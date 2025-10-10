4 mỹ nhân showbiz này không giả tạo thì ai giả tạo?

Trong showbiz Trung Quốc, không phải mỹ nhân nào có vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần cũng nhận được sự yêu mến từ khán giả. Có không ít nữ diễn viên đã bị lột trần bộ mặt giả dối, với thái độ cư xử ở hậu trường vô cùng lồi lõm ẩn dưới lớp vỏ bọc nhan sắc đỉnh cao hơn người và màn kịch ra vẻ thanh lịch, dễ thương trước công chúng. Sau khi để lộ cốt cách thật, top 4 mỹ nhân gồm Ngu Thư Hân, Châu Dã, Vương Sở Nhiên và Châu Vũ Đồng liên tục nằm trong danh sách nghệ sĩ giả tạo, xấu tính bậc nhất showbiz Trung Quốc.

Ngu Thư Hân

Cuối tháng 8, Ngu Thư Hân bị phơi bày nhân cách thật âm điểm. Scandal xoay quanh thái độ ứng xử không đúng mực với đồng nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1995 có đến 2 tỷ lượt xem trên MXH Weibo. Tranh cãi của Ngu Thư Hân nổ ra khi Triệu Lộ Tư công khai mỉa mai "đối thủ cạnh tranh" này chơi xấu, hạ bệ cô. Sau đó, nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt cũng "đăng đàn" vạch trần hành vi bắt nạt, chèn ép của Ngu Thư Hân. Trong bài viết dài đăng trên trang cá nhân của mình, Trương Hạo Nguyệt không giấu được sự bức xúc khi 1 kẻ có hành vi hủy hoại người khác như Ngu Thư Hân lại luôn ra vẻ nạn nhân, được tung hô trong dư luận nhiều năm qua.

Theo Trương Hạo Nguyệt, sau khi trải qua những chuỗi ngày bị cô lập và chèn ép của Ngu Thư Hân trong chương trình Lớp Một - Mùa Đại Học, cô rơi vào tình trạng "sống dở chết dở", bị trầm cảm nặng và rối loạn tâm lý. Nữ diễn viên luôn có suy nghĩ cực đoan, phải uống thuốc điều trị trong thời gian dài. Điều này khiến cô gặp hàng loạt vấn đề sức khỏe như rối loạn hệ tiết niệu, co thắt dạ dày, suy giảm trí nhớ, viêm da, đau nhức toàn thân, mất ngủ, tăng cân mất kiểm soát, tay run và phải mổ xương mặt do trật khớp thái dương hàm vì cơ mặt co giật mất tự chủ. Sức khỏe thể chất và tâm thần đều bất ổn khiến Trương Hạo Nguyệt đánh mất nhiều cơ hội diễn xuất, năng lực thể hiện trước ống kính cũng dần mai một vì lâu ngày không đóng phim.

Ngu Thư Hân bị nhiều đồng nghiệp lên tiếng tố cáo bắt nạt, chơi xấu hạ bệ trong showbiz

Trước tố cáo của Triệu Lộ Tư và Trương Hạo Nguyệt, Ngu Thư Hân cũng từng nhiều lần bị chỉ trích vì có hành vi dìm hàng đồng nghiệp cùng lứa như Bạch Lộc hay Chương Nhược Nam. Cô được cho biết đã chi bộn tiền để mua bài bôi xấu đối thủ, tự tâng bốc danh tiếng bản thân. Không chỉ vậy, Ngu Thư Hân còn mắc bệnh ngôi sao, thường xuyên tương tác thân mật để tạo tin đồn "phim giả tình thật" với các bạn diễn nam.

Những hành vi bắt nạt công sở của Ngu Thư Hân sau khi phanh phui khiến hình ảnh ngọt ngào, đáng yêu mà cô xây dựng trước ống kính sụp đổ. Nữ diễn viên bị công chúng tẩy chay dữ dội. Các thương hiệu lần lượt hủy hợp đồng đại diện, đài truyền hình xóa sổ hình ảnh của Ngu Thư Hân. Sau khi dính sóng gió đời tư, Ngu Thư Hân đã biến mất khỏi showbiz Hoa ngữ không rõ tung tích hơn 1 tháng qua.

