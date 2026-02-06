Tết đến, bên cạnh việc sắm cây hoa cảnh bắt mắt, nhiều gia đình còn ưa chuộng những món decor nhỏ xinh hoặc các chi tiết trang trí đơn giản cho không gian sống, nhưng vẫn đủ để gợi lên không khí Tết. Cùng điểm qua một vài cách "mang Tết vào nhà" cực đơn giản, dễ áp dụng.

1. Treo linh vật ngựa

Năm 2026 là năm Ngọ, vì vậy hình ảnh ngựa nghiễm nhiên trở thành linh vật đại diện cho cả mùa Tết. Thay vì bày biện cầu kỳ, nhiều gia đình chọn cách decor đơn giản mà lạ mắt: treo những chú ngựa nhỏ xinh ở các vị trí quen thuộc trong nhà như tay nắm cửa, móc treo, dây đèn hay khu vực lối ra vào. Món decor nhỏ xinh này đủ sức giúp không gian có điểm nhấn rõ rệt, vừa đúng tinh thần năm mới, vừa tạo cảm giác sinh động, vui mắt.

2. Dán hình ngựa

Bên cạnh các móc khóa hay gấu bông hình ngựa, nhiều người chọn cách dán hình ngựa lên cửa hoặc gương để tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho không gian. Một số gia đình còn dán theo cặp đối xứng, vừa cân bố cục, vừa gợi tinh thần "mã đáo thành công" - ngụ ý mong cầu một năm mới hanh thông, thuận lợi.

3. Dán hình, vẽ họa tiết lên cửa sổ - biến mảng kính thành "background Tết"

Với những căn hộ chung cư, đặc biệt là nhà ở tầng cao, cửa sổ kính trong suốt vốn đã là một lợi thế về ánh sáng và tầm nhìn. Dịp Tết, nhiều gia đình tận dụng chính mảng kính này để dán hình hoặc vẽ trực tiếp các họa tiết mang không khí năm mới như ngựa, pháo hoa, chữ chúc Tết, lịch tháng đầu năm.

Cách trang trí này gần như không chiếm diện tích, không làm rối không gian nhưng hiệu quả thị giác lại khá rõ. Ban ngày, ánh sáng tự nhiên giúp màu sắc nổi bật hơn; ban đêm, khi bật đèn trong nhà, cửa kính lại trở thành một "khung trang trí" nhìn từ bên ngoài vào.

4. Treo câu đối Tết - chi tiết quen mà chưa bao giờ lỗi thời

Giữa nhiều cách decor mới mẻ và hiện đại, câu đối Tết vẫn là chi tiết được nhiều gia đình giữ lại qua từng năm. Không cần cầu kỳ hay phô trương, chỉ một cặp câu đối treo ở cửa ra vào, khung cửa hoặc khu vực phòng khách cũng đủ để không gian “bật” tín hiệu năm mới, nhìn vào là thấy Tết đã hiện diện rõ ràng. Với những ngôi nhà chuộng sự gọn gàng, đây là cách trang trí vừa truyền thống, vừa dễ kết hợp với các chi tiết decor khác.

5. Tạo chữ Tết bằng hoa lụa

Thay vì chỉ treo chữ in sẵn, nhiều người chọn cách tự làm chữ Tết theo phong cách thủ công. Phần khung chữ được cắt từ bìa carton cứng, tạo hình theo ý thích như Tết, 2026 hay Happy New Year. Sau đó, hoa lụa giả được gắn kín bề mặt chữ bằng súng bắn keo hoặc keo nến để tạo hiệu ứng chữ nổi bắt mắt.

Ưu điểm của cách này là linh hoạt về kích thước, màu sắc và vị trí treo. Có thể đặt ở ban công, sân trước, mảng tường trống hoặc khu vực gần cửa ra vào. Khi kết hợp hoa đỏ, hồng hoặc cam, tổng thể vừa nổi bật, vừa đúng tinh thần Tết mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí.