Khi mở sổ tiết kiệm, không ít người dành nhiều thời gian để so sánh lãi suất giữa các ngân hàng nhưng lại quyết định kỳ hạn khá nhanh. Có người chọn kỳ hạn dài vì lãi suất cao hơn, có người chọn kỳ hạn ngắn để "cho linh hoạt". Tuy nhiên, kỳ hạn gửi tiết kiệm không có lựa chọn nào tốt nhất, chỉ có lựa chọn phù hợp với mục tiêu của từng khoản tiền.

Bước 1: Đừng chọn kỳ hạn chỉ vì lãi suất

Một sai lầm phổ biến là chọn kỳ hạn dài hơn chỉ vì mức lãi suất cao hơn.

Trên thực tế, nếu bạn đã dự định sử dụng khoản tiền sau 6 tháng nhưng lại chọn kỳ hạn 12 tháng chỉ để có mức lãi suất tốt hơn, kế hoạch tài chính có thể bị ảnh hưởng nếu cần dùng tiền sớm hơn dự kiến. Trước khi nhìn vào bảng lãi suất, hãy tự hỏi: Bao giờ mình sẽ cần dùng khoản tiền này?

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Bước 2: Kỳ hạn nên đi theo mục tiêu, không phải ngược lại

Mỗi khoản tiền đều có một "nhiệm vụ" riêng. Tiền dành để mua nhà, đóng học phí, sửa nhà hay làm quỹ dự phòng có thể có thời điểm sử dụng hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, kỳ hạn gửi cũng nên được lựa chọn dựa trên kế hoạch đó.

Nếu có nhiều mục tiêu tài chính, bạn cũng có thể cân nhắc chia thành nhiều khoản tiền gửi với các kỳ hạn khác nhau, thay vì áp dụng một kỳ hạn cho toàn bộ số tiền.

Bước 3: Đừng quên kế hoạch có thể thay đổi

Một kỳ hạn phù hợp ở thời điểm mở sổ chưa chắc vẫn phù hợp sau một hoặc hai năm.

Đó là lý do mỗi lần sổ tiết kiệm đáo hạn là cơ hội để xem lại kế hoạch tài chính, thay vì mặc định tiếp tục gửi với kỳ hạn cũ. Nếu mục tiêu hoặc thời điểm sử dụng tiền đã thay đổi, bạn cũng nên cân nhắc điều chỉnh kỳ hạn cho phù hợp.

Bước 4: Kỳ hạn chỉ là công cụ, không phải mục tiêu

Nhiều người dành quá nhiều thời gian để tìm kỳ hạn có lãi suất cao nhất, nhưng lại ít dành thời gian để xác định khoản tiền này phục vụ mục đích gì.

Thực tế, kỳ hạn chỉ là công cụ giúp bạn quản lý dòng tiền. Một kỳ hạn phù hợp sẽ giúp bạn chủ động sử dụng tiền đúng lúc, thay vì phải điều chỉnh kế hoạch hoặc tất toán trước hạn.

Suy cho cùng, câu hỏi không nên là "kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?" mà là "kỳ hạn nào phù hợp với thời điểm mình cần sử dụng khoản tiền này?". Khi trả lời được câu hỏi đó, việc lựa chọn sẽ trở nên đơn giản hơn.

Trước khi chọn kỳ hạn gửi tiết kiệm, bạn có thể kiểm tra:

- Xác định rõ mục tiêu của khoản tiền trước khi mở sổ.

- Ước tính thời điểm dự kiến sẽ sử dụng khoản tiền đó.

- Không nên chỉ chọn kỳ hạn dài hơn vì mức lãi suất hấp dẫn hơn.

- Nếu có nhiều mục tiêu tài chính, có thể cân nhắc chia thành nhiều khoản tiền gửi với kỳ hạn khác nhau.

- Mỗi lần sổ tiết kiệm đáo hạn, hãy xem lại kế hoạch tài chính để điều chỉnh kỳ hạn nếu cần, thay vì mặc định giữ nguyên như trước.