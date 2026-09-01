4 nguyên tắc khi mua nhà: Ưu tiên hướng Nam, căn góc, 3 phòng ngủ và tránh 4 vị trí tầng này

Từ kinh nghiệm lựa chọn căn hộ, có 4 nguyên tắc thường được nhắc đến: ưu tiên căn có hướng sáng và thông thoáng tốt; cân nhắc căn góc thay vì căn giữa; nếu tài chính cho phép nên chọn số phòng phù hợp nhu cầu dài hạn; và đặc biệt tránh một số vị trí tầng dễ phát sinh bất tiện khi sinh sống.

1. Đừng chỉ hỏi nhà hướng nào, hãy nhìn xem phòng khách và phòng ngủ chính nhận ánh sáng ra sao

Khi chọn căn hộ, nhiều người nghe lời khuyên “ưu tiên hướng Nam” rồi mặc định rằng toàn bộ căn nhà phải quay về hướng Nam. Thực tế, điều đáng quan tâm hơn là những không gian sử dụng nhiều nhất như phòng khách và phòng ngủ chính có nhận được ánh sáng tự nhiên, thông gió tốt và tránh nắng gắt kéo dài hay không.

Một căn hộ có khả năng đối lưu không khí tốt thường dễ chịu hơn đáng kể trong quá trình sinh hoạt. Nhà ít bí, độ ẩm được giải phóng nhanh hơn, quần áo và đồ đạc cũng ít có cảm giác ẩm mốc vào những thời điểm thời tiết nồm hoặc mưa kéo dài.

Vì vậy, khi xem nhà, thay vì chỉ hỏi môi giới “căn này hướng gì?”, người mua nên đến xem vào nhiều thời điểm trong ngày. Hãy đứng ở phòng khách, phòng ngủ, mở cửa sổ và cảm nhận trực tiếp độ sáng, luồng gió cũng như mức độ nóng của căn hộ.

Một căn nhà sống dễ chịu mỗi ngày quan trọng hơn một căn có “hướng đẹp” trên giấy nhưng thực tế lại tối, bí hoặc quá nóng.

2. Nếu cùng mức giá, căn góc thường đáng để xem kỹ hơn

Trong một mặt bằng chung cư, căn giữa thường chỉ có một mặt tiếp xúc với không gian bên ngoài. Điều này có thể khiến một số khu vực như bếp, phòng vệ sinh hoặc hành lang trong nhà thiếu ánh sáng tự nhiên.

Ngược lại, căn góc có lợi thế sở hữu hai mặt thoáng, nhờ đó khả năng lấy sáng và thông gió thường tốt hơn. Không gian cũng có cảm giác rộng và dễ chịu hơn nếu thiết kế mặt bằng hợp lý.

Tuy nhiên, không phải căn góc nào cũng mặc nhiên tốt. Người mua vẫn cần kiểm tra hướng nắng, đặc biệt với những căn có mặt kính lớn chịu nắng Tây vào buổi chiều. Nếu thiết kế che nắng không tốt, căn hộ có thể nóng kéo dài, kéo theo chi phí sử dụng điều hòa cao hơn.

Một chi tiết khác thường bị bỏ qua là tiếng ồn. Căn góc gần đường lớn, khu kỹ thuật hoặc vị trí gió mạnh vẫn có thể gây bất tiện. Vì thế, ưu điểm “hai mặt thoáng” chỉ thực sự có giá trị khi đi kèm bố trí hợp lý.

3. Nếu xác định ở lâu dài, số phòng quan trọng hơn vài mét vuông chênh lệch

Người mua nhà lần đầu thường bị hấp dẫn bởi căn hộ nhỏ vì tổng giá thấp hơn và áp lực vay nhẹ hơn. Nhưng nhà là tài sản có thời gian sử dụng dài, trong khi nhu cầu của một gia đình có thể thay đổi rất nhanh.

Khi còn độc thân hoặc mới kết hôn, căn hai phòng ngủ có thể hoàn toàn đủ dùng. Nhưng vài năm sau, khi có thêm con, cần phòng làm việc, phòng cho ông bà ở cùng hoặc đơn giản muốn có thêm không gian lưu trữ, căn hộ có thể nhanh chóng trở nên chật chội.

