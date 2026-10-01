5 lời khuyên cho người có sổ 6 tháng sắp đáo hạn cuối năm: Đừng vội tái tục toàn bộ tiền

Sổ tiết kiệm đáo hạn vào cuối năm dễ tạo tâm lý “tiền đang nhàn rỗi thì cứ gửi tiếp”. Tuy nhiên, nhu cầu tiền mặt giai đoạn này thường cao hơn các thời điểm khác trong năm. Nếu không tính trước, người gửi có thể vừa tái tục xong đã phải rút trước hạn vì phát sinh khoản chi bất ngờ.

Dưới đây là 5 điều nên cân nhắc trước khi quyết định với khoản tiền vừa đáo hạn.

1. Đừng vội gửi lại toàn bộ nếu 2-3 tháng tới có nhiều khoản phải chi

Việc đầu tiên cần làm không phải là tìm ngân hàng có lãi suất cao nhất, mà là lập danh sách những khoản tiền có thể phải dùng trong thời gian ngắn tới.

Cuối năm và đầu năm mới thường phát sinh nhiều khoản như biếu tặng, mua sắm, học phí, bảo hiểm, sửa xe, sửa nhà, du lịch hoặc chi phí cho các dịp lễ Tết. Nếu biết chắc sẽ cần một phần tiền, việc gửi lại toàn bộ trong kỳ hạn 6 tháng có thể khiến người gửi mất tính chủ động.

Cách đơn giản hơn là tách trước khoản tiền dự kiến sử dụng trong vài tháng tới, chỉ gửi phần thực sự chưa cần đến. Khi đó, khoản tiết kiệm vẫn sinh lãi mà người gửi không phải phá sổ nếu cần tiền đột xuất.

2. Không nhất thiết phải tiếp tục kỳ hạn 6 tháng

Nhiều người có thói quen gửi kỳ hạn nào thì khi đáo hạn lại tiếp tục chọn đúng kỳ hạn đó. Nhưng cuối năm là thời điểm phù hợp để xem lại lịch sử dụng tiền và chia kỳ hạn linh hoạt hơn.

Chẳng hạn, nếu sau Tết có khả năng cần một khoản tiền lớn, người gửi có thể để một phần ở kỳ hạn ngắn 1-3 tháng. Phần còn lại, nếu chắc chắn chưa cần dùng, có thể cân nhắc kỳ hạn dài hơn.

Một cách khác là chia khoản tiền thành nhiều sổ nhỏ với thời gian đáo hạn khác nhau. Nhờ đó, tiền không bị “khóa” tại một mốc duy nhất và người gửi có nhiều lựa chọn hơn nếu kế hoạch tài chính thay đổi.

3. Kiểm tra lại chế độ tự động tái tục trước ngày đáo hạn

Không ít người để sổ tự động tái tục rồi mới nhớ ra mình muốn rút hoặc đổi kỳ hạn.

Tùy sản phẩm, ngân hàng có thể cho phép tái tục cả gốc và lãi, chỉ tái tục phần gốc hoặc không tự động tái tục. Mức lãi suất của kỳ mới cũng thường được áp dụng theo biểu lãi suất tại thời điểm tái tục, chứ không giữ nguyên mức của kỳ trước.

Vì vậy, trước ngày đáo hạn vài ngày, nên kiểm tra ba thông tin: ngày đáo hạn chính xác, hình thức tái tục đang cài đặt và mức lãi suất áp dụng nếu gửi tiếp.

Chỉ một thao tác kiểm tra đơn giản cũng có thể giúp tránh việc tiền tự động vào một kỳ hạn không còn phù hợp với kế hoạch cuối năm.

4. Đừng chỉ nhìn vào mức lãi suất cao hơn vài phần nhỏ

Cuối năm thường xuất hiện nhiều chương trình huy động vốn hoặc ưu đãi lãi suất, vì vậy người gửi dễ bị hấp dẫn bởi mức chênh lệch nhỏ giữa các ngân hàng.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm không chỉ là con số lãi suất niêm yết mà còn là điều kiện đi kèm: áp dụng cho tiền gửi online hay tại quầy, yêu cầu số tiền tối thiểu bao nhiêu, có được rút trước hạn một phần hay không, cách trả lãi ra sao.

Nếu mức lãi cao hơn không đáng kể, sự thuận tiện và tính linh hoạt đôi khi quan trọng hơn. Đặc biệt vào cuối năm, giữ khả năng tiếp cận tiền nhanh khi cần có thể hữu ích hơn việc cố tối ưu thêm một khoản lãi không quá lớn.

5. Cân nhắc chia tiền thành nhiều sổ thay vì gửi một cục

Đây là cách phù hợp với những người vẫn muốn gửi tiết kiệm nhưng lo sẽ phát sinh nhu cầu tiền mặt trong vài tháng tới.

Ví dụ, thay vì gửi lại 500 triệu đồng vào một sổ duy nhất, người gửi có thể chia thành 5 sổ, mỗi sổ 100 triệu đồng. Nếu sau đó cần 100 triệu đồng, chỉ một phần tiền phải xử lý trước hạn, phần còn lại vẫn có thể giữ đến ngày đáo hạn theo điều kiện của sản phẩm.

Với các ngân hàng cho phép rút trước hạn từng phần, người gửi càng có thêm lựa chọn. Dù vậy, trước khi gửi vẫn nên đọc kỹ quy định cụ thể của từng sản phẩm.

Cuối năm, thanh khoản quan trọng không kém lãi suất

Sổ tiết kiệm đáo hạn không có nghĩa tiền phải lập tức quay lại một sổ mới. Đặc biệt vào cuối năm, khi nhu cầu chi tiêu thường tăng, quyết định hợp lý nhất là cân bằng giữa sinh lời và khả năng sử dụng tiền khi cần.

Trước khi tái tục, người gửi nên tự hỏi ba điều: vài tháng tới có cần dùng tiền không, quỹ dự phòng đã đủ chưa và có nhất thiết phải gửi toàn bộ cùng một kỳ hạn hay không.

Với tiền tiết kiệm, đôi khi chia nhỏ và linh hoạt một chút lại giúp người gửi yên tâm hơn nhiều so với việc cố giữ toàn bộ khoản tiền ở mức lãi suất cao nhất.