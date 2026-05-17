4 thứ người EQ thấp thích mang theo khi ra ngoài

EQ không đơn thuần là việc kiểm soát cảm xúc, mà còn là khả năng hiểu bản thân, thấu hiểu người khác và ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ. Người có EQ cao thường biết giữ năng lượng tích cực, trong khi người EQ thấp lại dễ mang theo những “gánh nặng cảm xúc” mỗi khi bước ra ngoài mà chính họ cũng không nhận ra.

Theo các chuyên gia tâm lý, có 4 thứ mà người EQ thấp thường vô thức mang theo bên mình, khiến họ dễ mệt mỏi, khó hòa hợp với người khác và đôi khi tự đẩy bản thân vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

1. Thích mang theo tâm trạng tiêu cực

Ai cũng có lúc gặp áp lực, thất vọng hoặc chuyện không như ý. Tuy nhiên, người EQ thấp thường để cảm xúc tiêu cực chi phối toàn bộ hành vi và thái độ của mình. Họ dễ cau có, than phiền hoặc trút bực bội lên người xung quanh, kể cả khi vấn đề không liên quan đến người khác.

Trong công việc hay cuộc sống thường ngày, kiểu tâm trạng này rất dễ lan truyền. Chỉ một vài câu nói đầy than vãn hoặc thái độ khó chịu cũng có thể khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Nhiều người không nhận ra rằng cảm xúc tiêu cực nếu kéo dài không chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà còn làm các mối quan hệ xung quanh trở nên căng thẳng hơn.

Người EQ thấp thường nghĩ rằng việc thể hiện cảm xúc một cách “thật lòng” là điều bình thường. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở chỗ người EQ cao biết điều chỉnh cảm xúc trước khi giao tiếp, còn người EQ thấp lại để cảm xúc điều khiển mình.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng việc liên tục mang tâm trạng bi quan ra ngoài dễ khiến con người mất dần khả năng nhìn nhận tích cực, đồng thời tạo cảm giác khó gần trong mắt người khác.

2. Mang theo lòng tham và sự thiếu thỏa mãn

Một đặc điểm khác của người EQ thấp là luôn cảm thấy bản thân “chưa đủ”. Họ dễ rơi vào trạng thái so sánh với người khác: người này có thu nhập cao hơn, người kia thành công hơn hoặc sở hữu cuộc sống đáng ngưỡng mộ hơn. Chính sự so sánh liên tục khiến họ khó cảm thấy hài lòng với hiện tại.

Nhiều người vì quá muốn chứng minh bản thân mà chi tiêu vượt khả năng, chạy theo xu hướng hoặc cố sở hữu những thứ không thực sự cần thiết. Họ tin rằng càng có nhiều vật chất thì càng được công nhận, nhưng thực tế lại khiến bản thân thêm áp lực và mệt mỏi.

Người EQ thấp cũng thường khó chấp nhận việc người khác giỏi hơn mình. Thay vì xem thành công của người khác là động lực để cố gắng, họ dễ sinh tâm lý hơn thua hoặc cảm thấy bất công.

Theo các chuyên gia, việc thiếu cảm giác biết đủ khiến con người khó giữ được trạng thái ổn định về cảm xúc. Khi lòng tham và sự thiếu thỏa mãn ngày càng lớn, con người càng dễ rơi vào cảm giác áp lực, mất cân bằng và khó tìm thấy niềm vui thật sự.

3. Mang theo nỗi sợ giao tiếp

Nhiều người thường lấy lý do “hướng nội” để né tránh giao tiếp, nhưng thực tế, nỗi sợ kết nối với người khác đôi khi lại xuất phát từ EQ thấp.

Người EQ thấp thường lo lắng quá mức về việc bị đánh giá, sợ nói sai hoặc sợ trở nên lạc lõng trong đám đông. Chính tâm lý này khiến họ thu mình lại, ngại bắt chuyện và khó xây dựng các mối quan hệ mới.

Trong giao tiếp, họ cũng dễ rơi vào hai thái cực: quá im lặng, khép kín hoặc nói quá nhiều nhưng thiếu tinh tế, không quan tâm cảm xúc của người đối diện. Điều này khiến các cuộc trò chuyện dễ trở nên gượng gạo hoặc thiếu kết nối.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng giao tiếp không phải là kỹ năng chỉ dành cho người hoạt ngôn, mà là khả năng tạo cảm giác thoải mái cho người khác. Người EQ thấp thường gặp khó khăn ở điểm này vì họ quá tập trung vào cảm xúc cá nhân mà quên để ý đến người đối diện.

Việc mang theo nỗi sợ giao tiếp lâu dài còn khiến con người đánh mất nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống, đồng thời dễ cảm thấy cô lập giữa tập thể.

4. Mang theo lòng đố kỵ

Đố kỵ được xem là một trong những cảm xúc tiêu cực dễ bào mòn tâm lý nhất, và đây cũng là điều người EQ thấp rất khó kiểm soát.

Khi nhìn thấy người khác thành công, hạnh phúc hoặc được công nhận, họ thường có xu hướng so sánh rồi cảm thấy khó chịu thay vì vui mừng hay ngưỡng mộ. Sự ganh tị này khiến họ dần đánh mất niềm vui với cuộc sống của chính mình.

Nhiều người EQ thấp dành quá nhiều thời gian để quan tâm người khác có gì, đạt được điều gì hay sống ra sao, trong khi lại bỏ quên việc cải thiện bản thân. Họ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi vì liên tục chạy theo cuộc sống của người khác.

Trong các mối quan hệ, lòng đố kỵ cũng khiến con người trở nên nhạy cảm, dễ suy diễn và khó xây dựng sự tin tưởng lâu dài.

Ngược lại, người có EQ cao hiểu rằng mỗi người đều có một hành trình riêng. Họ tập trung vào sự phát triển của bản thân thay vì cố hơn thua với người khác.

Thực tế, EQ thấp không phải là điều cố định. Điều quan trọng là mỗi người có nhận ra những “hành lý cảm xúc” mình đang mang theo mỗi ngày hay không. Khi biết điều chỉnh cảm xúc, học cách biết đủ và tích cực hơn trong suy nghĩ, con người sẽ dần tạo được sự nhẹ nhõm cho chính mình và những người xung quanh.

(Theo Toutiao)