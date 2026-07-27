5 điều tôi từng tin là đúng về chi tiêu tối giản, đến khi thử mới biết đều sai

1. Càng cắt giảm nhiều khoản chi càng là người chi tiêu giỏi

Thời gian đầu theo đuổi lối sống tối giản, tôi đặt mục tiêu cắt giảm mọi khoản chi có thể. Tôi từ chối đi cà phê với bạn bè, hạn chế mua sách, không đăng ký bất kỳ khóa học nào, thậm chí cân nhắc rất lâu trước khi mua một món đồ vài trăm nghìn đồng.

Tài khoản tiết kiệm đúng là tăng lên nhanh hơn, nhưng đổi lại tôi cảm thấy cuộc sống ngày càng ngột ngạt. Điều đáng nói là sau những giai đoạn "nhịn" quá lâu, tôi lại có xu hướng mua sắm bù với những món đồ đắt tiền hơn.

Tôi nhận ra chi tiêu tối giản không phải là cắt càng nhiều càng tốt, mà là loại bỏ những khoản không tạo ra giá trị để dành tiền cho những điều thực sự quan trọng.

2. Đồ rẻ luôn giúp tiết kiệm tiền

Đây có lẽ là sai lầm phổ biến nhất.

Tôi từng ưu tiên mua sản phẩm rẻ nhất với suy nghĩ "miễn dùng được là đủ". Kết quả là nhiều món nhanh hỏng, phải thay liên tục.

Một đôi giày giá rẻ chỉ đi được vài tháng. Một chiếc chảo chống dính xuống cấp rất nhanh. Một chiếc balo rách khóa chỉ sau một năm.

Sau vài lần tính toán, tôi mới thấy tổng số tiền bỏ ra còn cao hơn việc mua một sản phẩm chất lượng ngay từ đầu.

Tiết kiệm không đồng nghĩa với việc luôn chọn mức giá thấp nhất. Đôi khi, món đồ có tuổi thọ dài hơn mới là lựa chọn kinh tế hơn.

3. Tự làm mọi thứ luôn tiết kiệm hơn

Có giai đoạn tôi gần như tự làm tất cả: pha cà phê, sửa đồ, tự cắt tóc, tự chế đồ dùng trong nhà...

Một số việc đúng là giúp tiết kiệm chi phí. Nhưng nhiều việc khác lại khiến tôi mất rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí còn phải sửa sai hoặc mua lại vì chất lượng không như mong muốn.

Thời gian cũng là một loại tài sản.

Nếu dành ba tiếng để tiết kiệm vài chục nghìn đồng nhưng bỏ lỡ cơ hội nghỉ ngơi, học thêm kỹ năng hoặc làm việc hiệu quả hơn, chưa chắc đó đã là lựa chọn tối ưu.

4. Không bao giờ mua theo sở thích mới là sống tối giản

Tôi từng nghĩ người sống tối giản không nên mua bất cứ thứ gì chỉ vì thích.

Thế nhưng sau này, tôi nhận ra chính những khoản chi nhỏ cho sở thích lành mạnh lại giúp mình duy trì tinh thần tốt hơn.

- Một chậu cây mới cho ban công.

- Một cuốn sách hay.

- Một chiếc cốc uống cà phê đẹp.

- Một vé xem triển lãm cuối tuần.

Những khoản chi này không khiến ngân sách mất kiểm soát, nhưng mang lại niềm vui lâu dài và giúp tôi hạn chế nhu cầu mua sắm bốc đồng.

Chi tiêu tối giản không phải là từ chối mọi niềm vui, mà là biết điều gì đáng để chi.

5. Chỉ cần tiết kiệm nhiều là đủ

Đây là điều tôi thay đổi nhiều nhất sau vài năm.

Trước đây, tôi chỉ tập trung giảm chi tiêu mà ít quan tâm đến việc quản lý dòng tiền hay gia tăng thu nhập.

Sau này, tôi chuyển sang cách nghĩ khác:

- Luôn dành một tỷ lệ cố định để tiết kiệm.

- Có quỹ dự phòng riêng.

- Đầu tư cho kỹ năng để tăng thu nhập.

- Sẵn sàng chi tiền cho những thứ giúp tiết kiệm thời gian hoặc nâng cao hiệu quả công việc.

Khi thu nhập tăng lên, việc tiết kiệm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chỉ chăm chăm cắt giảm chi tiêu sẽ có giới hạn. Trong khi đó, khả năng tạo thêm giá trị và tăng thu nhập gần như không có giới hạn nếu đầu tư đúng.

Chi tiêu tối giản không phải là sống khổ

Sau nhiều lần điều chỉnh, tôi nhận ra điều quý giá nhất mà chi tiêu tối giản mang lại không phải là số tiền tiết kiệm được, mà là sự rõ ràng trong mỗi quyết định sử dụng tiền.

- Tôi không còn mua chỉ vì giảm giá.

- Không còn giữ những món đồ không dùng đến.

- Không còn thấy áp lực phải "thắt lưng buộc bụng" để chứng minh mình sống tối giản.

Thay vào đó, tôi tập trung vào một nguyên tắc đơn giản: chi ít hơn cho những điều không quan trọng để có thể chi nhiều hơn cho những điều thực sự xứng đáng.

Có lẽ đó mới là ý nghĩa thật sự của chi tiêu tối giản: không phải sống với ít nhất có thể, mà là sống với đúng những gì mình cần.