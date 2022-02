5 cặp đôi đẹp nhất phim Hàn năm 2021: Tình chị em của Song Hye Kyo lên ngôi, Jisoo bị "ngược tâm" dữ dội

1. Song Hye Kyo và Jang Ki Yong

Cặp đôi Song Hye Kyo và Jang Ki Yong không có nhiều khoảnh khắc tình tứ trong Now We Are Breaking Up. Sau 16 tập phim, cặp đôi này phải vật lộn trong cảnh "chia tay". Thế nhưng, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong lại đặc biệt thân thiết ở hậu trường. Cả hai thường xuyên cười vui vẻ và có những cử chỉ thân mật với nhau. Ngay cả những người hâm mộ Song Hye Kyo cũng phải thừa nhận rằng hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy. Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã được đề cử trong danh sách các cặp đôi màn ảnh đẹp nhất của SBS vào năm 2021.

2. Lee Do Hyun và Go Min Si



Lee Do Hyun và Go Min Si khiến người xem rơi nước mắt với chuyện tình đầy trắc trở trong Youth Of May. Sau bao khó khăn, tưởng chừng cặp đôi sẽ có một cái kết hạnh phúc. Tuy nhiên, họ lại đánh mất nhau. Go Min Si hóa thân thành Kim Myung Hee - một y tá mạnh mẽ và can đảm. Trong buổi hẹn hò mù quáng, cô giả làm bạn thân của mình để gặp Hee Tae (Lee Do Hyun). Hee Tae rung động trước cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cứ thế, số phận sắp đặt để họ gặp và yêu nhau đến điên cuồng. Thế nhưng, Myung Hee qua đời để lại người yêu tiếp tục sống trong đau đớn và tuyệt vọng. Chỉ khi bước sang tuổi trung niên, Hee Tae mới có thể đoàn tụ với Myung Hee tại thiên đường.

3. Choi Woo Sik và Kim Da Mi

Choi Ung (Choi Woo Sik) và Yeon Su (Kim Da Mi) đã có một chuyện tình đáng yêu, dễ thương trong Mùa hè yêu dấu. Mối tình nảy nở khi cả hai đang học cấp ba. Bỗng một ngày, Yeon Su đề nghị chia tay với Choi Ung. Cả hai làm tổn thương nhau bằng những lời lẽ phũ phàng nhất dù họ vẫn còn rất yêu nhau. Sau 5 năm, Choi Ung và Yeon Su gặp lại nhau khi họ đã trưởng thành. Tình yêu vốn được chôn sâu trong lòng một lần nữa nảy nở. Cả hai đốn tim khán giả bằng những cảnh quay đáng yêu dằn vặt đối phương. Choi Ung và Yeon Su cứ quấn quýt lấy nhau và đòi làm bạn với người yêu cũ vì không muốn bị tổn thương thêm một lần nữa.

4. Jisoo và Jung Hae In

Snowdrop xoay quanh mối tình bị ngăn cấm giữa Eun Young Ro (Jisoo) - con gái của Giám đốc Cơ quan Kế hoạch An ninh Quốc gia Hàn Quốc (ANSP), và Soo Ho (Jung Hae In) - một gián điệp bí mật. Chuyện tình trắc trở của cả hai được thể hiện những cảnh "ngược tâm" đầy xúc động. Eun Young Ro và Soo Ho phải trải qua một mối tình đầy đau khổ, trắc trở. Cả hai đều yêu phải người không nên yêu. Tuy nhiên, Eun Young Ro và Soo Ho không thể kiểm soát được trái tim của mình khi đối diện với đối phương. Dù đứng hai chiến tuyến khác nhau nhưng cả hai vẫn bị tình yêu chi phối.

5. Lee Se Young và Lee Jun Ho

Câu chuyện tình yêu cay đắng giữa vị vua và cung nữ trong "The Red Sleeve" khiến khán giả không ít lần rơi nước mắt. Deok Im (Lee Se Young) xuất thân là một cung nữ thấp hèn. Vì tình yêu với vua Yi San (Lee Jun Ho), cô đã phải hy sinh sự tự do mà bản thân khát khao để ở lại cung cấm. Tưởng rằng họ sẽ có một kết thúc có hậu khi Deok Im trở thành phi tần của nhà vua. Thế nhưng, cả hai phải chịu nỗi đau mất đi đứa con. Cuối cùng Deok Im và Yi San sống hạnh phúc vĩnh viễn ở thế giới bên kia. Thế nhưng, khán giả vẫn day dứt và thương cảm cho cuộc đời và câu chuyện tình yêu của cặp đôi.

