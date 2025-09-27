Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, chần rau không chỉ giúp loại bỏ độc tố tự nhiên, giảm vị đắng chát mà còn rửa trôi phần lớn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thậm chí tiêu diệt vi khuẩn và trứng ký sinh trùng bám trên bề mặt. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc chần rau đúng cách còn giúp giảm nitrit - chất có thể gây hại nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Vậy đâu là những loại rau củ “bắt buộc” phải chần trước khi ăn?

1. Rau củ nhiều axit oxalic

Những loại như rau sam, mướp đắng chứa hàm lượng axit oxalic cao, dễ gây cản trở hấp thu canxi, lâu dài còn tăng nguy cơ sỏi thận. Chần rau trong nước sôi khoảng 15-30 giây sẽ loại bỏ phần lớn chất này, giúp món ăn thanh nhẹ, dễ ăn hơn.

2. Các loại đậu dễ gây ngộ độc

Đậu cô ve, đậu đũa, đậu tây… nếu ăn sống hoặc nấu chưa chín kỹ rất dễ gây đau bụng, nôn mửa do chứa saponin và lectin. Để an toàn, cần chần hoặc luộc kỹ trong 5-10 phút cho đến khi mất màu xanh sống và hết mùi hăng.

3. Rau khó rửa sạch

Súp lơ xanh, súp lơ trắng thường có nhiều khe kẽ, dễ bám bụi bẩn, thuốc trừ sâu, thậm chí trứng côn trùng. Cách tốt nhất là ngâm muối hoặc nước bột mì 10 phút, sau đó chần nhanh trong nước sôi 1-2 phút để đảm bảo vệ sinh.

4. Rau củ dễ sinh nitrit

Các món rau muối chua, dưa cải nếu ăn ngay có thể chứa hàm lượng nitrit cao. Trước khi chế biến, nên vớt ra chần qua nước sôi 30 giây - 1 phút vừa giúp giảm nitrit, vừa làm dưa bớt hăng, thơm dịu hơn.

5. Rau dại dễ gây ngộ độc

Một số loại rau rừng, rau dại như bồ công anh, hoa hiên (kim châm) có chứa độc tố tự nhiên. Bắt buộc phải chần và ngâm thêm nước lạnh sau đó để loại bỏ phần lớn độc tố trước khi đem nấu ăn.

Các chuyên gia khuyến cáo: khi chần rau, cần đợi nước thật sôi mới cho vào, dùng nhiều nước, thời gian vừa đủ, sau đó thả ngay vào nước lạnh để giữ được màu sắc và độ giòn. Nhìn qua tưởng là bước phụ, nhưng thực tế lại là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu