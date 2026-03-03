Ngày 2/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 và Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, phát hiện và thu giữ khoảng 4 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, tại Công ty TNHH TM&DV Duy Xinh (địa chỉ số 10/59 Nguyễn Duy Hiệu) và một địa điểm kinh doanh tại chợ đầu mối Đông Hương (phường Hạc Thành), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 2 tấn thực phẩm đông lạnh. Số hàng gồm tràng trứng gia cầm, nầm lợn, ruốc lợn, bò khô, thịt lợn, chả cá, chả mực, mực, bạch tuộc, bào ngư cùng nhiều loại thực phẩm khác.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra số mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có tem, nhãn mác, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nếu đưa ra thị trường.

Chủ cơ sở thừa nhận đã thu mua số thực phẩm nói trên trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, sau đó cấp đông để bán lại, chủ yếu cung cấp cho các quán nướng vỉa hè, quán lẩu, quán nhậu và quán ăn vặt.

Tiếp đó, kiểm tra hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Oanh tại lô 609 MB8191, phố Nhữ Xá 1 (phường Nguyệt Viên), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 2 tấn da bì lợn không rõ nguồn gốc. Số da bì này đang được bảo quản và sơ chế thành bì sợi để làm nguyên liệu thực phẩm trước khi bán ra thị trường.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguồn gốc lô hàng; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.