5 loài hoa nở 200 ngày mỗi năm, không biết mệt là gì: Đẹp hơn hoa hồng, thơm hơn mộc hương, chăm cực dễ

Khi cuộc sống ngày càng bận rộn, nhu cầu làm đẹp không gian sống cũng dần trở thành một phần không thể thiếu. Không cần những món decor đắt đỏ, chỉ cần vài chậu hoa phù hợp cũng đủ khiến ngôi nhà trở nên sinh động, dễ chịu hơn rất nhiều. Đặc biệt, với những người mới bắt đầu chơi cây cảnh, tiêu chí quan trọng nhất không chỉ là đẹp mà còn phải dễ chăm, hoa lâu tàn và đáng tiền. Và thực tế, có không ít loài hoa hội tụ đủ những yếu tố này, thậm chí còn có thể nở kéo dài tới hàng trăm ngày mỗi năm, gần như không biết mệt là gì.

Dưới đây là 5 cái tên được nhiều người chơi cây và cả chủ tiệm hoa ưa chuộng, vừa bền, vừa đẹp, lại cực kỳ dễ chăm trong môi trường gia đình.

1. Cây hỏa hoàng - Crossandra infundibuliformis

Cây hỏa hoàng còn được gọi là kim đồng cam hay hoa pháo, là loài cây cảnh nhiệt đới có nguồn gốc từ Sri Lanka và miền nam Ấn Độ. Đây là một trong những loại hoa được ưa chuộng nhờ màu sắc nổi bật và khả năng ra hoa rất bền. Điểm đặc trưng của cây là những chùm hoa màu cam rực rỡ, đôi khi pha sắc vàng hoặc đỏ nhạt, mọc tập trung ở đầu cành. Hoa có dạng ống loe, cánh xếp lệch tạo cảm giác mềm mại nhưng vẫn rất nổi bật, nhìn xa giống như những đốm lửa nhỏ luôn bừng sáng.

Không giống nhiều loài hoa chỉ nở theo mùa, hỏa hoàng có khả năng ra hoa kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí gần như quanh năm nếu được chăm sóc đúng cách. Nhờ đó, cây luôn giữ được vẻ tươi mới, rất phù hợp để đặt trước cửa nhà hoặc ban công. Cây có dạng bụi nhỏ, chiều cao trung bình khoảng từ nửa mét đến một mét, lá xanh đậm và bóng, giúp tổng thể luôn xanh tốt ngay cả khi chưa vào mùa hoa.

Cách chăm sóc

Cây ưa môi trường ấm và có độ ẩm cao, phát triển tốt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. Nên đặt cây ở nơi có ánh sáng nhẹ hoặc ánh sáng tán xạ, tránh nắng gắt trực tiếp. Đất trồng cần giữ ẩm nhưng phải thoát nước tốt để tránh úng rễ. Khi tưới chỉ cần duy trì độ ẩm vừa phải, không nên tưới quá nhiều. Ngoài ra, việc cắt tỉa hoa tàn thường xuyên sẽ giúp cây kích thích ra đợt hoa mới.

2. Cây kim ngân lượng - Ardisia crenata

Cây kim ngân lượng còn được biết đến với tên gọi phú quý tử, là một trong những loại cây cảnh vừa có hoa vừa có quả rất được ưa chuộng trong trang trí nhà ở. Cây có nguồn gốc từ khu vực Đông Á và thường xuất hiện nhiều trong văn hóa trồng cây cảnh của Trung Quốc và Nhật Bản.

Điểm nổi bật của kim ngân lượng nằm ở những chùm quả mọc dày, tròn đều và có màu đỏ tươi hoặc đỏ sậm khi chín. Quả có thể bám trên cây trong thời gian rất dài, thường kéo dài nhiều tháng, tạo cảm giác lúc nào cũng rực rỡ và đầy sức sống. Khi cây vào giai đoạn đẹp nhất, tán lá xanh đậm kết hợp với quả đỏ nổi bật khiến tổng thể trông rất bắt mắt. Hoa của cây thường nhỏ, màu trắng hoặc hồng nhạt, mọc thành cụm dưới tán lá. Sau khi hoa tàn sẽ kết quả, vì vậy cây có thể duy trì giá trị trang trí trong thời gian dài, không bị nhàm chán theo mùa.

Trong quan niệm phong thủy, kim ngân lượng thường được xem là biểu tượng của tài lộc, sự sung túc và may mắn. Những chùm quả sai trĩu mang ý nghĩa tích lũy, đủ đầy, nên thường được đặt ở cửa ra vào, phòng khách hoặc khu vực kinh doanh.

Cách chăm sóc

Cây ưa ánh sáng nhưng không cần nắng gắt, phù hợp với ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng tán xạ. Nếu được cung cấp đủ sáng, cây sẽ dễ ra hoa và kết quả đẹp hơn. Đất trồng không quá kén, chỉ cần tơi xốp và thoát nước tốt. Khi tưới nên giữ độ ẩm vừa phải, tránh để đất quá khô hoặc quá ẩm trong thời gian dài.

