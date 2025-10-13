4 thứ bắt buộc phải làm trước năm 40 tuổi nếu muốn nửa đời về sau thoát nghèo

Tuổi 40 không phải già, nhưng là ranh giới giữa việc kiếm tiền bằng sức và kiếm tiền bằng vốn. Ở tuổi này, người thì đã mua hai căn nhà, người vẫn chật vật với khoản vay đầu tiên. Khác biệt không nằm ở may mắn mà ở việc ai chuẩn bị sớm hơn. Dưới đây là 4 việc về tiền nong bạn nhất định phải làm trước tuổi 40, nếu không muốn 10 năm sau ngồi tiếc “giá như…”.

1. Học cách giữ tiền, không chỉ biết kiếm tiền

Thu nhập tăng không có nghĩa là bạn đang giàu hơn. Nhiều người ở tuổi 30-35 bắt đầu kiếm tốt, nhưng chi còn tốt hơn. Lúc này, điều quan trọng là phải chuyển tư duy từ “kiếm thêm bao nhiêu” sang “giữ lại được bao nhiêu”. Hãy biết quản lý dòng tiền, lập quỹ khẩn cấp, học đầu tư an toàn dù là vàng, trái phiếu hay quỹ mở. Người 35 tuổi vẫn chưa có quỹ dự phòng nghĩa là đang sống trên mép vực tài chính.

2. Ổn định chỗ ở để an tâm tính chuyện lớn

Không nhất thiết phải sở hữu, nhưng nhất định phải có kế hoạch an cư. Nếu ở tuổi 35-40 bạn vẫn trôi dạt qua từng căn hộ thuê tạm, bạn rất khó lập kế hoạch đầu tư dài hạn. Một không gian sống ổn định không chỉ là nơi ở, mà là nền tảng để giữ tâm thế tài chính vững vàng.

3. Chủ động cho tương lai: bảo hiểm, đầu tư, nghỉ hưu

Đừng đợi đến khi sức khoẻ kém mới nghĩ đến bảo hiểm, hay mất việc mới lo tiết kiệm. Tuổi 30-40 là giai đoạn vàng để tạo “tấm đệm tương lai”: chọn gói bảo hiểm hợp lý, mở tài khoản đầu tư dài hạn, và nghĩ nghiêm túc về việc mình sẽ sống thế nào khi 55 tuổi. Những người bắt đầu trễ thường phải trả giá đắt hơn bằng cả thời gian lẫn sự lo âu.

4. Tách tài chính khỏi cảm xúc đặc biệt trong hôn nhân và gia đình

Nhiều người không nghèo vì kiếm ít, mà vì không dám nói chuyện tiền bạc. Trước tuổi 40, nhất định phải học cách rõ ràng tài chính với người thân: thỏa thuận chi tiêu với bạn đời, minh bạch khi góp tiền với bạn bè hay anh chị em, và tuyệt đối tránh vay – cho vay cảm tính. Ở tuổi này, sai một lần có thể mất 5-10 năm để phục hồi.

Kết: Tuổi 40 không đáng sợ. Đáng sợ là nhận ra mình đã làm việc 15-20 năm mà chẳng có gì thật sự thuộc về mình: không tài sản, không kế hoạch, không an toàn. Còn vài năm nữa trước khi chạm mốc đó, hãy làm 4 việc này thật nghiêm túc, vì không ai muốn bước sang tuổi 40 với ví rỗng và một cái đầu đầy tiếc nuối.