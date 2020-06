4 tài tử Hàn từng làm mẫu nội y: Nay tất cả đều lột xác thành đại gia quyền lực, nhưng khổ nhất là Kim Woo Bin

Nhắc tới 4 tài tử Kbiz trong danh sách, công chúng sẽ nghĩ tới ngay hình ảnh của những quý ông giàu có, quyền lực. Trên thực tế, trước khi thành sao lớn như ngày hôm nay, họ cũng từng phải nỗ lực rất nhiều, "đổ mồ hôi sôi nước mắt". Trong giai đoạn mới gia nhập làng giải trí, 4 nghệ sĩ quyền lực này còn có khoảng thời gian hoạt động như những người mẫu nội y.

Kim Soo Hyun

Ngay từ những năm tháng học trung học, Kim Soo Hyun đã được mẹ khuyến khích tham gia các lớp học về diễn xuất. Tình yêu đối với diễn xuất dần phát triển trong anh, thôi thúc nam diễn viên gia nhập làng giải trí. Hồi mới "chân ướt chân ráo" vào showbiz, Kim Soo Hyun từng trải qua công việc của một người mẫu nội y. Tới năm 2007, anh mới nhận được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy chỉ là vai phụ nhưng Kim Soo Hyun lại mang về cho mình nhiều kinh nghiệm quý giá vì trong phim này, anh được trải nghiệm nhiều hình tượng nhân vật và kiểu tóc khác nhau.

Kim Soo Hyun từng làm người mẫu nội y trong giai đoạn đầu của sự nghiệp.

Năm 2009, nam diễn viên mạnh dạn tham gia thử vai trong "Vườn sao băng" nhưng bị từ chối vì khi đó, độ nhận diện của công chúng với anh vẫn chưa cao. Cơ hội đổi đời đến với Kim Soo Hyun vào 1 năm sau đó khi anh được chọn vào dàn diễn viên "Dream High". Tuy nhiên, để có được 1 vai diễn thành công, anh đã "đổ mồ hôi sôi nước mắt" trong suốt ròng rã 3 tháng trời trong phòng tập nhảy của JYP. Nam diễn viên tâm sự rằng, anh từng cảm thấy chán nản, bị lạc lõng vì không nhảy giỏi như dàn idol xuất hiện trong "Dream High".



Thành công của "Dream High" giúp tên tuổi Kim Soo Hyun vươn xa ra khắp châu Á. Những năm sau đó, anh trở thành nam diễn viên trẻ được các nhà sản xuất xứ kim chi săn đón. Sau hàng loạt vai diễn thành công trong các tác phẩm bom tấn như "Mặt trăng ôm mặt trời", "Vì sao đưa anh tới"…, nam diễn viên sinh năm 1988 đã leo lên hàng ngũ sao hạng A của Kbiz.

Hiện tại, Kim Soo Hyun là một trong những diễn viên được trả thù lao cao nhất làng giải trí xứ Hàn. Trong tác phẩm "Psycho But It's Okay", nam tài tử họ Kim nhận được khoản thù lao lên tới 200 triệu won (tương đương 3,9 tỷ đồng) cho một tập phim. Được biết, mức cát xê hiện nay của anh đã tăng gấp hai lần so với hồi năm 2015 và tiệm cận với "ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon – người được trả tới 250 triệu won (khoảng 4,9 tỷ đồng) cho 1 tập phim.

Ở địa hạt quảng cáo, nam ngôi sao "cá kiếm" 1 tỷ won (khoảng 19,4 tỷ đồng) cho mỗi hợp đồng có thời hạn trong 1 năm. Hiện Kim Soo Hyun đang sống trong căn hộ xa hoa rộng 217 mét vuông thuộc khu Galleria Foret. Vào năm 2013, nam diễn viên đã mua ngôi nhà này với giá 4,02 tỷ won (tương đương 78 tỷ đồng).

