6 món trang trí Noel rẻ – đẹp, đang giảm sâu đến 50%, giúp nhà bạn “lung linh vibe Giáng sinh” chỉ sau 10 phút

1. Nến thơm ngủ ngon – Thơm phòng thư giãn (giảm 38,32%)

Nến thơm luôn nằm trong top những món decor “nhỏ nhưng có võ”.

- Mùi hương nhẹ giúp không khí thêm ấm áp.

- Ánh sáng vàng dịu tạo vibe Giáng sinh ngay lập tức.

- Hợp đặt trên bàn trà, kệ TV hoặc bậu cửa sổ.

Gợi ý dùng nhanh: nhóm 2–3 cây nến trên khay nhỏ, thêm cành thông khô là góc nhà lập tức lung linh.

Mua tại Lazada

2. Cây thông cao cấp gắn sẵn đèn (giảm 7,5%)

Đây là món “gọn – nhanh – tiện” nhất mùa Noel năm nay.

Đã gắn sẵn đèn LED, chỉ cần bung tán cây là sáng rực.

Phù hợp phòng khách nhỏ, góc làm việc, bàn ăn.

Tiết kiệm thời gian vì không cần trang trí thêm nhiều.

10 phút là đủ: chỉ cần cài thêm một vài quả châu mini hoặc ruy băng đỏ.

Mua tại Lazada

3. Dây đèn LED nháy trang trí (giảm 31,8%)

Không món nào “tạo vibe Giáng sinh” nhanh bằng đèn LED.

Gắn quanh cửa sổ, gương soi, kệ sách đều đẹp.

Ánh sáng nhấp nháy nhẹ tạo cảm giác ấm cúng đặc trưng mùa đông.

Dễ cắm – dễ tháo, không tốn công.

Tip đẹp: nếu nhà có rèm trắng mỏng, treo sau rèm sẽ tạo hiệu ứng lung linh như tuyết sáng.

Mua tại Lazada

4. Vòng hoa trang trí Noel (giảm 1%)

Vòng hoa là biểu tượng Giáng sinh – treo cửa là thấy Noel liền.

Dùng cho cửa chính, cửa phòng ngủ, cửa ban công đều hợp.

Cho cảm giác “có đầu tư” dù thực tế chỉ mất 1 phút để móc lên.

Màu xanh – đỏ truyền thống rất dễ ăn ảnh.

Mẹo: chọn loại có quả thông hoặc điểm nhũ để tăng hiệu ứng.

Mua tại Lazada

5. Đèn treo cửa sổ Giáng sinh (giảm 49,9%)

Giảm gần 50% là “quá hời” cho món decor giúp view cửa sổ đẹp long lanh.

Kiểu dáng chuông, người tuyết, cây thông siêu dễ thương.

Treo là sáng – không cần chỉnh nhiều.

Đêm đến nhìn từ ngoài vào rất ấm áp, đúng vibe lễ hội.

Tip nhanh: nếu dùng trên cửa kính, kết hợp thêm vài sticker tuyết trắng cho đồng bộ.

Mua tại Lazada

6. Đĩa giấy dùng một lần cho tiệc (giảm 26,5%)

Một bữa tiệc nhỏ cũng góp phần tạo không khí Giáng sinh.

Họa tiết đỏ xanh – bông tuyết – tuần lộc cực xinh.

Đỡ phải rửa bát, nhất là khi có khách.

Phù hợp cho bàn ăn, party tại nhà hay picnic cuối năm.

Dùng mẹo 10 phút: bày một khay bánh quy, thêm ly giấy cùng tone là đủ tạo mood party Noel.