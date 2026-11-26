Khách tham quan khu triển lãm. Techfest 2025 ở phố đi bộ Hồ Gươm.

Trong đầu tư mạo hiểm, khoảng lặng đáng lo nhất luôn nằm ở vạch xuất phát. Khi dòng tiền tư nhân co lại, nhà đầu tư thường đứng ngoài chờ tín hiệu an toàn, còn những dự án công nghệ rủi ro cao dễ tắt lịm từ sớm. Muốn có thị trường lớn, cần người dám bỏ những đồng vốn mồi đầu tiên để chia sẻ rủi ro ban đầu, như thả lứa cá giống xuống dòng nước trước khi chờ mùa thu hoạch.

Hàn Quốc chọn cách làm rất rõ ranh giới với mô hình "Quỹ của các Quỹ" (Fund of Funds). Nhà nước không trực tiếp chọn startup để đầu tư. Thay vào đó, Nhà nước góp vốn mồi vào các quỹ con, còn các quỹ chuyên nghiệp nắm quyền thẩm định và quyết định rót tiền. Khi vốn công đứng ra chia sẻ rủi ro, vốn tư nhân có lý do để quay lại bàn chơi.

Quả ngọt của mô hình ấy được ông Bùi Thành Đô, Sáng lập kiêm Chủ tịch quỹ ThinkZone Ventures, nêu ra khi bàn về kinh nghiệm quốc tế: ở Hàn Quốc, mô hình "Quỹ của các Quỹ" đã huy động hơn 31 tỷ USD vốn đầu tư. Câu chuyện dùng vốn công mở đường cũng hiện lên ở Nhật Bản. Ông Ogata Ryosuke, Tổng Giám đốc MRIV International (Mitsubishi Research Institute tại Việt Nam), cho biết mô hình Quỹ đầu tư công - tư quốc gia của Nhật Bản đã chứng minh hiệu quả trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Khoảng hụt vốn ở Việt Nam

Kinh nghiệm của Hàn Quốc và Nhật Bản soi vào bức tranh khởi nghiệp Việt Nam lúc này. Theo báo cáo của NIC, VPCA và BCG, sau đỉnh cao hơn 1,44 tỷ USD với 202 giao dịch năm 2021, dòng vốn đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam rơi xuống còn 398 triệu USD với 118 giao dịch trong năm 2024, giảm 24,7% so với năm 2023.

Nhịp giảm sâu ấy phơi bày điểm yếu về cấu trúc vốn. Theo NSSC, năm 2021, khoảng 90% vốn đầu tư khởi nghiệp tại Việt Nam đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Khi dòng tiền ngoại dồi dào, thị trường sôi động. Khi quỹ ngoại thu hẹp khẩu vị rủi ro, startup trong nước lập tức thiếu chỗ dựa vì nguồn vốn nội địa còn mỏng.

Khoảng hụt vốn tác động trực tiếp đến cả nhà sáng lập lẫn đơn vị quản lý quỹ. Ông Võ Văn Khôi, CEO và đồng sáng lập Viet Dynamic, nhìn nhận startup đang khó gọi vốn bởi nhà đầu tư đòi hỏi doanh thu và lợi nhuận. Ở phía quỹ đầu tư, ông Đoàn Hải Nam, Giám đốc Đầu tư ThinkZone Ventures, cho thấy quỹ luôn phải cân bằng giữa tăng trưởng và khả năng thoái vốn. Còn theo ông Thông Đỗ, nhà sáng lập kiêm CEO Palexy, doanh nghiệp khởi nghiệp cần sớm hiểu nhu cầu thực tế của thị trường và tạo ra doanh thu. Khi kỳ vọng hai bên lệch nhịp, nhiều doanh nghiệp non trẻ dễ bị kẹt lại ngay trước ngưỡng mở rộng.

Nhóm startup LocaAI bên robot phục vụ tại gian trưng bày ven phố. Techfest 2025 ở phố đi bộ Hồ Gươm.

Việt Nam bước vào đường đua vốn mạo hiểm

Muốn tạo sức bền cho đổi mới sáng tạo, Việt Nam cần dòng vốn mồi nội địa thay vì phụ thuộc vào chu kỳ vốn ngoại. Những bước chuyển nền tảng đã nối tiếp xuất hiện. Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 lần đầu quy định đề tài do ngân sách hỗ trợ được tự động giao 100% quyền sở hữu kết quả cho tổ chức chủ trì. Nút thắt quyền sở hữu từng giữ nhiều công trình nằm lại trong phòng thí nghiệm nay được tháo gỡ.

Ngày 14/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 264/2025/NĐ-CP về Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ địa phương. Quỹ quốc gia hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần, với Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước. Vốn nhà nước tối thiểu 500 tỷ đồng, dự kiến trong 5 năm đầu vốn điều lệ đạt tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội thảo về khung pháp lý cho đầu tư mạo hiểm, tháng 10/2025.

