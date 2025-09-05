42 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa cơm bán trú

Ngày 5/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực cho biết, cách đây hai ngày, bệnh viện tiếp nhận 42 học sinh (đa phần là học sinh lớp 1) và một giáo viên trong tình trạng đau bụng, chóng mặt, buồn nôn với chẩn đoán rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm .

Bệnh viện Đa Khoa Phụ Dực là nơi tiếp nhận, điều trị 42 học sinh và một giáo viên trường Tiểu học An Mỹ gặp triệu chứng bất thường sau khi ăn bữa cơm bán trú ngày 3/9.

Bệnh viện triển khai phác đồ điều trị cho các bệnh nhân. Đến nay tất cả ổn định sức khỏe, không ghi nhận trường hợp nào diễn tiến nặng phải chuyển tuyến. Tuy nhiên sáng 5/9, bệnh viện vẫn theo dõi điều trị cho 41 học sinh và giáo viên, một học sinh được xuất viện về nhà ngày 4/9.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Chu, Chủ tịch UBND xã Phụ Dực cho biết, xã đã chỉ đạo công tác xử lý, giao cán bộ y tế xã và nhà trường tập trung cao nhất cho việc cấp cứu, chăm sóc y tế những học sinh và giáo viên gặp phải các triệu chứng bất thường.

Ông Chu cho biết cơ quan y tế đã lấy mẫu thức ăn của nhà trường để gửi xét nghiệm tìm nguyên nhân, hiện vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Trường Tiểu học An Mỹ (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) - nơi xảy ra sự cố hàng chục học sinh và giáo viên nhập viện sau bữa ăn bán trú tại đây vào ngày 3/9.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Mỹ, cho biết đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm tổ chức bếp ăn bán trú, nhà trường gặp phải sự việc như trên.

Nguồn nguyên liệu thực phẩm được trường đặt mua, sau đó chế biến nấu ăn tại trường để phục vụ các học sinh và giáo viên có nhu cầu. Bữa ăn bán trú ngày 3/9, ngoài thịt, trứng thì còn có canh bí xanh và một số học sinh mang theo sữa để uống.