Cây có khả năng thích nghi khá tốt với nhiều điều kiện môi trường và chịu lạnh ở mức tương đối, nên có thể trồng cả trong nhà lẫn ngoài trời.

3. Hoa phong linh thảo cánh kép - Bellflower

Phong linh thảo là một trong những loại hoa được yêu thích nhờ vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút. Hoa thường có màu tím xanh đặc trưng, mọc thành từng chùm nhỏ rủ xuống, nhìn xa giống như những chiếc chuông li ti rung rinh trong gió.

Điểm đặc biệt của phong linh thảo là khả năng ra hoa kéo dài trong nhiều tháng, có thể duy trì trạng thái nở liên tục nếu điều kiện chăm sóc ổn định. Khi vào thời điểm nở rộ, toàn bộ tán cây gần như được phủ kín bởi hoa, tạo cảm giác mềm mại và rất nên thơ, đặc biệt phù hợp để đặt ở ban công hoặc cửa sổ. Ngoài giá trị thẩm mỹ, loài cây này còn mang lại cảm giác thư giãn, giúp không gian sống trở nên dễ chịu và nhẹ nhàng hơn.

Cách chăm sóc

Cây ưa ánh sáng, nên đặt ở nơi có nắng nhẹ hoặc ánh sáng tự nhiên đầy đủ để hoa nở đều và giữ màu đẹp.

Đất trồng cần giữ ẩm vừa phải, không để quá khô nhưng cũng không được để úng nước vì dễ làm hỏng rễ.

Phong linh thảo không chịu được nhiệt độ quá cao, thích hợp trồng trong điều kiện thời tiết mát mẻ, đặc biệt là mùa thu và mùa đông.

4. Trường sinh hoa Kim Hồ Ly (giống sống đời lai)

Trường sinh hoa Kim Hồ Ly là một giống sống đời lai tạo, nổi bật nhờ kích thước hoa lớn và màu sắc rực rỡ hơn so với các loại truyền thống. Khi vào mùa nở, hoa mọc thành từng cụm dày, phủ kín tán cây, tạo hiệu ứng rất bắt mắt và nổi bật trong không gian sống. Màu hoa đa dạng từ vàng, cam đến đỏ, mang sắc độ tươi sáng, dễ tạo điểm nhấn cho ban công hoặc phòng khách. Nhìn tổng thể, cây luôn cho cảm giác đầy đặn, tràn sức sống ngay cả khi trồng trong chậu nhỏ.

Điểm nổi bật của giống này là khả năng ra hoa kéo dài trong nhiều tháng, nếu chăm sóc ổn định có thể duy trì gần như quanh năm. Nhờ đặc tính sinh trưởng khỏe, cây vẫn giữ được độ bền hoa mà không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc.

Cách chăm sóc

Cây ưa ánh sáng, cần đặt ở nơi có nắng để kích thích ra hoa đều và giữ màu sắc tươi. Nhu cầu nước không cao, chỉ cần tưới khi đất bắt đầu khô, tránh tưới quá nhiều gây úng rễ. Đất trồng cần tơi xốp và thoát nước tốt để cây phát triển ổn định.

5. Hoa păng xê - Viola tricolor

Hoa păng xê là loài hoa quen thuộc ở những vùng khí hậu mát, nổi bật với cánh hoa mỏng, mềm và màu sắc đa dạng. Mỗi bông thường có sự pha trộn giữa nhiều gam màu như tím, vàng, trắng hoặc xanh, tạo nên hiệu ứng rất riêng, nhìn vừa nhẹ nhàng vừa nổi bật. Dòng păng xê mini đặc biệt được ưa chuộng nhờ khả năng ra hoa liên tục trong thời gian dài, thường kéo dài từ mùa thu đến hết mùa xuân năm sau. Khi trồng thành chậu hoặc khóm, hoa nở dày và đều, phủ kín bề mặt, tạo cảm giác rất sinh động và “có sức sống”.

Không chỉ có giá trị trang trí, păng xê còn mang lại cảm giác dễ chịu, giúp không gian trở nên mềm mại và tươi sáng hơn, đặc biệt phù hợp với ban công hoặc sân vườn nhỏ.

Cách chăm sóc

Cây ưa ánh sáng, nên đặt ở nơi có nắng để duy trì khả năng ra hoa liên tục.

Nhu cầu nước ở mức vừa phải, chỉ cần giữ đất đủ ẩm, tránh để quá khô hoặc quá úng.

Păng xê có khả năng chịu lạnh tốt, phát triển ổn định trong điều kiện thời tiết mát mẻ và rất phù hợp để trồng ngoài trời.