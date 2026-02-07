10 Nhân vật truyền cảm hứng của năm tại WeChoice Awards 2025 chính thức lộ diện

Sau nhiều ngày mong đợi, Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) vào tối 7/2.

Trở lại với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, WeChoice Awards năm nay tiếp tục tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng, góp phần kể tiếp câu chuyện về một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

21 đề cử trong hạng mục truyền cảm hứng đang Viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng những cách của riêng mình.

Tại đêm Gala, khán giả không chỉ được chứng kiến những khoảnh khắc vinh danh trang trọng, mà còn đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi gặp gỡ những nhân vật truyền cảm hứng - những gương mặt đã để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống xã hội suốt một năm qua.

WeChoice Awards 2025 lựa chọn kể lại 21 câu chuyện của 21 Nhân vật truyền cảm hứng như những điểm sáng được thắp lên từ nhiều ngả đường khác nhau - từ đời sống, thể thao, khoa học, văn hóa đến hoạt động cộng đồng. Đó là một người phụ nữ vùng cao lặng lẽ bền bỉ với lựa chọn của mình, từng bước vượt qua hoàn cảnh để mang lại sinh kế và cơ hội cho cộng đồng xung quanh; là một cầu thủ trẻ nỗ lực khẳng định mình bằng tinh thần thi đấu và trách nhiệm xã hội; những kỳ tích y khoa cứu sống sự sống mong manh, đến dấu ấn trí tuệ Việt vươn ra thế giới, hay thậm chí là một chiếc drone nông nghiệp trở thành cầu nối của sự sống giữa vùng ngập lũ,...

Mỗi nhân vật mang một câu chuyện khác nhau, không ồn ào, nhưng đủ sức nhắc nhớ về tinh thần tương thân tương ái đã ăn sâu trong đời sống người Việt.

Truyền cảm hứng, vì thế, không chỉ đến từ những điều lớn lao hay hào quang rực rỡ. Đó có thể là một cá nhân, một tập thể, hay một hành động tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng lại đủ sức thắp lên niềm tin cho người khác. Họ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, làm những công việc khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: Viết tiếp câu chuyện Việt Nam - nơi mỗi cá nhân góp bản sắc của mình vào dòng chảy phát triển chung của dân tộc.

Lộ diện top 10 đề cử thuộc hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng.

Và năm nay, 10 Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards chính là:

1. Chị Vàng Thị Thông 2. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc 3. Ca sĩ Đức Phúc 4. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 5. Ca sĩ Phương Mỹ Chi 6. Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn 7. Huấn luyện viên Mai Đức Chung 8. Ekip thông tim can thiệp bào thai - Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ 9. Ngô Phong (Phong Punk) 10. Đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam.

Tại sân khấu vinh danh, Phương Mỹ Chi xúc động "Mình cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào, năm vừa rồi mình có cơ hội được phụ vụ cho khán giả Việt Nam và khoe nét đẹp, văn hóa Việt Nam đến thị trường quốc tế.

Khi cầm chiếc cúp này trên tay mình vô cùng xúc động vì mình đã xem chương trình từ lâu và hôm nay nằm trong top 10. Mình mong hành trình tới đây sẽ có nhiều cảm xúc, điều mới mẻ hơn nữa. Các bạn trẻ đang theo đuổi nghệ thuật hãy cố gắng kiên trì vì chúng ta sẽ tìm được ánh sáng của mình trong tương lai".

Còn Đình Bắc tái hiện lại động tác ăn mừng, có những chia sẻ chân thành: "Mình xin phép được giữ cho riêng mình và đây sẽ là khoảnh khắc được lặp đi lặp lại trong sự nghiệp của mình. Các bạn nhỏ nếu có đam mê bóng đá thì hãy luôn tin tưởng vào bản thân, luôn nỗ lực. Như thế thì sẽ mang lại được thành công trên những đấu trường lớn ở Châu Á, tới kỷ nguyên vươn mình của đất nước".

Cùng nhìn lại toàn bộ chân dung 10 Nhân vật truyền cảm hứng của năm tại WeChoice Awards 2025:

Vàng Thị Thông là một người phụ nữ Tày sống ở bản Liền, Bắc Hà. Chị được biết đến nhiều hơn nhờ xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế. Từ đó, câu chuyện về hành trình bền bỉ làm du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho phụ nữ và trẻ em địa phương của chị dần được lan tỏa, trở thành một lát cắt đặc biệt trong bức tranh truyền cảm hứng của WeChoice Awards.

Đình Bắc bứt phá rực rỡ với chức vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games, xông pha đầy bản lĩnh tại U23 châu Á.Và nhiều hơn nữa hành trình theo đuổi đam mê với trái bóng tròn của cầu thủ quê Nghệ An truyền cảm hứng tới nhiều người trong chúng ta.

Đức Phúc đã có một năm 2025 đầy ấn tượng, với hành trình mang âm nhạc Việt Nam ra thế giới, chiến thắng lịch sử tại đấu trường âm nhạc quốc tế Intervision 2025.

Nhạc sĩ quốc dân “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” và viết tiếp cho những giá trị sống tích cực.

Chú Từ “cô bé dân ca” trở thành nghệ sĩ văn hóa tiêu biểu của thế hệ GenZ, ghi dấu ấn bằng loạt thành tựu nổi bật trong nước và quốc tếảnh

Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn có hơn 16 năm dạy chữ cho các bệnh nhi ung thư. Không chỉ dạy học, cô còn cẩn thận lưu giữ từng quyển vở, bức tranh và kỷ vật của các em, trao lại cho gia đình như một cách giữ gìn ký ức không bị lãng quên. Hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy đã giúp câu chuyện của cô lan tỏa và được WeChoice Awards 2025 ghi nhận như một lát cắt truyền cảm hứng.

HLV Mai Đức Chung là người thầy đã dành gần trọn cuộc đời gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam, bền bỉ dẫn dắt đội tuyển đi từ những kỳ SEA Games khu vực đến cột mốc World Cup lịch sử. Ở tuổi 75, hành trình của ông không chỉ là thành tích, mà còn là biểu tượng của sự kiên trì, tận hiến và niềm tin dài hạn vào bóng đá nữ nước nhà.

Ekip hai bệnh viện TP.HCM làm chủ kỹ thuật thông tim bào thai - để từ dấu mốc là ca can thiệp cho sản phụ Singapore, Bộ Y tế đã chính thức công nhận và triển khai tại Việt Nam

Người tiên phong giữ lửa văn hóa Hiphop qua nhiều thế hệ. Nhà sáng lập Leninn Skate Shop và DuckZone - một biểu tượng, sân chơi mang đậm cá tính của giới Underground Hà Nội

Những cô gái “cool ngầu” mê “cày game”, giành Huy chương vàng SEA Games đầy bản lĩnh.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.

.