô đang chính thức khẳng định danh xưng “Sussex” như họ chung cho cả gia đình. Tuy nhiên, lời giải thích của Meghan ngay lập tức gây ra tranh cãi.





Trước đó, trong một khoảnh khắc gây sốc trên sóng truyền hình, Meghan từng ngắt lời nữ diễn viên Mindy Kaling khi cô gọi mình là “Meghan Markle”, để nhấn mạnh: “Giờ tôi là Sussex rồi".

Tuy nhiên, phản bác lại tuyên bố này, Lord Ivar Mountbatten – em họ đời thứ hai của Vua Charles đã chia sẻ trên tạp chí Town & Country : “Cô ấy hoàn toàn không đúng. Họ chính thức của gia đình họ phải là Mountbatten-Windsor. Vương tử Harry mang họ Mountbatten-Windsor, vì thế Meghan cũng phải là Meghan Mountbatten-Windsor. Tước hiệu Sussex chỉ là một danh xưng, không phải họ".





Ông cũng nhấn mạnh rằng hai con của cặp đôi – Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet đều mang họ Mountbatten-Windsor, chứ không phải “Sussex” như cách Meghan ngụ ý.

Dù đã không còn là thành viên làm việc của Hoàng gia từ năm 2020, Meghan vẫn tiếp tục sử dụng tước hiệu Nữ Công tước xứ Sussex trong các sự kiện và phát ngôn công khai. Điều này khiến dư luận chia rẽ: Một bên cho rằng cô chỉ đang khẳng định địa vị hợp pháp, nhưng bên khác lại cáo buộc Meghan “cố tình dựa vào Hoàng gia” để củng cố hình ảnh cá nhân.

Theo Express