Ngu Thư Hân đang nằm trong nhóm nghệ sĩ tai tiếng có nguy cơ "bay màu" bất kỳ lúc nào

Châu Dã

Châu Dã sinh năm 1998, là mỹ nhân thế hệ mới tiềm năng, trên đà nổi tiếng ở Cbiz. Cô là "gà cưng" được đại hoa đán Lý Băng Băng lăng xê. Châu Dã được mệnh danh là tiểu hoa đán đẹp nhất lứa sinh sau năm 1995, thậm chí vào top mỹ nhân "đẹp chấn động thế gian" cùng Lưu Diệc Phi, Nghê Ni và Lưu Thi Thi. Mỹ nhân này nổi tiếng với gương mặt lạnh lùng, phong cách sang trọng kiểu tiểu thư tài phiệt kiêu kỳ. Tuy nhiên, Châu Dã lại có thái độ cư xử ngoài đời vô cùng khó cảm.

Châu Dã thường bị chỉ trích vì thái độ khó chịu, vênh váo với mọi người

Năm 2024, Châu Dã hứng chỉ trích khắp MXH vì bị cho là có thái độ hỗn hào, mất lịch sự khó chấp nhận. Scandal của nữ diễn viên này nổ ra khi đài truyền hình trung ương CCTV6 tung clip bóc phốt thái độ kênh kiệu của cô tại hậu trường Đêm hội Điện ảnh Douyin. Trong video, phóng viên của tờ Tin tức Điện ảnh Trung Quốc (trực thuộc đài CCTV) đã chào Châu Dã để cô quay lại tương tác với ống kính. Tuy nhiên, sao trẻ lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, cố tình quay vào tường và bước đi nhanh. Việc CCTV6 công khai video này được cho là động thái dằn mặt Châu Dã.

Sau khi vướng tranh cãi có thái độ cư xử lồi lõm, Châu Dã không lên tiếng xin lỗi mà giải thích rằng bản thân có khuôn mặt trời sinh lạnh lùng, rồi đổ lỗi cho phóng viên không làm lộ rõ logo nhà đài.

Đến ngày 7/10 vừa qua, Châu Dã tiếp tục bị soi ra có thái độ không mấy thân thiện, thậm chí liếc xéo đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba ở hậu trường show Dior. Một số người hâm mộ lên tiếng bênh vực Châu Dã, cho rằng Nhiệt Ba sai trước khi chen hàng, xô đẩy đàn em nhưng không xin lỗi, khiến nữ diễn viên sinh 1998 bất mãn. Tuy nhiên, lời thanh minh của fan Châu Dã bị đánh giá không đáng tin do cư dân mạng chẳng tìm được clip hậu trường nào cho thấy ekip của Nhiệt Ba đã đàn áp Châu Dã ở show Dior.

Châu Dã bị tóm gọn khoảnh khắc liếc xéo Địch Lệ Nhiệt Ba ở hậu trường show Dior

Vương Sở Nhiên

Vương Sở Nhiên là 1 trong những mỹ nhân gen Z nổi tiếng bậc nhất giới giải trí Trung Quốc hiện tại. Cô được dân tình xứ tỷ dân gọi là "tiểu Lưu Diệc Phi", "bản sao Lưu Diệc Phi" hay "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới vì có vẻ ngoài na ná tiểu hoa đán 85 đình đám. Tuy nhiên, Vương Sở Nhiên thường xuyên bị tố có thái độ kênh kiệu, hay trợn mắt, bĩu môi, ra vẻ khó chịu và liếc đàn anh đàn chị trong nghề mỗi khi không hài lòng. Cô từng bị tờ Sohu liệt thẳng vào danh sách mỹ nhân thích tỏ ra cao ngạo, thiếu lễ phép, không biết kính trên nhường dưới ở Cbiz.

... trợn mắt mỗi khi không khi hài lòng

Scandal hành xử khiến Vương Sở Nhiên bị tẩy chay khắp MXH vào năm 2023. Làn sóng chỉ trích của dư luận dữ dội đến mức cô không dám xuất hiện tại sự kiện tổng kết hay lễ trao giải nào vì danh tiếng tụt dốc. Nữ diễn viên phải ở ẩn 1 thời gian mới quay lại showbiz hoạt động. Sau đó, Vương Sở Nhiên phải cố thay đổi thái độ, thường xuyên gượng cười khi phát hiện ống kính truyền thông. Cũng từ đây, cô bị mỉa mai là "mỹ nữ có nụ cười giả tạo nhất Cbiz".

