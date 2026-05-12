5 chiêu lừa đảo bùng phát gần đây: Có tới 2 mô hình dùng “mồi nhử tình cảm” để dụ nạn nhân chuyển tiền

Xây dựng niềm tin để tạo nền tảng “lừa đảo” là chiêu trò mà đa số chúng ta đều đã biết, đơn giản vì ai cũng hiểu một sự thật rất cơ bản: Chẳng ai lại mang hết tiền lẫn tài sản giao cho một người lạ không quen không biết. Thế nhưng kiểu “niềm tin giả tạo” này giờ đây lại trở nên vô cùng tinh vi và khó nhận biết.

Đó là một phần chia sẻ của ông Trần Hoàng Sơn - Giám Đốc Chiến lược thị trường CTCP CK VPBankS tại phiên tọa đàm “BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐTẠI VIỆT NAM” trong khuôn khổ Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 với chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI”, diễn ra vào ngày 12/5 tại khách sạn The Ascott, Tây Hồ, Hà Nội.

Sự kiện do Liên minh Niềm tin số tổ chức, phối hợp chuyên môn cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MoMo) đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính.

Ông Trần Hoàng Sơn chỉ ra 5 mô hình lừa đảo đầu tư mới, đang bùng phát mạnh trong những năm gần đây

1. Romance Baiting - “Mồi nhử tình cảm” để dụ đầu tư

Mô hình đầu tiên được ông Trần Hoàng Sơn nhắc đến là Romance Baiting, hay còn gọi là “mồi nhử tình cảm”. Đây là hình thức kẻ lừa đảo chủ động xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, sau đó từng bước dẫn dụ “con mồi” tham gia đầu tư vào các nền tảng giả mạo. Những nền tảng này thường tự nhận là sàn crypto hoặc chứng khoán quốc tế với cam kết lợi nhuận cao, giao diện chuyên nghiệp và liên tục hiển thị lãi để tạo lòng tin.

Theo dữ liệu, mô hình này đã tăng tới 8.500% trên toàn cầu trong giai đoạn 2020-2024. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn bị thao túng cảm xúc trong thời gian dài trước khi phát hiện mình bị lừa.

2. App đầu tư giả mạo núp bóng sàn quốc tế

Mô hình lừa đảo đầu tư phổ biến tiếp theo là các ứng dụng đầu tư giả mạo chứng khoán hoặc forex. Các nhóm lừa đảo thường thiết kế website tiếng Anh, giả danh sàn quốc tế, đồng thời kết nối với các nền tảng quen thuộc như MT4/MT5 (domain ảo hoặc giả lập) để tạo cảm giác chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, các hệ thống này hoàn toàn không kết nối với thị trường thật. Toàn bộ lệnh giao dịch chỉ là dữ liệu nội bộ được dựng sẵn nhằm thao túng tâm lý nhà đầu tư. Ban đầu, người tham gia có thể được cho rút một khoản nhỏ để tạo niềm tin, nhưng khi nạp số tiền lớn hơn thì tài khoản sẽ bị “cháy” hoặc không thể rút tiền.

Ông Trần Hoàng Sơn - Giám Đốc Chiến lược thị trường CTCP CK VPBankS

3. Rút thảm (Rug Bull) và Đa Cấp

Mô hình lừa đảo đầu tư thứ 3 mà ông Trần Hoàng Sơn đề cập là sự kết hợp Rút thảm (Rug Bull) và Đa Cấp, xuất hiện nhiều trong thị trường crypto và cả chứng khoán. Với crypto, các nhóm lừa đảo phát hành token vô giá trị, xây dựng mạng lưới quản trị theo vùng miền để lôi kéo người tham gia, sau đó rút toàn bộ thanh khoản khi dòng tiền đạt đỉnh. Với chứng khoán, thủ đoạn thường là làm giá cổ phiếu, kêu gọi đầu tư rồi xả hàng.

Các dự án dạng này thường đi kèm lời hứa lợi nhuận phi lý cùng chính sách hoa hồng hấp dẫn nếu giới thiệu thêm người mới tham gia.

4. Celebrity Endorsement: Người bảo chứng - Dùng người nổi tiếng để tạo niềm tin

Một xu hướng đáng lo ngại khác mà ông Trần Hoàng Sơn đề cập là việc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, KOL, thậm chí deepfake để quảng bá dự án đầu tư giả mạo. Ông nhấn mạnh mô hình này nhắm trực tiếp vào tâm lý “tin người nổi tiếng” của nhà đầu tư, từ đó triệt tiêu sự cảnh giác.

Ông Trần Hoàng Sơn nhắc đến thương vụ AntEx - Dự án gắn với hình ảnh doanh nhân Shark Bình như một ví dụ. Dự án này từng huy động khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng từ khoảng 30.000 nhà đầu tư dù sản phẩm cốt lõi chưa hoàn thiện. Sau đó, token ANTEX giảm tới 99% giá trị và đổi tên thành Rabbit (RAB) vào năm 2023 nhưng tiếp tục sụp đổ.

5. App tình yêu xuyên quốc gia

Mô hình lừa đảo đầu tư cuối cùng là các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia thông qua ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội. Theo báo cáo, các tổ chức này thường do người nước ngoài cầm đầu, thuê công dân Việt Nam tham gia vận hành.

Kẻ lừa đảo sẽ tiếp cận nạn nhân bằng các mối quan hệ tình cảm, sau đó dụ tham gia “nhiệm vụ kiếm tiền”, nhận quà từ nước ngoài hoặc yêu cầu chuyển tiền để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Trong nhiều trường hợp, mục tiêu cuối cùng là chiếm đoạt tiền hoặc lấy cắp thông tin cá nhân, dữ liệu ngân hàng của nạn nhân.

Theo ông Trần Hoàng Sơn, điểm chung của các mô hình lừa đảo hiện nay là đánh mạnh vào tâm lý FOMO, thiếu kiến thức tài chính và niềm tin của nhà đầu tư trong môi trường số. Ông nhấn mạnh và khẳng định: “Đầu tư thật không bao giờ dễ như vậy” , đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư phải kiểm tra pháp lý của nền tảng đầu tư trước rót vốn.