Nếu ngân sách cho phép và xác định ở lâu dài, một căn ba phòng ngủ có diện tích vừa phải có thể linh hoạt hơn căn hai phòng ngủ lớn. Phòng thứ ba không nhất thiết lúc nào cũng dùng để ngủ; nó có thể trở thành phòng làm việc, phòng học của con hoặc phòng dự phòng.

Dĩ nhiên, không nên vì cố thêm một phòng mà đẩy khoản vay mua nhà vượt quá khả năng chi trả. Với người có ngân sách hạn chế hoặc chỉ dự định ở trong thời gian ngắn, căn hộ hai phòng ngủ vẫn có thể là lựa chọn hợp lý.

Quan trọng nhất là mua theo nhu cầu thực tế của 5–10 năm tới chứ không chỉ theo nhu cầu hiện tại.

4. Có 4 vị trí tầng nên kiểm tra thật kỹ trước khi xuống tiền

Thay vì quá bận tâm đến những con số tầng được cho là đẹp hay xấu, người mua nên chú ý đến cấu trúc thực tế của tòa nhà.

Đầu tiên là những tầng nằm ở vị trí có dầm hoặc gờ trang trí lớn bên ngoài mặt đứng. Một số thiết kế có thể che bớt ánh sáng cửa sổ, đồng thời tạo vị trí dễ tích nước mưa hoặc bụi bẩn. Trước khi mua, nên quan sát trực tiếp mặt ngoài tòa nhà thay vì chỉ xem sơ đồ căn hộ.

Thứ hai là tầng gần khu vực đặt thiết bị kỹ thuật. Máy bơm, quạt thông gió, hệ thống cơ điện hoặc thiết bị vận hành chung của tòa nhà có thể tạo tiếng ồn và rung. Đây là yếu tố rất khó nhận ra nếu chỉ đi xem nhà ban ngày.

Thứ ba là tầng thấp, đặc biệt tầng một và tầng hai. Nhược điểm thường gặp là thiếu riêng tư, nhiều tiếng ồn, côn trùng và độ ẩm cao hơn. Với một số thiết kế hệ thống thoát nước, người mua tầng thấp cũng nên tìm hiểu kỹ đường ống của tòa nhà và hỏi cư dân đã ở lâu năm về tình trạng thoát nước.

Cuối cùng là căn tầng trên cùng trong những tòa nhà đã sử dụng lâu năm. Điểm cần kiểm tra kỹ nhất là chất lượng chống thấm mái, tình trạng nứt, thấm nước và lịch sử bảo trì.

Chọn tầng giữa thường là phương án dễ sống hơn

Nếu không có nhu cầu đặc biệt, nhóm tầng ở khoảng giữa tòa nhà thường cân bằng được nhiều yếu tố: độ cao vừa phải, ít tiếng ồn từ đường phố hơn tầng thấp, ánh sáng và thông gió tốt hơn nhưng không quá phụ thuộc vào thang máy như những tầng quá cao.

Gia đình có người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ cũng nên cân nhắc khả năng di chuyển khi thang máy bảo trì hoặc mất điện. Trong khi đó, những người ưu tiên tầm nhìn, ánh sáng và sự riêng tư có thể chọn nhóm tầng cao hơn.

Cuối cùng, không tồn tại một công thức mua nhà đúng cho tất cả mọi người. Một căn hộ được coi là tốt phải đồng thời phù hợp với ngân sách, nhu cầu sinh hoạt và kế hoạch sống của chính gia đình.

Nhưng có một nguyên tắc rất đáng nhớ: đừng chỉ mua căn nhà khiến bạn thích trong 30 phút đi xem nhà. Hãy thử hình dung mình sẽ sống ở đó mỗi ngày trong 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn.

Bởi một căn nhà dễ mua chưa chắc dễ ở, và một căn nhà đẹp khi xem chưa chắc đã dễ bán khi bạn cần thay đổi kế hoạch trong tương lai.