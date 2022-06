5 khoảnh khắc khiến một người muốn kết hôn ngay lập tức

Tình cảm của hai người đến mức độ nào mới có thể khiến họ quyết định kết hôn nhỉ?

Mỗi lần nói chuyện với những người bạn đang chuẩn bị kết hôn, tôi đều rất háo hức xem xem câu trả lời của bọn họ là như thế nào.

Có người nói bản thân kết hôn vì đã nghĩ thông suốt rốt cuộc thì bản thân muốn sống một cuộc sống như thế nào, có người kết hôn vì cảm thấy mong muốn mối quan hệ hiện tại tiến thêm bước nữa, cũng có người nói kết hôn đơn giản là đã vì sẵn sàng chuẩn bị chào đón một giai đoạn mới trong cuộc đời.

Tuy nhiên kỳ lạ là những lý do mà đám bạn tôi đưa ra lại chưa một lần trùng khớp với những dự đoán của tôi.

Bởi tôi cho rằng chuyện kết hôn, lập gia đình phải đắn đo và cân nhắc khá lâu, nhưng đối với bọn họ, đồng ý kết hôn đều là những quyết định đưa ra trong khoảnh khắc.

Những người sợ kết hôn luôn nhìn trước ngó sau, suy tính thiệt hơn, trong khi những người muốn kết hôn lại luôn có những cảm nhận riêng của họ. Hãy cùng xem 5 khoảnh khắc khiến một người muốn kết hôn qua 5 câu chuyện dưới đây.

01 - Câu chuyện thứ nhất

Lúc mới yêu, tôi đem chuyên bố mẹ tôi ly thân nói với người kia bởi sợ đối phương sẽ để tâm. Nhưng anh ấy an ủi tôi, rằng đó không phải lỗi của tôi, dù là việc bố mẹ tôi ly hôn hay bản thân tôi đã từng ly hôn, có là mẹ đơn thân đi chăng nữa, thì chuyện đó cũng không hề ảnh hưởng tới tình cảm anh ấy dành cho tôi.

Lúc đi vệ sinh vào nửa đêm, tôi không bật đèn vì sợ làm anh ấy thức giấc, nhưng anh ấy lại tỉnh dậy, vừa lim dim con mắt vẫn đang ngái ngủ vừa soi đèn pin chiếu đường cho tôi. Bao giờ ăn gì, uống gì cũng đều hỏi tôi trước xem tôi có muốn ăn cái này không, uống thứ kia không. Hay mỗi lần tôi tự phủ định khả năng, giá trị của bản thân thì chính anh ấy lại là người luôn khen và cổ vũ tôi không ngừng tiến về phía trước.

Có thể đối với nhiều người những việc này là vô nghĩa, tuy nhiên đối với bản thân tôi, anh ấy lại là người quan trọng như thế đó. Anh ấy chính là người giúp tôi nhận thức được bản thân xinh đẹp, ưu tú và tôi có thể làm tốt mọi việc hơn như thế nào.

Một người luôn khiến bạn tốt đẹp hơn là một người xứng đáng để kết hôn.

- Mộc Tử -



02 - Câu chuyện thứ 2

Mặc dù anh ấy hay kể những câu chuyện xàm xí, có khi chưa nói hết câu nhưng tôi đều cảm thấy những gì anh ấy nói rất buồn cười.

Cùng nhau tập thể dục, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đi dạo trong công viên, cùng nhau tìm phòng tự học, cùng nhau nộp hồ sơ tìm việc, cùng nhau thuê phòng, cùng nhau trang trí nhà cửa, cùng nhau thảo luận một tin tức gần đây, cùng nhau check-in những quán ăn mới,... tất cả mọi việc đều làm cùng nhau.

Tôi có rất nhiều bạn, nhưng anh ấy lại là người bạn thân nhất của tôi.

Tôi có thể làm mất bất cứ thứ gì, nhưng người bạn thân nhất ấy tôi sẽ không bao giờ đánh mất.

- Tô Tô -



03 - Câu chuyện thứ 3

Kể từ khi chúng tôi yêu nhau, anh ấy đã tạo một danh sách các bài hát trên NetEase Cloud Music, mỗi lần nghe được một bài hát nào hay, anh ấy cũng đều add vào danh sách ấy, nói rằng sau này nhạc phát trong đám cưới của chúng tôi nhất định phải là do anh ấy chọn.

Có lần tôi phàn nàn với anh ấy lâu rồi chúng tôi chưa chụp ảnh chung, anh ấy liền nói, hay là đi chụp ảnh nền đỏ đi (*) *cười*.

