20h tối 27/8, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra. Sự kiện có sức nóng vô cùng lớn.

Ngay từ khuya hôm qua, trên các trục đường mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua nhiều người đã căng bạt, dựng lều để camp chỗ. Theo ghi nhận của chúng tôi, đến khoảng 10h sáng hôm nay, trên nhiều tuyến đường đã chật kín chỗ.

Các vị trí vàng, vị trí kim cương - nơi có thể xem được tất cả hoặc nhiều khối nhất có thể, dĩ nhiên là được camp hết sạch.

Giữa lúc đó, bức ảnh về các vị trí xem diễu binh, diễu hành đẹp nhất mà không phải ai cũng có thể "săn" được vì... như toà nhà thương mại, văn phòng, nhà người dân ở vị trí đắc địa được share chóng mặt.

Trong số đó, có thể kể đến như toà nhà thương mại, văn phòng EuroStyle, số 2 Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (trước 1/7 là ngã tư Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Cửa Nam). Đây được xem là vị trí vàng khi xem diễu binh, diễu hành dịp A80 lần này. Bởi, ngã tư Cửa Nam chính là nút giao quan trọng trên cả hai tuyến diễu binh, điểm mà đoàn diễu binh chắc chắn phải đi qua trước khi rẽ hướng.

Nguồn: Di Anh

Từ đây, nếu đoàn rẽ vào Tràng Thi thì sẽ theo Tuyến 2 tiến về Nhà hát Lớn; còn nếu rẽ vào Lê Duẩn thì sẽ theo Tuyến 3 đi tới Công viên Thống Nhất. Nói cách khác, đứng tại đây có thể “bắt trọn” khoảnh khắc đoàn diễu binh, diễu hành đi qua bất kể họ chọn hướng nào.

Ngoài ra, hình ảnh những người có nhà nằm trên các trục đường mà đoàn diễu binh diễu hành đi qua, không cần xếp hàng mà chỉ cần ra đứng ở ban công, cửa sổ là có thể xem được bao quát, trọn vẹn... cũng gây chú ý không kém.

Đây một trong những hình ảnh được chúng tôi ghi nhận tại các ngôi nhà trên phố Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Ngôi nhà nằm ở vị trí đẹp, đứng từ trên cao vừa có thể xem bao quát đoàn diễu binh đi qua, không cần phải xếp hàng, lo ngại chuyện nắng, mưa.

Chị em mình cứ hẹ hẹ thế thôi.

Xem diễu binh, diễu hành view đỉnh thật sự. Ảnh:NXH

Một chiếc "view triệu đô" khác nằm trên phố Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Nguồn: Trúc Hà

"Nhìn mà chỉ biết ước", một cư dân mạng chia sẻ.

Trước đó, trong ngày tổng hợp luyện lần thứ nhất, một bạn trẻ cũng gây chú ý khi "flex" ngôi nhà có view xem A80 "hạng thương gia". Căn nhà 5 tầng nằm trên phố Nguyễn Thái Học, chỉ cách Lăng Bác khoảng 300m, vừa có thể ngẩng lên nhìn phi đội máy bay, vừa dễ dàng theo dõi các khối diễu binh dưới mặt đất.

Ảnh: MXH.

Những bình luận của cư dân mạng:

- "Thắng đời 10000-0 luôn đó nha".

- "Chỉ biết ước, nhìn mà ước gì mình đứng ở đó không á".

- "Eo ơi, xịn vậy. Vị trí kim cương luôn chứ vàng gì nữa, giờ này mà được đứng ở đó, vừa không phải xếp hàng, vừa không dãi nắng dầm mưa, còn gì bằng".

Nhiều hộ gia đình ở quanh các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua cũng mở cửa cho người dân vào nhà đi vệ sinh nhờ hoặc phát bánh, nước miễn phí.

Theo kế hoạch, sau tối hôm nay thì tổng duyệt lúc 6h30 sáng 30/8.Sáng 2/9, lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội. Người dân có thể trực tiếp theo dõi ở những tuyến đường đoàn đi qua, hoặc qua hệ thống màn hình LED được lắp đặt tại nhiều điểm công cộng trong thành phố.

