5 mỹ nam Hàn xứng đáng nổi tiếng hơn: Số 1 vừa giỏi vừa đẹp nhưng mãi không bứt phá

Ở một thị trường giải trí đầy khắc nghiệt như Hàn Quốc, có rất nhiều cái tên dù tài năng nhưng mãi không thể có cơ hội tỏa sáng. Họ cứ loay hoay với những vai phụ hoặc vai chính ở loạt phim kém tiếng và bị đánh giá thấp so với năng lực của chính mình.

1. Lee Soo Hyuk

Lee Soo Hyuk được mệnh danh là "ma cà rồng" xứ Hàn bởi vẻ đẹp "vô thực" của mình. Và dù là một người mẫu đá sân nhưng diễn xuất của anh lại vô cùng tuyệt vời, nhất là ở những vai phản diện. Có điều sau nhiều năm làm nghề, Lee Soo Hyuk vẫn chỉ toàn đóng phản diện hoặc thứ chính khiến mãi anh chẳng thể bứt phá thành sao hạng A. Thứ khán giả nhớ đến khi nhắc về Lee Soo Hyuk là một vẻ đẹp nam tính, ma mị cùng diễn xuất ấn tượng chứ không phải một bộ phim hay vai diễn kinh điển nào cả.

2. Lee Ki Woo

Lee Ki Woo vào nghề đã ngót nghét 20 năm, chưa bao giờ khiến khán giả phải phiền lòng về diễn xuất hay nhân cách của mình. Thế nhưng anh chỉ toàn đảm nhận những vai nam thứ, gần đây nhất là sự xuất hiện ở bộ phim Nhật Ký Tự Do Của Tôi. Dĩ nhiên Lee Ki Woo cũng từng đảm nhận vai chính, lần đầu tiên là ở bộ phim Doctor Detective nhưng đáng tiếc tác phẩm này không được nhiều khán giả yêu thích. Trong mắt khán giả, Lee Ki Woo có đủ mọi tố chất để trở thành một diễn viên đình đám nhưng anh lại mãi mắc kẹt ở những kịch bản không quá bứt phá.

3. Song Jae Rim

Song Jae Rim là một gương mặt vô cùng quen thuộc trên màn ảnh Hàn vì thường xuyên đảm nhận vai phụ trong loạt phim đình đám như Clean With Passion For Now, I Wanna Hear Your Song,... Diễn xuất tuyệt vời khiến khán giả đặt ra câu hỏi khi nào thì chàng trai tài năng này sẽ có được bước đột phá lớn trong sự nghiệp?

4. Im Joo Hwan

Im Joo Hwan có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp ở bộ phim truyền hình Tamra the Island năm 2009, những năm sau đó, anh liên tục xuất hiện trên màn ảnh, trong loạt phim đình đám với các vai phụ hoặc vai phản diện. Đặc biệt ở các vai phản diện, Im Joo Hwan khiến khán giả phải nổi da gà bởi những màn thể hiện quá xuất sắc của mình. Dù tài năng là vậy nhưng bao năm qua, Im Joo Hwan vẫn chưa thể bứt phá thành sao.

5. Kwak Si Yang

Với ánh mắt sắc lạnh, Kwak Si Yang thường xuyên được đảm nhận những vai phản diện trong loạt phim như Alice, Chicago Typewriter hay vai nam thứ trong Mirror of the Witch. Có thể thấy dù diễn xuất không thua gì các sao hạng A nhưng Kwak Si Yang lại bị đóng đinh ở một dạng vai sau nhiều năm làm nghề. Với gương mặt điển trai, chiều cao ấn tượng lên tới 1m88, khán giả mong mỏi ngày mỹ nam họ Kwak sẽ bứt phá mạnh mẽ, tìm được những hướng đi mới cho sự nghiệp của mình.

Nguồn: Soompi