Khi đã thành sao hạng A, Kim Soo Hyun không chỉ được sống trong vinh hoa phú quý mà còn bị cha đẻ cùng em gái lợi dụng tên tuổi để kiếm lợi. Vào năm 2015, em gái cùng cha khác mẹ của nam diễn viên sinh năm 1988 bất ngờ xuất hiện. Trước đó, vì nghĩ cho mẹ mà anh chưa bao giờ đề cập tới cô em gái bí ẩn này.

Đáng chú ý, thời điểm truyền thông đăng tải tin tức về em gái Kim Soo Hyun cũng là lúc cô này chuẩn bị ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Cũng vào khoảng thời gian đó, người cha từng bỏ rơi hai mẹ con anh - ca sĩ Kim Chung Hoon cũng sắp sửa trở lại làng nhạc. Nhiều ý kiến cho rằng, Kim Soo Hyun đã bị cha và em gái lợi dụng tên tuổi nhằm tuyên truyền cho sản phẩm của họ.

Lee Jong Suk

Lee Jong Suk gia nhập làng giải trí với tư cách là người mẫu vào năm 2005. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, anh từng trình diễn nội y. Tuy nhiên, nam ngôi sao lại chưa bao giờ mong muốn trở thành người mẫu. Được biết, anh mơ ước trở thành diễn viên sau khi xem "Ngôi nhà hạnh phúc" của Bi Rain và Song Hye Kyo. Trong 1 cuộc phỏng vấn cách đây 8 năm, Lee Jong Suk từng chia sẻ về việc anh không muốn trở thành người mẫu: "Lúc đó tôi chọn nhầm công ty quản lý. Họ hứa hẹn sẽ nâng đỡ tôi trên con đường diễn xuất nhưng lại nuốt lời. Tôi cũng chưa từng nghĩ về việc làm người mẫu".

Hình ảnh trình diễn nội y của Lee Jong Suk.

Sau khi tìm đến công ty quản lý mới, anh bắt đầu nhận được những vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2009, Lee Jong Suk chính thức ra mắt với tư cách là diễn viên trong bộ phim ngắn mang tên "Sympathy". 4 năm sau, anh trở thành hiện tượng trên khắp châu Á nhờ tác phẩm truyền hình ăn khách "School 2013". Những năm sau đó, Lee Jong Suk liên tiếp nhận vai chính trong các bộ phim hot như "I Hear Your Voice", "Pinocchio"… Giờ đây, anh đã trở thành một trong những nam diễn viên dẫn đầu làn sóng Hallyu.



Với độ nổi tiếng hiện tại, Lee Jong Suk được trả thù lao khoảng 120 triệu won (tương đương 2,3 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình. Ở địa hạt quảng cáo, nam ngôi sao dễ dàng bỏ túi 500 triệu won (khoảng 9,7 tỷ đồng) cho mỗi hợp đồng có thời hạn trong 1 năm. Tính đến năm 2018, Lee Jong Suk nắm trong tay hai khối bất động sản gồm tòa nhà ở khu Gangnam sầm uất và căn villa sang trọng ở Hannam-dong. Được biết, tổng giá trị của hai khối bất động sản ước tính khoảng 10 tỷ won (tương đương 194 tỷ đồng).

Kim Woo Bin

Trái ngược hoàn toàn với cậu bạn thân Lee Jong Suk, Kim Woo Bin lại có mơ ước trở thành một người mẫu chuyên nghiệp ngay từ hồi học trung học. Anh chính thức gia nhập giới người mẫu vào năm 2009. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Kim Woo Bin từng làm công việc của một người mẫu nội y. Hồi chưa nổi tiếng, nam diễn viên đã bị nhiều cô bạn gái "đá". Netizen bình luận rằng, giờ đây chắc hẳn những người bạn gái cũ của anh phải cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Hình ảnh của tài tử họ Kim hồi còn làm người mẫu nội y.

