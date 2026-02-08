Dù giáo dục giới tính ngày càng phổ biến, nhiều nam giới vẫn xem nhẹ việc chăm sóc cơ thể sau khi quan hệ. Theo bác sĩ tiết niệu Tai Ding-en (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) giai đoạn ngay sau "chuyện ấy" là lúc vi khuẩn dễ xâm nhập, hệ tiết niệu nhạy cảm hơn và nguy cơ viêm nhiễm có thể tăng nếu chủ quan. Những thói quen nhỏ nhưng đúng cách không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe sinh sản mà còn duy trì phong độ lâu dài.

Dưới đây là 4 việc nam giới nên thực hiện càng sớm càng tốt sau khi quan hệ:

1. Đi tiểu để “làm sạch” đường tiết niệu

Bác sĩ Tai Ding-en cho biết sau khi quan hệ, vi khuẩn có thể bị đẩy vào niệu đạo thông qua ma sát. Nếu không đi tiểu, chúng có thêm thời gian sinh sôi và gây viêm.

Đi tiểu trong vòng khoảng 5 - 15 phút sau chuyện ấy giúp tạo dòng chảy tự nhiên cuốn trôi phần lớn tác nhân gây hại. Đây là bước đặc biệt quan trọng với người từng bị tiểu buốt, tiểu rắt hoặc có hệ tiết niệu nhạy cảm.

Nhiều nam giới nghĩ nhiễm trùng đường tiểu hiếm gặp ở phái mạnh nên thường bỏ qua. Thực tế, khi vi khuẩn đã xâm nhập, tình trạng viêm có thể lan rộng và gây khó chịu kéo dài.

2. Vệ sinh vùng kín nhưng đừng rửa quá mạnh

Giữ vệ sinh bộ phận sinh dục là nền tảng của tình dục an toàn. Sau khi quan hệ, mồ hôi và dịch cơ thể khiến vùng kín ẩm hơn bình thường, tạo môi trường thuận lợi cho nấm và vi khuẩn.

Nam giới nên rửa nhẹ bằng nước ấm, tránh chà xát mạnh hoặc dùng sản phẩm tẩy rửa có tính kiềm cao vì dễ làm tổn thương lớp bảo vệ tự nhiên của da. Nếu chưa thể tắm ngay, hãy lau khô trước khi mặc đồ.

Một thao tác đơn giản sau chuyện ấy nhưng có thể giúp phòng tránh viêm bao quy đầu, kích ứng và mùi khó chịu.

3. Uống nước để hỗ trợ thận và ổn định tuần hoàn

Quan hệ là một dạng vận động thể chất khiến nhịp tim tăng và cơ thể mất nước qua mồ hôi. Nếu không bù nước, máu có thể trở nên cô đặc hơn, làm tim phải hoạt động vất vả.

Một cốc nước sau "chuyện ấy" không chỉ giúp phục hồi năng lượng mà còn hỗ trợ quá trình tạo nước tiểu, gián tiếp bảo vệ đường tiết niệu. Ngược lại, uống rượu hoặc bia lúc này dễ khiến cơ thể mất nước nhiều hơn và kéo dài cảm giác mệt mỏi.

4. Dành vài phút nghỉ ngơi trước khi tắm hoặc ngủ

Sau khi quan hệ, huyết áp và nhịp tim chưa trở về trạng thái nghỉ. Bật dậy tắm ngay, đặc biệt là tắm nước lạnh, có thể khiến mạch máu co đột ngột, gây choáng hoặc chóng mặt.

Bác sĩ Tai Ding-en khuyên nam giới nên để cơ thể “hạ nhiệt” tự nhiên trong khoảng 10 phút. Hít thở sâu, thả lỏng cơ bắp và giữ ấm sẽ giúp tuần hoàn ổn định nhanh hơn.

Khoảng nghỉ ngắn sau chuyện ấy tưởng không quan trọng nhưng lại giúp giảm áp lực cho tim mạch và tránh những nguy cơ sức khỏe không đáng có.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Storm