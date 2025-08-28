Càng gần tới Đại lễ 2/9, không khí tại Thủ đô Hà Nội càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đặc biệt, những ngày diễn ra các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tất cả mọi nơi đều nô nức, nhộn nhịp, vui hơn Tết.

Mọi khoảnh khắc đều trở nên viral rần rần trên MXH từ những chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành cho đến “khối yêu nước” - những khán giả nhiệt tình đều nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh đó, “khối tạp hóa” cũng nhận được nhiều sự chú ý không kém với loạt câu chuyện dễ thương, đời thường, giản dị và gần gũi.

Gọi vui là “khối tạp hóa” bởi đây là những gia đình có cửa hàng tạp hóa nằm trong các tuyến phố phục vụ diễu binh, diễu hành. Song trong những ngày đặc biệt này, các cô chú chủ tiệm cũng đưa ra những ý tưởng rất hào sảng, vui vẻ để hỗ trợ đoàn tham gia diễu binh, diễu hành.

Tiệm tạp hóa của chú Hải vui nhất phố Quán Thánh (Ảnh: NVCC)

Clip: "Khối tạp hóa" có gió góp gió, có trứng góp trứng

Trên phố Quán Thánh (Hà Nội), nơi tập kết của 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao được mệnh danh là địa điểm hot nhất lần này. Bởi ở giữa phố, tiệm tạp hóa của chú Hải trở thành “tụ điểm” mà bất cứ ai cũng mong muốn ghé qua.

Theo đó, trong những ngày tổng hợp luyện và đến hiện tại là sơ duyệt cấp Nhà nước, chú Hải đều mang hết quạt máy ở trong nhà ra để phục vụ các đoàn diễu hành, những người đến xem. Thậm chí, chú còn mang luôn dàn loa, karaoke của nhà ra để phục vụ văn nghệ trong thời gian chờ đến giờ chương trình bắt đầu.

Tìm đến tiệm tạp hóa đang viral trên MXH này, chú Hải đón tiếp khách hàng bằng nụ cười thân thiện, nồng hậu. Một tấm biển viết tay “Cờ và quạt miễn phí. Kính mời” được xếp gọn 1 góc để phục cho tất cả những ai có nhu cầu.

Chia sẻ với chúng tôi, chú Phạm Văn Hải (SN 1959) cho hay: “Tôi đã kinh doanh tạp hóa trên phố này được 35 năm rồi. Từ năm 2015, cũng có đoàn diễu hành qua phố này, tôi thấy mọi người tập luyện nóng nực, mồ hôi chảy dòng dòng nên đã quyết định mang quạt, mang ghế ra hỗ trợ mọi người. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn giúp mọi người đỡ mệt hơn một chút. Năm nay tôi cũng làm như vậy nhưng may mắn hơn là hình ảnh lại được mọi người chú ý, đăng tải lên MXH và được biết đến”.

Chú Phạm Văn Hải

Cờ và quạt phục vụ mọi người miễn phí

Được biết, chú Hải còn “huy động” thêm quạt của nhà con gái ở gần đó để phục vụ hết công suất cho mọi người. Bên cạnh đó, dàn karaoke của chú Hải cũng rất thu hút, nhiều người còn ngỏ ý muốn thuê nhưng đều bị chú từ chối. “Tôi không cho thuê, một số mặt hàng khác tôi cũng không lấy tiền, phát miễn phí cho mọi người. Ai cần gì, tôi đều hỗ trợ. Nhất là các đồng chí đang làm nhiệm vụ, họ vào hỏi mua nước tôi cũng đều đưa miễn phí, ngâm đá mát cho họ. Tôi lớn tuổi rồi, giúp được mọi người như này là niềm vui. Gia đình tôi, vợ và các con cũng đều rất ủng hộ, ai cũng cảm thấy phấn khởi trong không khí này”, chú Hải nói.

Ngay cạnh tiệm tạp hóa của chú Hải, một hội các cô vừa có cửa hàng kinh doanh, vừa sinh sống gần đây cũng tạo thành một nhóm, mỗi người chuẩn bị một món để phục vụ đội diễu binh, diễu hành hay những ai đi ngang qua cần nghỉ chân.

Đại diện nhóm 5 người, cô Bích Thủy (SN 1968) chia sẻ: “Chúng tôi cũng đã làm điều này từ 10 năm trước, không khí nhộn nhịp nên ai cũng muốn làm gì đó hỗ trợ. Chúng tôi chuẩn bị khoảng 40kg hoa quả, 200 quả trứng, 1000 cốc nước. Từ sáng sớm mọi người chia nhau đi chợ, người mua quả, người mua trứng,... Chúng tôi cũng muốn góp phần lan tỏa, hòa vào niềm vui chung của đất nước. Nhìn mọi người nhiệt tình sử dụng đồ mình chuẩn bị là chúng tôi thấy vui rồi”.

Nhóm của cô Bích Thủy (áo đen) phục vụ hoa quả, trứng, trà đá miễn phí

Một khoảnh khắc đáng yêu khác của "khối tạp hóa" hút 2,2 triệu lượt xem (Nguồn: @pb_noan)

Không chỉ là chuẩn bị đồ ăn phục vụ miễn phí, mang thêm quạt mát,... “khối tạp hóa” luôn sẵn sàng trợ giúp khi ai đó cần. Trên MXH, một đoạn video được ghi lại trong tiệm tạp hóa cũng thu hút tới 2,2 triệu lượt xem. Khoảnh khắc một chiến sĩ vào nhờ khâu giúp lại trang phục và được chủ quán tạp hóa hỗ trợ nhiệt tình khiến không ít người thích thú.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Khối tạp hóa này ai cũng đáng yêu quá chừng”.

- “Thích những hình ảnh như này quá, không khí vui vẻ, nhộn nhịp ai cũng nhiệt tình”.

- “Những ngày này, ai có gì góp nấy, tất cả đều mong muốn lan tỏa những điều tích cực. Nhìn vui quá, khối tạp hóa mãi đỉnh”.

- “Khối này đỉnh. Các cô chú vui vẻ, nhiệt tình, nhìn cũng thấy hứng khởi theo”.

- “Muốn xem những hình ảnh như thế này, những chiếc quạt, những cốc trà đá miễn phí tất cả đều là tấm lòng đáng trân quý”.

