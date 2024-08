5 mỹ nhân Hàn dính lời nguyền “bom xịt”: Kim Yoo Jung sao toàn chọn phim dở thế này?

Đây đều là những nữ diễn viên cực nổi tiếng của xứ Hàn với ngoại hình xinh đẹp, hình tượng tốt và được lòng công chúng, nhưng mỗi lần ra phim mới thì rating lại chẳng được như kì vọng, thậm chí còn thấp đến đáng quan ngại.

1. Hye Ri

Reply 1988 là bộ phim duy nhất bùng nổ về tỷ suất người xem và nâng đỡ tên tuổi của Hye Ri. Sau siêu phẩm này, Hye Ri nhanh chóng được giới truyền thông và người hâm mộ chú ý và mong đợi lần tái xuất tiếp theo trong một bom tấn gây bão. Tuy nhiên, các bộ phim sau đó của Hye Ri như Entertainer, My Roommate is a Gumiho, May I Help You ghi nhận rating quanh quẩn mức 3% và không được sự chú ý. Một số khán giả cho rằng, Hye Ri vẫn chưa thoát khỏi "cái bóng" của nhân vật Duk Sun trong Reply 1988 và diễn xuất của cô nàng vẫn còn nhiều hạn chế.

2. Yoo In Na

Yoo In Na nổi danh với visual trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi dù đã ngoài 40 tuổi. Dân mạng hay bảo nhau rằng, In Na đóng vai phụ thì lấn át cả nữ chính nhưng khi vào vai chính thì phim lại hoá "bom xịt". Trên thực tế, các bộ phim Yoo In Na tham gia với vai trò nữ thứ như Goblin, My Love From The Star thì nổi đình đám và trở thành một trong những "chiến thần" rating của tvN và SBS. Nhưng khi Yoo In Na đảm nhận chính dẫn dắt phim như Touch Your Heart, True To Love thì tỷ suất người xem ghi nhận từ 0% tới 3%, một con số quá thấp so với những gì cô đã cố gắng.

3. Shin Se Kyung

Một trong những gương mặt "đơ" của màn ảnh Hàn, diễn xuất của Shin Se Kyung luôn là chủ đề bàn tán của công chúng. Tuy nhiên visual Se Kyung thì đúng chuẩn "nàng thơ" và là lý do cô nàng được nhiều người hâm mộ yêu mến. Se Kyung chăm chỉ diễn xuất và xuất hiện trên màn ảnh nhỏ liên tục nhưng những bộ phim cô nàng tham gia như Run On, The Bride of the Water God chỉ ghi nhận lượt người xem đạt 2,9% tới 3,1%.

4. Kim Yoo Jung

Em gái quốc dân Kim Yoo Jung với tiền đồ rộng mở và khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ cũng không thoát được lời nguyền "bom xịt". Có lẽ Kim Yoo Jung đang thiếu mất khả năng lựa chọn kịch bản sao cho "vừa" được lòng công chúng. Nếu như Backstreet Rookie dính nhiều drama thì The 8th Night được đánh giá là thảm họa phim kinh dị với kịch bản đầu voi đuôi chuột. Hay gần nhất là My Demon, đạt được hiệu ứng truyền thông cực tốt, bùng nổ khắp cõi mạng ở thị trường quốc tế nhưng rating trung bình chỉ đạt 3,9%.

5. Seohyun

Em út nhà SNSD lấn sân diễn xuất được lòng công chúng vì vừa có tài, vừa có sắc mà chỉ tiếc là cứ đóng chỉnh là rating thấp thảm. Từ Jinxed At First với rating trung bình 3,3% đến Private Lives bùng nổ chemistry với Go Kyung Pyo cũng chỉ đạt 1,7%. Có đủ tố chất của một diễn viên nhưng Seohyun thiếu đi một tác phẩm đột phá, người hâm mộ hy vọng trong tương lai cô nàng sẽ bật lên sao cho xứng đáng với danh tiếng lẫn năng lực.