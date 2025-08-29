Trong xã hội hiện đại, mất ngủ đã trở thành một vấn đề phổ biến ở mọi lứa tuổi. Công việc, áp lực gia đình và những lo toan cuộc sống dễ dàng cuốn chị em vào vòng xoáy căng thẳng, khiến giấc ngủ trở nên chập chờn. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Bởi sự thay đổi nội tiết tố đột ngột, đặc biệt là sụt giảm estrogen. Đây chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm, làm gián đoạn giấc ngủ một cách nghiêm trọng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp tự nhiên và lành mạnh để cải thiện chất lượng giấc ngủ, thì việc bổ sung một số loại trái cây vào thực đơn buổi tối là một lựa chọn tuyệt vời. Dưới đây là 5 loại trái cây được mệnh danh là "thần dược" cho giấc ngủ mà phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ tiền mãn kinh nên ăn thường xuyên:

1. Anh đào chua

Anh đào, nhất là anh đào chua là một trong số ít các loại trái cây có chứa melatonin, hormone tự nhiên giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ của cơ thể. Một nghiên cứu trên tạp chí European Journal of Nutrition cho thấy, những người uống nước ép anh đào chua có chất lượng giấc ngủ tốt hơn và ngủ sâu hơn so với nhóm đối chứng.

Bạn nên ăn một nắm nhỏ anh đào tươi hoặc uống một ly nước ép anh đào chua không đường khoảng 1 - 2 tiếng trước khi đi ngủ. Bân cạnh "vỗ về" giấc ngủ, anh đào chua còn giàu chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa cho nữ giới khi ngày càng thêm tuổi.

2. Chuối

Chuối không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng tuyệt vời mà còn là "trợ thủ" đắc lực cho giấc ngủ. Chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng giúp thư giãn cơ bắp và thần kinh, tạo điều kiện cho một giấc ngủ sâu. Nổi bật như magie và kali. Bên cạnh đó, chuối còn chứa tryptophan, một loại axit amin mà cơ thể sử dụng để sản xuất serotonin và melatonin, giúp điều hòa giấc ngủ.

Nên ăn nửa quả hoặc 1 quả nhỏ chuối chín vào bữa tối, cách thời gian đi ngủ ít nhất 2 tiếng đồng hồ để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa. Chuối cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ổn định huyết áp và cung cấp năng lượng bền bỉ cho cơ thể.

3. Kiwi

Với hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, kiwi được xem là một "siêu thực phẩm" cho giấc ngủ. Một nghiên cứu được công bố trên Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition đã chỉ ra rằng những người ăn 2 quả kiwi mỗi ngày trước khi đi ngủ có thể ngủ nhanh hơn và sâu hơn.

Lý do là kiwi chứa nhiều serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng và giấc ngủ. Ngoài ra, hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong kiwi cũng giúp giảm căng thẳng oxy hóa, không chỉ cải thiện giấc ngủ mà còn tốt cho phụ nữ tiền mãn kinh từ trong ra ngoài.

4. Dứa (Thơm)

Dứa không chỉ là loại quả giải khát tuyệt vời mà còn mang lại lợi ích bất ngờ cho giấc ngủ nhưng ít ai biết. Loại quả này chứa tryptophan và các enzyme giúp cơ thể chuyển hóa tryptophan thành serotonin và melatonin hiệu quả hơn.

Chị em nên ăn một vài miếng dứa tươi hoặc uống nước ép dứa không thêm đường vào buổi tối. Tốt nhất là sau bữa tối ít nhất 30 phút, càng gần độ tuổi tiền mãn kinh thì thời gian ăn dứa tốt nhất càng xa giấc ngủ. Dứa còn rất giàu bromelain, một enzyme giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm và cải thiện lưu thông máu.

5. Quả bơ

Bơ là một loại quả béo, ngon và cực kỳ tốt cho sức khỏe. Chị em nữ giới trẻ tuổi hay bước vào tiền mãn kinh, đã mãn kinh, thậm chí nhiều tuổi hơn đều nên ăn bơ đều đặn với lượng vừa phải khoảng nửa quả tới 1 quả nhỏ mỗi lần, một tuần khoảng 3 - 4 lần. Có thể thêm bơ vào một ly sinh tố hoặc ăn trực tiếp vào bữa tối, nhưng dùng cách giờ ngủ 2 - 3 tiếng để tránh đầy bụng, khó chịu.

Nguyên nhân trái bơ "dẫn đường" cho giấc ngủ là bởi nó dồi dào magiê và kali, những khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể thư giãn và giảm căng thẳng. Ngoài ra, chất béo lành mạnh trong bơ còn giúp ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa tình trạng thức giấc giữa đêm do đường huyết giảm. Bơ còn rất tốt cho tim mạch, giúp giảm cholesterol xấu và cải thiện độ đàn hồi của da.