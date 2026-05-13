Có những loại cây không chỉ để ngắm. Chúng hiện diện trong sân nhà, ban công hay trước hiên như một phần rất quen thuộc của đời sống, vừa làm đẹp không gian, vừa có thể dùng ngay khi cần, lại có ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy nhà ở. Cây quất (tắc) là một ví dụ như vậy.

Dưới đây là 5 lý do vì sao bạn nên trồng một cây quất trong nhà.

Lấy quả

Quả quất.

Lý do dễ thấy nhất để trồng một cây quất trong nhà là có thể lấy quả khi cần. Quả quất có vị chua ngọt, mùi thơm đặc trưng, phần vỏ chứa tinh dầu cay nhẹ nên thường được dùng để pha nước uống, làm gia vị hoặc tăng hương vị cho một số món ăn.

Quả quất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, đường tự nhiên và tinh dầu bay hơi. Nhờ đó, loại quả nhỏ này có thể góp phần tăng cường sức đề kháng, đồng thời bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Một cây quất nhỏ nếu được chăm tốt có thể trở thành "kho gia vị" xanh ngay trong nhà.

Làm thuốc khi cần

Không chỉ có giá trị làm thực phẩm, cây quất còn được nhắc đến nhiều trong y học cổ truyền. Theo Đông y, quả quất có vị chua ngọt, tính ấm, thường được dùng với mục đích hỗ trợ tiêu đờm, giảm ho, điều hòa khí và giúp tiêu hóa tốt hơn.

Quất chưng hoặc ngâm với đường phèn là cách dùng quen thuộc trong dân gian, sử dụng khi bị ho do lạnh. Quất ướp đường cũng được nhắc đến với tác dụng khai vị, giúp ăn ngon miệng hơn. Ngoài quả, lá, hạt và rễ quất cũng được dùng trong một số bài thuốc cổ truyền.

Mang ý nghĩa phong thủy tốt, tượng trưng cho sự sung túc, may mắn

Nhiều người trưng cây quất trong nhà dịp Tết để mong cầu những điều may mắn trong năm mới.

Cây quất là một trong những biểu tượng quen thuộc của ngày Tết Việt. Theo quan niệm dân gian, cây quất trĩu quả tượng trưng cho sự sung túc, no đủ, may mắn và tài lộc. Quả vàng chi chít còn gợi hình ảnh bội thu, làm ăn thuận lợi, gia đình dồi dào sức khỏe.

Âm Hán Việt của từ "quất" cũng gần với chữ "cát", mang ý nghĩa tốt lành. Vì vậy, nhiều gia đình chọn đặt cây quất trong nhà hoặc trước cửa với mong muốn khởi đầu năm mới thuận lợi, thu hút sinh khí và sự thịnh vượng.

Tạo khoảng xanh, thanh lọc không khí

Một chậu quất xanh tốt có thể giúp không gian sống trở nên mềm mại, gần gũi với thiên nhiên hơn. Lá xanh, hoa trắng, quả vàng cam tạo cảm giác tươi tắn, đặc biệt phù hợp với ban công, sân thượng, hiên nhà hoặc góc có ánh sáng tự nhiên.

Lá quất còn góp phần hấp thụ bụi bẩn, đồng thời thoát hơi nước, giúp không khí trong nhà dễ chịu hơn. Với những gia đình sống ở đô thị, một cây quất nhỏ có thể tạo khoảng xanh thư giãn mà không cần quá nhiều diện tích.

Đuổi muỗi và côn trùng gây hại khác

Tinh dầu tự nhiên trong lá, hoa và vỏ quả quất có mùi thơm đặc trưng. Mùi hương này không chỉ tạo cảm giác dễ chịu mà còn có khả năng hỗ trợ xua đuổi muỗi và một số loại côn trùng nhỏ.

Gia chủ có thể trồng quất ở ban công, gần cửa sổ hoặc khu vực cửa ra vào để vừa làm đẹp không gian, vừa tận dụng mùi hương tự nhiên của cây. Tuy nhiên, để hạn chế muỗi hiệu quả, vẫn cần kết hợp giữ nhà cửa sạch sẽ, không để nước đọng và vệ sinh các góc ẩm thấp thường xuyên.

Lưu ý khi trồng cây quất trong nhà

Cây quất ưa sáng nên cần đặt ở nơi có ánh nắng tự nhiên, thoáng khí. Khi trồng trong chậu, nên chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt, tránh tưới quá nhiều khiến cây bị úng rễ. Ngoài ra, nên cắt tỉa cành lá định kỳ, loại bỏ lá sâu, cành khô để cây phát triển khỏe và ra quả đều hơn.