(*): Tại Trung Quốc, khi các cặp đôi đi đăng ký kết hôn, ảnh chụp dán lên tờ giấy đăng ký có nền màu đỏ. Ở đây ngụ ý, bạn trai muốn đi đăng ký kết hôn cùng người yêu.

_Vượng Tử Tinh Tinh_

04 - Câu chuyện thứ 4

Lúc chúng tôi mới ở bên nhau được 1 tháng, anh ấy đã đưa tôi về ra mắt gia đình rồi.

Bình thường, những lúc anh ấy video với bác gái, tôi cũng đều chạy lại chào hỏi, sau này bác gái kết bạn Wechat với tôi, năm mới đều phát lì xì (gửi hồng bao qua ứng dụng Wechat), trên Douyin có video nào hay cũng đều gửi cho tôi cùng xem.

Tôi cảm thấy dường như mình đã như một thành viên trong gia đình anh ấy, đồng thời gia đình bên ấy cứ nhất quyết khẳng định tôi là con cái trong nhà, mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng thân thiết.

Nickname này không phải tên thật của tôi, nhưng câu chuyện này tôi chia sẻ với các bạn hoàn toàn là sự thật.

- Bạc Hà Miêu Miêu -

05

Tôi đã từng rung động bởi những quyết định kết hôn của những người yêu nhau, tuy nhiên những câu chuyện mà họ kể trên đây chỉ là một phần rất nhỏ của mối quan hệ mà thôi. Theo tôi, kiểu "Đối phương rất tốt", hay "Ở bên nhau cảm thấy rất thoải mái" là cơ sở để thiết lập tình yêu, tuy nhiên nó lại chưa đủ để trở thành yếu tố then chốt quyết định đi đến hôn nhân. Muốn đi đến hôn nhân, chúng ta nên xem xét một cách toàn diện hơn bởi chỉ "yêu" và "được yêu" không thể giúp một cuộc hôn nhân sống sót.

Trước đây, có một bài phỏng vấn với La Vĩnh Hạo về mối quan hệ vợ chồng, anh ấy đã từng chia sẻ thế này:

"Tôi và vợ kết hôn nhiều năm liền như vậy nhưng đến nay vẫn luôn tâm đầu ý hợp, tâm linh tương thông. Tôi về nhà, chỉ cần nói chuyện với cô ấy, ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô ấy, nằm cạnh cô ấy ngủ là tôi như được trị liệu, được 'nạp điện', mọi mệt nhọc, vất vả đều tan đi hết. Nhưng đôi khi được hỏi 'Tại sao hôn nhân của bạn lại tốt đẹp như vậy?', tôi chỉ trả lời 'Bởi vì tôi may mắn, tôi và vợ tôi chẳng làm gì cả, có thể do chúng tôi may mắn tìm được nhau mà thôi'".

Ngoài việc "yêu và được yêu" thì khoảnh khắc "Anh cần em" hoặc "Em cần anh" cũng khiến hai người quyết định đi đến hôn nhân. Mặc dù biết đối phương còn tồn tại những khuyết điểm, mặc dù biết ngoài kia vẫn còn hàng tá người ưu tú hơn, tốt hơn, nhưng một người quyết định đi đến hôn nhân với một người có thể chỉ vì cái tôi muốn có, chỉ anh ấy/ cô ấy mới trao cho tôi được.

Đối với một số người, ý nghĩ đối phương càng không thể thay thế được bằng người khác, thì quyết định kết hôn càng thêm mạnh mẽ. Tình yêu rất đặc biệt, bởi cái quyết định đến việc người này cần người kia, cảm thấy chỉ có thể yêu được người này phụ thuộc rất nhiều vào tần số cảm xúc chứ không liên quan đến trình độ học vấn, ngoại hình, công việc, hay xuất thân, v.v. Chỉ cần có đối phương, cho dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng trong lòng bạn vẫn có một cảm xúc mãnh liệt "Đừng bỏ qua cô ấy", hay "Đừng bỏ qua anh ấy".

Có vô vàn khoảnh khắc khiến người ta quyết định kết hôn, nhưng suy cho cùng ý nghĩa lớn nhất của hôn nhân chính là "sống cùng nhau", vì vậy hãy chọn người mà bạn và họ được làm chính mình khi ở bên nhau mà vẫn có thể hòa hợp và làm mọi việc cùng nhau, đấy mới là lựa chọn hợp lý nhất.

Ảnh minh họa