5 lỗi sai khiến bạn luôn bị trượt phỏng vấn dù CV không hề tệ

Phỏng vấn xin việc luôn là một trong những trải nghiệm gây ám ảnh nhất với người trẻ. Có người học hành đàng hoàng, CV nhìn cũng ổn áp, kỹ năng không đến mức tệ, nhưng cứ đi phỏng vấn là… trượt. Trượt một lần còn đổ cho thiếu may mắn, trượt nhiều lần thì bắt đầu hoài nghi bản thân, thậm chí nghĩ rằng mình không hợp đi làm thuê.

Thế nhưng, sự thật là rất nhiều bạn trẻ bị loại không phải vì kém năng lực, mà vì mắc những lỗi sai cực kỳ phổ biến trong quá trình phỏng vấn. Những lỗi này tưởng nhỏ nhưng lại đủ khiến nhà tuyển dụng lắc đầu.

Chuẩn bị qua loa và nghĩ rằng phỏng vấn chỉ là một buổi nói chuyện bình thường

Không ít người bước vào phòng phỏng vấn với tâm thế đi cho biết, hỏi gì trả lời nấy. Khi được hỏi về công ty, ứng viên chỉ trả lời những thông tin chung chung như lĩnh vực hoạt động hoặc quy mô. Khi được hỏi vì sao chọn vị trí này, câu trả lời thường là muốn học hỏi, muốn thử sức hoặc thấy phù hợp. Vấn đề là những câu trả lời này quá an toàn và không tạo được dấu ấn. Nhà tuyển dụng không kỳ vọng bạn biết mọi thứ, nhưng họ cần thấy bạn đã dành thời gian tìm hiểu và có sự chuẩn bị nghiêm túc. Một ứng viên không đầu tư cho buổi phỏng vấn thường bị đánh giá là thiếu cam kết với công việc sau này.

Nói rất nhiều về bản thân nhưng lại nói sai trọng tâm

Phỏng vấn không phải là nơi kể hết mọi thành tích từng có trong đời. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ lại mắc lỗi này. Họ liệt kê hàng loạt hoạt động, kỹ năng, giải thưởng mà không gắn với yêu cầu của vị trí ứng tuyển. Điều nhà tuyển dụng quan tâm không phải bạn giỏi bao nhiêu thứ, mà là bạn giải quyết được vấn đề gì cho công ty. Khi câu trả lời không liên quan trực tiếp đến công việc, ứng viên dễ bị đánh giá là chưa hiểu rõ vai trò mình đang ứng tuyển. Nói ít nhưng đúng trọng tâm luôn hiệu quả hơn nói nhiều mà lan man.

Vì sao đi phỏng vấn liên tục nhưng vẫn nhận mail cảm ơn quen thuộc? (Ảnh minh họa: Simon Law/ Flickr)

Thái độ thiếu chuyên nghiệp nhưng bản thân không hề nhận ra

Có những lỗi không nằm ở nội dung trả lời mà nằm ở cách bạn xuất hiện trong buổi phỏng vấn. Đi muộn, ăn mặc xuề xòa, trả lời thiếu tập trung hoặc liên tục nhìn điện thoại đều là những điểm trừ rất lớn. Thậm chí, một số bạn trẻ còn thể hiện sự quá tự tin, nói chuyện theo kiểu ngang hàng hoặc xem nhẹ người phỏng vấn. Nhà tuyển dụng thường đánh giá thái độ và tác phong làm việc ngay từ những chi tiết nhỏ. Với họ, kỹ năng có thể đào tạo, nhưng thái độ thì rất khó thay đổi.

Trung thực nhưng thiếu khéo léo khi nói về điểm yếu và quá khứ

Nhiều người nghĩ rằng phỏng vấn cần phải nói thật hoàn toàn, kể cả những trải nghiệm không mấy tích cực. Tuy nhiên, cách nói mới là điều quan trọng. Khi được hỏi về điểm yếu, không ít ứng viên tự bóc trần mình bằng những câu trả lời quá thẳng thắn nhưng thiếu định hướng cải thiện. Khi nhắc đến công ty cũ, có người vô tình thể hiện sự tiêu cực, than phiền hoặc đổ lỗi. Nhà tuyển dụng không tìm người hoàn hảo, họ tìm người biết nhìn nhận vấn đề và học được điều gì từ trải nghiệm cũ. Một câu trả lời thiếu khéo có thể khiến bạn mất điểm dù nội dung là thật.

Không tạo được kết nối và cảm giác muốn làm việc cùng

Phỏng vấn không chỉ là bài kiểm tra năng lực, mà còn là buổi đánh giá sự phù hợp. Có những ứng viên trả lời đúng, đủ và logic, nhưng lại quá khô khan, thiếu tương tác và không tạo được cảm giác gần gũi. Nhà tuyển dụng thường tự hỏi liệu họ có muốn làm việc cùng người này mỗi ngày hay không. Một chút năng lượng tích cực, khả năng lắng nghe và giao tiếp tự nhiên có thể tạo ra khác biệt rất lớn. Nhiều trường hợp, người được chọn không phải người giỏi nhất, mà là người khiến người đối diện cảm thấy dễ hợp tác nhất.

Trượt phỏng vấn không phải là dấu chấm hết, càng không phải bằng chứng cho thấy bạn kém cỏi. Đôi khi, bạn chỉ đang mắc những lỗi rất quen thuộc mà chưa từng được chỉ ra. Khi nhìn lại cách mình chuẩn bị, cách mình trả lời và cách mình xuất hiện trong buổi phỏng vấn, bạn sẽ nhận ra rằng cơ hội không hề xa vời như tưởng tượng. Phỏng vấn cũng là một kỹ năng, và kỹ năng thì hoàn toàn có thể cải thiện nếu bạn đủ tỉnh táo để sửa sai.