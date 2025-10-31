4 việc không liên quan đến chuyện ấy nhưng làm buồng trứng rất nhanh "HỎNG", mắc ung thư

Buồng trứng giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sức sống, nhan sắc và khả năng sinh sản của phụ nữ. Cơ quan này vừa tiết hormone estrogen, progesterone, vừa đảm nhiệm quá trình rụng trứng, nên ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình, tâm trạng và tuổi thọ.

Khi buồng trứng bị tổn thương, đó là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng về sức khỏe nội tiết. Đặc biệt, có 4 thói quen tưởng vô hại lại khiến buồng trứng suy yếu nhanh, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh và ung thư mà nhiều chị em mắc phải:

1. Thường xuyên thức khuya

Thức khuya là một thói quen hủy hoại nhiều cơ quan nội tạng cùng lúc, trong đó có buồng trứng. Nhiều cơ quan quan trọng của cơ thể cần được tăng cường chức năng và phục hồi dưới tiền đề ngủ đủ giấc và ngủ ngon. Thức khuya lâu ngày khiến buồng trứng phải hoạt động quá sức mà không được nghỉ ngơi, làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ quan này.

Ảnh minh họa

Quan trọng hơn, thói quen thức khuya gây ra các rối loạn về nội tiết tố, khiến buồng trứng bị lão hóa nhanh hơn, hoạt động kém hiệu quả. Việc thức khuya còn làm hệ miễn dịch suy yếu, không chỉ rối loạn chức năng rụng trứng mà còn khiến buồng trứng dễ bị viêm nhiễm, các mầm bệnh dễ tấn công hơn. Để bảo vệ buồng trứng, cần đảm bảo ngủ đủ 6-8 tiếng mỗi ngày và cố gắng ngủ trước 23 giờ.

2. Ăn quá nhiều hoặc quá ít

Sự mất cân bằng nghiêm trọng trong chế độ ăn uống là nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn nội tiết, trực tiếp làm tổn thương buồng trứng.

Việc ăn quá nhiều dễ dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì. Mô mỡ dư thừa là nơi sản xuất estrogen bất thường, gây rối loạn nội tiết tố và ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng buồng trứng. Đây cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến các bệnh nội tiết như hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Ảnh minh họa

Ngược lại, ăn kiêng quá mức hoặc ăn uống thất thường khiến cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng. Điều này làm buồng trứng thiếu nguồn lực để hoạt động, dẫn đến rối loạn nội tiết, suy giảm miễn dịch và đẩy nhanh quá trình suy buồng trứng sớm. Ngoài ra, thói quen thường xuyên ăn đồ cay nóng, chiên rán nhiều dầu mỡ cũng gián tiếp làm buồng trứng suy yếu nhanh chóng.

3. Suy nghĩ tiêu cực, căng thẳng kéo dài

Trạng thái tinh thần có vai trò rất lớn tới hoạt động bình thường và tốc độ lão hóa của buồng trứng. Cảm xúc tiêu cực, sự lo lắng quá độ hay áp lực dồn nén lâu ngày sẽ tác động trực tiếp lên trục hạ đồi - tuyến yên - buồng trứng.

Theo Tây y, trạng thái căng thẳng mạn tính ức chế chức năng điều tiết của trục này, dẫn đến ức chế sự phát triển của các nang noãn trong buồng trứng và giảm khả năng miễn dịch. Kết quả là gây suy yếu chức năng rụng trứng. Theo Y học cổ truyền, lo lắng và tiêu cực kéo dài khiến khí trong gan bị đình trệ, máu kém lưu thông. Những điều này không chỉ gây hại cho quá trình thải độc mà còn làm buồng trứng rối loạn chức năng, lão hóa nhanh và dễ bị bệnh tật.

4. Ngồi lâu một chỗ, lười vận động

Trong xã hội hiện đại, ngồi nhiều và ít vận động đã trở thành thói quen có hại bậc nhất, gây tổn thương buồng trứng theo cơ chế lưu thông máu.

Ảnh minh họa

Cụ thể, việc duy trì tư thế ngồi lâu làm cản trở quá trình lưu thông máu ở chi dưới và khu vực vùng chậu. Khi tuần hoàn máu vùng chậu bị trì trệ, buồng trứng sẽ không được cung cấp đủ máu và dưỡng chất cần thiết. Sự thiếu hụt dinh dưỡng và oxy này khiến buồng trứng nhanh chóng suy yếu và dễ mắc bệnh.

Thêm vào đó, ngồi lâu còn trực tiếp làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì - vốn là nguyên nhân gây rối loạn nội tiết và dẫn đến các bệnh như buồng trứng đa nang. Lối sống ít vận động còn làm hệ miễn dịch suy giảm, khiến buồng trứng dễ bị viêm nhiễm và mầm bệnh tấn công hơn.