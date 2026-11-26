Chương trình kéo dài một tuần tạo cơ hội để các đại biểu tăng cường kết nối, xây dựng niềm tin và mở rộng mạng lưới quan hệ, đặt nền tảng cho hợp tác khu vực.

Các nhà lãnh đạo trẻ và cựu thành viên Chương trình Thanh niên Bằng hữu ASEAN (AYF) thamdự tiệc chào mừng AYF 2026

Chương trình Thanh niên Bằng hữu ASEAN (AYF) do Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore (NYC) và Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) đồng tổ chức, nhằm kết nối và phát triển thế hệ lãnh đạo trẻ tiềm năng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong khu vực, qua đó góp phần xây dựng một ASEAN phát triển toàn diện và bền vững hơn. Với sự tham gia của các đại biểu năm nay, mạng lưới AYF đã phát triển lên hơn 320 thành viên trên toàn khu vực.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trong một tuần, AYF còn khuyến khích các nhà lãnh đạo trẻ duy trì kết nối và đưa những ý tưởng hợp tác vào thực tiễn. Thông qua Quỹ Tác động AYF, các đại biểu có thể nhận khoản hỗ trợ lên đến 20.000 đô la Singapore để triển khai các sáng kiến xuất phát từ nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Hưởng ứng chủ đề “Cùng nhau định hướng tương lai” của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN, AYF 2026 tập trung thảo luận những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến tương lai khu vực, bao gồm tăng trưởng kinh tế toàn diện, nâng cao vai trò và năng lực của người dân, và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. Chương trình cũng hướng tới nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN sắp tới của Singapore, với kỳ vọng thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn và mở rộng quan hệ đối tác của ASEAN.

Trong buổi đối thoại với các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN, ông Ong Ye Kung, Bộ trưởng Bộ Y tế kiêmBộ trưởng Điều phối Chính sách Xã hội Singapore, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏilẫn nhau giữa các quốc gia ASEAN nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực.

Thông qua các hoạt động tại Singapore và Philippines, các nhà lãnh đạo trẻ đã xây dựng những mối quan hệ bền vững, tạo tiền đề cho hợp tác trong năm Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và những năm tiếp theo. Các đại biểu cũng có cơ hội trực tiếp tìm hiểu cách hai quốc gia đang và sắp giữ vai trò Chủ tịch ASEAN ứng phó với những thách thức chung của khu vực, như khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu, hòa nhập xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện.

Tại Singapore, các chuyến thăm Trung tâm Nghiên cứu Khả năng Chống chịu với Nhiệt và Hiệu suất Hoạt động (Heat Resilience & Performance Centre - HRPC) thuộc Đại học Quốc gia Singapore và HCSA Highpoint giúp các nhà lãnh đạo trẻ tìm hiểu những giải pháp ứng phó với tác động của nắng nóng, cũng như các hoạt động phục hồi và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN tham quan Trung tâm Nghiên cứu Khả năng Chống chịu với Nhiệtvà Hiệu suất Hoạt động (HRPC) thuộc Đại học Quốc gia Singapore,

Tại Philippines, các đại biểu đã đến thăm Khu bảo tồn thiên nhiên Masungi (Masungi Georeserve) ở tỉnh Rizal và Tập đoàn Ayala để tìm hiểu cách các sáng kiến bảo vệ môi trường góp phần bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh kế bền vững, đồng thời khám phá vai trò hợp tác giữa doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức xã hội trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện.

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Masungi (Masungi Georeserve), các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN đã trảinghiệm hoạt động sáng tạo tranh in bằng ánh sáng mặt trời từ lá và hoa, qua đó khám phá mốiliên hệ giữa con người và thiên nhiên.

Bên cạnh các chuyến tham quan thực tế, chương trình còn tổ chức hội thảo phát triển kỹ năng lãnh đạo, giao lưu với cựu thành viên của chương trình AYF và các hoạt động trao đổi văn hóa, giúp các nhà lãnh đạo trẻ mở rộng mạng lưới quan hệ, nâng cao năng lực dẫn dắt các sáng kiến hợp tác liên ngành.

Tại HCSA Highpoint, cơ sở hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng do HCSA Community Services điềuhành, các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN đã tham gia hoạt động Thư viện Sống (Human Library) phốihợp tổ chức cùng Cục Quản lý Trại giam Singapore.

Bà Jessica Phương Ngô, nhà lãnh đạo trẻ đến từ Việt Nam, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Global Interprotocol Advisory Partners, chia sẻ: "Trong khu vực ASEAN, chúng ta nên xem những khác biệt giữa các quốc gia là cơ hội thay vì thách thức. Việc tăng cường kết nối và thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp xây dựng niềm tin, tạo nền tảng để biến những cam kết chung thành hành động thiết thực. ASEAN là một phần không thể tách rời của cộng đồng quốc tế. Khi các quốc gia ASEAN cùng thể hiện tiếng nói thống nhất hơn trên các diễn đàn quốc tế, chúng ta có thể nâng cao vị thế đại diện chung của khu vực và đóng góp tích cực hơn vào mục tiêu giải quyết những thách thức toàn cầu".

Các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN tham gia buổi đối thoại với ông Joseph Francisco “Jeff” Ortega, Thứtrưởng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Ủy ban Thanh niên Quốc gia Philippines, về vai tròlãnh đạo của thanh niên và tinh thần phụng sự cộng đồng trong khu vực công.

Bà Wu Ye-Min, Giám đốc Điều hành Quỹ Quốc tế Singapore, chia sẻ: "Năm nay, SIF kỷ niệm 35 năm thành lập, đánh dấu 35 năm kết nối con người và cộng đồng xuyên biên giới, lấy tình hữu nghị và niềm tin giữa con người làm trọng tâm trong mọi hoạt động.

Những thỏa thuận giữa các chính phủ đề ra định hướng hợp tác, nhưng chính niềm tin giữa con người mới là động lực giúp sự hợp tác ấy tiếp tục phát triển. Khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa các quốc gia trong đại gia đình ASEAN và với các đối tác ngoài khu vực.

Chúng tôi hy vọng Singapore không chỉ là điểm khởi đầu của những mối quan hệ hợp tác bền vững giữa các quốc gia trong khu vực, mà những kết nối được hình thành thông qua AYF còn truyền cảm hứng để các nhà lãnh đạo trẻ tiếp tục đồng hành, hợp tác và tạo ra những thay đổi tích cực trên toàn khu vực".