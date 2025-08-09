Tác dụng của nước lá ổi với sức khoẻ

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Lương y Trần Đăng Tài cho biết, trong y học cổ truyền lá ổi được xem là loại lá có nhiều đặc tính chữa bệnh, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe vì thế hiện nay có rất nhiều người sử dụng lá ổi đun nước uống hàng ngày.

Dưới đây là những lợi ích của nước lá ổi với sức khoẻ:

Chữa tiêu chảy: Trong lá ổi non chứa rất nhiều chất tanin có tính kháng khuẩn, và ức chế hoạt động của vi khuẩn tụ cầu vàng và vi khuẩn E.coli. Ngoài ra, trong lá ổi còn nhiều chất xơ có thể giúp là giảm các triệu chứng tiêu chảy.

Ngăn ngừa các gốc tự do chống stress oxy hoá: Lá ổi chứa chất chống oxy hóa mạnh giúp làm giảm sự hình thành các gốc tự do đây là trong những nguyên nhân hình thành tế bào ung thư. Đặc biệt, các nghiên cứu bước đầu chỉ ra rằng trong lá ổi có chất lycopene có hiệu quả ngăn ngừa và phòng chống trong việc điều trị bệnh ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Giảm cân: Lá ổi có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất làm giảm quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể. Ngoài ra, còn thúc đẩy quá trình đốt cháy calo trong cơ thể, đây là quá trình cải thiện vóc dáng rất hiểu quả.

Tăng khả năng miễn dịch, sáng mắt: Trong lá ổi chứa rất nhiều vitamin C, A và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, chống lại bệnh tật, tăng cường thể lực, giúp sáng mắt và chống lại các bệnh liên quan đến mắt.

Giảm stress: Trong lá ổi có đặc tính làm dịu hệ thần kinh, làm giảm căng thẳng, từ đó giúp cải thiện, ổn định giấc ngủ.

Giúp phụ nữ giảm đau khi đến tháng: Uống nước lá ổi có thể làm giảm sự khó chịu và đau bụng khi đến tháng, giúp cho chu kỳ kinh nguyệt diễn ra dễ dàng, kiểm soát hơn.

Tăng cường sức khỏe răng miệng: Trong lá ổi có chất làm se, tác dụng làm săn chắc chân răng, làm giảm tình trạng viêm và nhiễm trùng, giảm đau ở nướu.

Làm giảm các triệu chứng dị ứng: Lá ổi có khả năng làm ứng chế và ngăn chặn sự giải phòng của histamine. Từ đó làm giảm các tình trạng dị ứng.

Nước lá ổi tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng uống được

Người không nên uống nước lá ổi

Tuy nước lá ổi rất tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể uống được. Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dưới đây là 4 nhóm người không nên uống nước lá ổi:

Người bị táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa

Lá ổi có chứa tannin, một hợp chất có thể làm se niêm mạc ruột, gây ra tình trạng táo bón nếu sử dụng quá mức.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những người thường xuyên bị táo bón hoặc hội chứng ruột kích thích nên hạn chế sử dụng nước lá ổi để tránh làm trầm trọng thêm tình trạng tiêu hóa.

Tác hại: Gây khó tiêu, chướng bụng ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Có thể làm nặng hơn tình trạng táo bón do đặc tính làm se niêm mạc ruột.

Nếu muốn dùng nước lá ổi, nên uống với lượng nhỏ và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Người bị huyết áp thấp

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng lá ổi có thể giúp giảm huyết áp, do chứa các hợp chất giúp giãn mạch máu. Tuy nhiên, điều này không phù hợp với những người đã có huyết áp thấp, vì có thể gây chóng mặt, mệt mỏi hoặc ngất xỉu do huyết áp giảm quá mức.

Tác hại: Làm giảm huyết áp mạnh, đặc biệt ở người bị huyết áp thấp sẵn. Có thể gây hoa mắt, chóng mặt nếu uống nước lá ổi khi đói.

Người bị huyết áp thấp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Người đang dùng thuốc Tây y

Lá ổi có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị tiểu đường, huyết áp và thuốc kháng sinh.

Theo nghiên cứu từ Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), các hợp chất trong lá ổi có thể làm thay đổi tác dụng của thuốc, khiến hiệu quả điều trị bị giảm hoặc gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

Tác hại: Có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc điều trị bệnh mãn tính.Tăng nguy cơ rối loạn đường huyết nếu kết hợp với thuốc trị tiểu đường.

Nếu đang dùng thuốc Tây, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nước lá ổi.

Phụ nữ mang thai và cho con bú:

Hiện chưa có đủ nghiên cứu về tác động của nước lá ổi đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

Một số hợp chất trong lá ổi có thể ảnh hưởng đến hormone thai kỳ hoặc gây co bóp tử cung nhẹ, làm tăng nguy cơ sẩy thai hoặc sinh non nếu dùng quá nhiều.

Với phụ nữ cho con bú, nước lá ổi có thể ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ.

Tác hại: Có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Gây mất cân bằng nội tiết tố trong thai kỳ.

Phụ nữ mang thai và cho con bú nên tránh dùng nước lá ổi hoặc chỉ sử dụng với liều lượng nhỏ theo hướng dẫn của bác sĩ.