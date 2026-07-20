5 điều người EQ thấp thường làm ngay khi cầm điện thoại

Điện thoại ngày nay không chỉ là công cụ liên lạc mà còn phản ánh phần nào cách mỗi người quản lý cảm xúc và xây dựng các mối quan hệ. Chỉ vài phút đầu tiên sau khi mở màn hình, những lựa chọn rất nhỏ cũng có thể cho thấy một người đang làm chủ cảm xúc hay đang để cảm xúc dẫn dắt mình.

Người có EQ cao thường sử dụng điện thoại có chủ đích, trong khi người EQ thấp lại dễ rơi vào những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng âm thầm ảnh hưởng đến tâm trạng và cách ứng xử mỗi ngày.

Mở điện thoại là tìm ngay những nội dung để phán xét người khác

Nhiều người có thói quen vừa cầm điện thoại lên đã lập tức lướt các trang tin giải trí, các vụ tranh cãi hay những bài đăng đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Điều thu hút họ không hẳn là thông tin, mà là cảm giác được bình luận, đánh giá hoặc đứng về một phía trong câu chuyện.

Dần dần, việc theo dõi người khác mắc sai lầm trở thành một hình thức giải trí. Họ dành nhiều thời gian để đọc bình luận, tìm thêm các bài viết liên quan và thậm chí tham gia chỉ trích những người mình chưa từng gặp.

Người có EQ thấp thường khó cưỡng lại cảm giác này bởi việc phán xét người khác mang đến sự thỏa mãn nhất thời. Trong khi đó, người EQ cao biết chọn lọc thông tin và hiểu rằng không phải mọi câu chuyện trên mạng đều cần mình đưa ra quan điểm.

Kiểm tra xem ai đã tương tác với mình trước tiên

Ngay khi mở điện thoại, việc đầu tiên họ làm là kiểm tra xem bài đăng có bao nhiêu lượt thích, ai đã xem story, ai đã trả lời tin nhắn hay vì sao một người nào đó vẫn chưa phản hồi.

Thoạt nhìn, đây là một hành động rất bình thường. Tuy nhiên, nếu tâm trạng cả ngày phụ thuộc vào những con số hoặc phản ứng của người khác, điều đó cho thấy cảm xúc của bản thân đang bị đặt vào tay người khác.

Người có EQ thấp thường quá quan tâm đến việc mình được chú ý đến đâu. Họ dễ vui khi nhận được nhiều tương tác và cũng dễ thất vọng, lo lắng hoặc suy diễn khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn.

Ngược lại, người có EQ cao xem mạng xã hội là công cụ kết nối chứ không phải thước đo giá trị bản thân.

Trả lời tin nhắn theo cảm xúc nhất thời

Có người vừa đọc một tin nhắn khiến mình khó chịu đã lập tức đáp trả bằng những lời gay gắt. Có người thấy bị hiểu lầm liền nhắn một tràng dài để hơn thua cho bằng được. Sau đó, khi bình tĩnh lại, họ mới nhận ra mình đã nói quá. Đây là một biểu hiện khá điển hình của việc thiếu khả năng điều tiết cảm xúc.

Người có EQ cao cũng có lúc tức giận hoặc thất vọng, nhưng họ hiếm khi trả lời ngay trong lúc cảm xúc đang ở mức cao nhất. Họ sẵn sàng đặt điện thoại xuống vài phút, thậm chí vài giờ, để suy nghĩ trước khi phản hồi.

Bởi họ hiểu rằng một tin nhắn chỉ mất vài giây để gửi đi nhưng đôi khi phải mất rất lâu mới có thể sửa chữa những tổn thương mà nó gây ra.

Liên tục so sánh cuộc sống của mình với người khác

Chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, họ đã bắt đầu nghĩ rằng người khác thành công hơn, hạnh phúc hơn hoặc có cuộc sống đáng mơ ước hơn mình.

Họ nhìn thấy những chuyến du lịch, những món quà đắt tiền, những thành tích nổi bật rồi vô thức quên rằng mạng xã hội thường chỉ là nơi mọi người chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất.

Người có EQ thấp dễ để sự so sánh ấy ảnh hưởng đến tâm trạng. Càng lướt, họ càng thấy bản thân thiếu sót, từ đó sinh ra tự ti, ganh tị hoặc áp lực phải chứng minh mình với người khác.

Trong khi đó, người EQ cao hiểu rằng mỗi người đều có một hành trình riêng. Họ sử dụng mạng xã hội để cập nhật thông tin hoặc tìm cảm hứng, thay vì biến nó thành một cuộc thi xem ai có cuộc sống tốt hơn.

Cầm điện thoại nhưng quên mất người đang ở trước mặt

Đây có lẽ là thói quen phổ biến nhất trong cuộc sống hiện đại. Nhiều người vừa ngồi ăn cùng gia đình, trò chuyện với bạn bè hay gặp gỡ đồng nghiệp nhưng ánh mắt lại liên tục hướng vào màn hình.

Họ trả lời tin nhắn ngay lập tức, lướt video không ngừng hoặc kiểm tra thông báo dù cuộc trò chuyện ngoài đời vẫn đang diễn ra.

Người có EQ thấp thường không nhận ra rằng hành động ấy vô tình gửi đi một thông điệp: "Chiếc điện thoại quan trọng hơn người đang ở cạnh tôi."

Người có EQ cao lại rất coi trọng sự hiện diện. Khi trò chuyện với ai, họ cố gắng dành sự chú ý trọn vẹn cho người đó. Bởi họ hiểu rằng điều khiến một mối quan hệ trở nên bền chặt không phải là những biểu hiện lớn lao, mà chính là cảm giác được lắng nghe và được tôn trọng trong từng khoảnh khắc nhỏ.