Theo thời gian, Kim Woo Bin dần nhận ra tình yêu với diễn xuất. Nam ngôi sao tham gia các lớp học diễn xuất và có được vai diễn đầu tiên vào năm 2011. Chỉ 2 năm sau đó, anh trở nên nổi tiếng trên diện rộng nhờ bộ phim "School 2013". Cũng vào năm này, nam diễn viên gia tăng độ nổi tiếng chóng mặt sau vai diễn ấn tượng trong "The Heirs". Những năm sau đó, Kim Woo Bin tiếp tục gặt hái được thêm nhiều thành công trên cả mặt trận truyền hình, điện ảnh với các tác phẩm như "Uncontrollably Fond", "Twenty"…



Hồi năm 2014, Kim Woo Bin được trả khoảng 50 triệu won (tương đương 970 triệu đồng) cho một tập phim truyền hình – ngang bằng với mức cát xê của tài tử Ji Chang Wook. Hiện tại, rất có thể mức thù lao của tài tử họ Kim đã tăng lên đáng kể. Ở địa hạt quảng cáo, Kim Woo Bin được trả khoảng 400 triệu won (7,8 tỷ đồng) cho mỗi hợp đồng quảng cáo có thời hạn trong vòng 1 năm. Chỉ tính trong năm 2014, nam diễn viên sinh năm 1989 đã "cá kiếm" tới 7 tỷ won (tương đương 136 tỷ đồng) nhờ hoạt động làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng. Hiện nam tài tử là chủ sở hữu của căn hộ rộng khoảng 170 mét vuông, có giá trị ước tính gần 2 tỷ won (tương đương 39 tỷ đồng).

Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Kim Woo Bin bất ngờ phải đón nhận tin dữ. Vào tháng 5/2017, anh đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Trong hơn 2 năm, Kim Woo Bin tạm thời rời xa các hoạt động trong showbiz để tập trung điều trị bệnh. Trong khoảng thời gian chống chọi bệnh tật, người bạn gái của anh – nữ minh tinh Shin Min Ah đã luôn ở bên cạnh động viên, khích lệ tinh thần nam diễn viên. Cuối năm 2019, người hâm mộ khắp nơi vỡ òa trong hạnh phúc khi Kim Woo Bin chính thức trở lại làng giải trí qua một sự kiện gặp gỡ, giao lưu fan.

Shin Min Ah luôn ở bên cạnh Kim Woo Bin trong thời gian chống chọi căn bệnh ung thư.

Kang Dong Won



Vào năm 2000, nhờ gương mặt điển trai và vóc dáng cao ráo, tài tử xuất thân giàu có Kang Dong Won đã lọt vào mắt xanh của người quản lý của 1 công ty người mẫu. Nhờ đó, anh ra mắt showbiz với tư cách là người mẫu. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, nam thần sinh năm 1981 cũng từng trải qua công việc của một người mẫu nội y.

Sau khi tham gia đóng chính trong MV "I Swear" của Jo Sung Mo, Kang Dong Won bất ngờ nhận ra tình yêu của mình với diễn xuất. Anh từ bỏ sự nghiệp người mẫu, chính thức ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2003. Kang Dong Won chủ yếu đóng phim điện ảnh, gặt hái được vô số thành công nhờ các tác phẩm gây bão phòng vé xứ Hàn như "Tiểu Quái Jeon Woo Chi", "The Priests"…

Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, Kang Dong Won đã vươn lên hàng sao hạng A. Hồi năm 2015, trang Sport Seoul tiết lộ, nam diễn viên sinh năm 1981 được trả khoảng 600 triệu won (11,7 tỷ đồng) cho mỗi tác phẩm điện ảnh. Thù lao đóng phim hiện tại của anh chắc chắn đã tăng lên đáng kể. Ở địa hạt quảng cáo, Kang Dong Won bỏ túi khoảng 700 - 800 triệu won (tương đương 13,6 - 15, 5 tỷ đồng) cho mỗi hợp đồng quảng cáo có thời hạn trong 1 năm.

Nam ngôi sao hiện nắm trong tay tòa nhà có diện tích 220 mét vuông, từng giành giải thường kiến trúc của thành phố Gimhae. Tại thời điểm năm 2009, tòa nhà có giá trị hơn 1 tỷ won (gần 19,5 tỷ đồng). Còn hiện tại, giá trị khối bất động sản này chắc chắn đã tăng lên gấp nhiều lần.