Điều làm giới đầu tư quan tâm hơn cả ở Nghị định 264 là cách tiếp cận thẳng thắn với rủi ro. Nghị định cho phép quỹ thuê đơn vị quản lý chuyên nghiệp, áp dụng cơ chế quản trị rủi ro linh hoạt và miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp rủi ro khách quan. Đầu tư mạo hiểm đồng nghĩa chấp nhận có thương vụ thất bại để tìm thấy doanh nghiệp bứt phá. Có hành lang bảo vệ người làm đúng quy trình, dòng vốn công mới thoát khỏi tâm lý sợ sai và thực sự chảy được vào công nghệ mới.

Từ khung quy định chung, các phương án cụ thể đã được đặt lên bàn. Tại một phiên họp chuyên đề tháng 6/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia giai đoạn 2026–2028 với vốn khởi điểm khoảng 100 triệu USD, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo theo mô hình Yozma của Israel. Trước đó, ngày 15/6/2026, Bộ tổ chức tọa đàm quốc tế tại TP.HCM với hơn 20 quỹ tham gia. Đây là phương án đề xuất đang được xây dựng, chưa phải quyết định cuối cùng, nhưng hướng dùng vốn công dẫn dắt vốn tư nhân đã định hình rất rõ.

Ở cấp địa phương, Hà Nội đi trước một bước. Ngày 29/9/2025, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 26, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Đề án thí điểm thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố trong 10 năm. Quỹ vận hành theo mô hình hợp tác công tư trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), vốn ngân sách không vượt 600 tỷ đồng và tối đa 49% vốn điều lệ. Cả bức tranh chính sách hướng về đích đến trong Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 05/4/2026: đến năm 2030, Việt Nam có tối thiểu 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tối thiểu 300 không gian, trung tâm, cụm đổi mới sáng tạo và thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ USD.

Có tiền mới là một nửa bài toán

Lập quỹ mới là nửa đầu chặng đường, đưa đồng vốn vào đúng doanh nghiệp mới là phép thử thật sự. Tiền giúp doanh nghiệp kéo dài sức chịu đựng, nhưng khách hàng mới là thước đo sống còn. Quỹ cần năng lực thẩm định và tốc độ giải ngân, startup cần sản phẩm có người mua.

Khách tham quan xem robot thú cưng tại gian trưng bày. Techfest 2025 ở phố đi bộ Hồ Gươm.

Trước những nút thắt ấy, ông Phạm Tuấn Hiệp, BK Holdings, cho rằng thị trường đầu tư mạo hiểm Việt Nam sau giai đoạn trầm lắng đang cần một "cú huých" chính sách để khởi động và phát triển bền vững. Nếu đặt mức vốn nhà nước tối thiểu 500 tỷ đồng, phần vốn ngân sách tối đa 600 tỷ đồng của quỹ Hà Nội hay đề xuất khoảng 100 triệu USD cho quỹ quốc gia cạnh con số hơn 31 tỷ USD ở Hàn Quốc, quy mô ban đầu hẳn còn khiêm tốn. Nhưng với Việt Nam, đó là điểm xuất phát. Điều quan trọng ở vạch khởi đầu là cơ chế đủ tin cậy để từng đồng vốn công kéo được vốn tư nhân đi đường dài.

Điểm hẹn hồ Hoàn Kiếm cho một cuộc chơi mới

Những mảnh ghép của cuộc chơi mới sẽ gặp nhau tại TECHFEST Việt Nam 2026, diễn ra ngày 11–13/12/2026 ở không gian mở quanh hồ Hoàn Kiếm, mở cửa 8:30–22:00. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội là cơ quan thường trực, dự kiến thu hút 50.000–60.000 lượt khách, hơn 500 gian hàng và 6 khu triển lãm. Sáng 12/12 là diễn đàn chính sách và hợp tác quốc tế về đầu tư khởi nghiệp, tối cùng ngày là lễ khai mạc.

Techfest 2025 ở phố đi bộ Hồ Gươm.

Đưa ngày hội khởi nghiệp ra không gian công cộng trung tâm Thủ đô mang ý nghĩa gần gũi: công nghệ bước khỏi phòng thí nghiệm để đi vào đời sống. Quanh hồ Hoàn Kiếm những ngày cuối năm, cơ quan làm chính sách, quỹ đầu tư và nhà sáng lập đứng chung một mặt phẳng, cùng tìm lời giải cho bài toán đưa vốn vào sản phẩm và đưa sản phẩm ra thị trường.

Hàn Quốc và Nhật Bản đã chứng minh sức mạnh của việc dùng vốn công dẫn dắt vốn tư nhân. Việt Nam hôm nay có khung pháp lý mới, có đề án quỹ thí điểm ở Hà Nội, có đề xuất quỹ quốc gia và mục tiêu rõ ràng cho năm 2030. Nhà nước đã góp vốn mồi, thả những lứa cá giống đầu tiên xuống dòng nước. Phần còn lại thuộc về những người dám làm.