Vương Sở Nhiên được xem là mỹ nhân có nụ cười giả tạo nhất showbiz Hoa ngữ

Châu Vũ Đồng

Châu Vũ Đồng sinh năm 1994, từng được xem là nàng thơ dịu dàng, thanh lịch của màn ảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, danh tiếng tốt đẹp của người đẹp này tiêu tan hoàn toàn sau khi cô tham gia chương trình Hoa Nhi Và Thiếu Niên 6 vào năm 2024 và bại lộ nhân cách thật.

Trong chương trình, nữ diễn viên gây khó chịu với chuỗi hành động bất lịch sự, keo kiệt, kém duyên nhưng thích thể hiện và luôn coi bản thân là "cái rốn của vũ trụ". Trên MXH, netizen xứ Trung mỉa mai Châu Vũ Đồng là "mỹ nhân bẩn tính nhất showbiz Trung Quốc", "người đẹp đáng ghét nhất Cbiz", "sao nữ đẹp người xấu nết".

Hình ảnh nàng thơ của Châu Vũ Đồng sụp đổ hoàn toàn vào năm 2024

Theo đó, Châu Vũ Đồng xem Trần Hảo, Kim Thần là đối tượng bắt nạt, chèn ép và "dìm hàng" của cô trong show Hoa Nhi Và Thiếu Niên 6. Phẫn nộ hơn cả là dù biết rõ bên trong phòng ngủ có lắp camera ghi hình, nữ diễn viên 9X vẫn mở toang cửa nhà vệ sinh khi Kim Thần đang tắm để hỏi ý kiến đàn chị 1 vấn đề nhỏ nhặt. Hành động vô duyên, có thể khiến đồng nghiệp lộ khoảnh khắc nhạy cảm của Châu Vũ Đồng bị dân tình "ném đá" dữ dội. Nhiều người thậm chí nghi ngờ người đẹp 9X dã tâm làm như vậy, bởi thực tế cô chỉ cần hé cửa hoặc nói to từ bên ngoài là trao đổi được với Kim Thần. Cô cũng bị tố tặng Kim Thần trang sức giả chỉ 70.000 đồng để hạ uy tín của đàn chị, chiếm vị trí center, "xào couple" với Hầu Minh Hạo trong show.

Nữ diễn viên bắt nạt, tặng hàn giả cho đồng nghiệp

Không chỉ thích bày trò mập mờ tình ái, các đồng nghiệp bất phân nam nữ từng hợp tác làm việc chung với Châu Vũ Đồng cũng đều bị cô lợi dụng. Người đẹp này có thói "nổ" và hay nhận vơ "bạn thân" khắp showbiz. Cô từng tự nhận là "bạn" của Kim Tĩnh. Tuy nhiên, Kim Tĩnh cho biết cô với Châu Đồng không quen thân, thậm chí cảm thấy phiền vì liên tục bị nữ diễn viên quấy rầy.

Sau khi đóng chung phim với Lý Hiện, Châu Vũ Đồng cũng tỏ ra thân thiết với nam diễn viên. Cô phớt lờ đạo diễn, biên kịch và chỉ tương tác, đăng ảnh với tài tử Cá Mực Hầm Mật. Người đẹp này cũng có hành động tương tự với Cung Tuấn, khiến cả 2 dính nghi vấn tình ái. Vụ việc khiến Cung Tuấn phải đăng ảnh lịch sử trò chuyện của họ lên MXH để đính chính mối quan hệ.

Châu Vũ Đồng còn bị tố "tâm cơ" lợi dụng Nghê Ni để gây chú ý. Khi tham gia sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023 , cô cố tình mượn lễ phục chung thương hiệu Ulyana Sergeenko, rồi cắt váy giống đồ mặc lên thảm đỏ của đàn chị để tạo ra màn đụng hàng hy hữu. Vụ việc khiến Châu Vũ Đồng bị Ulyana Sergeenko cho vào blacklist không cho mượn đồ thêm 1 lần nào nữa vì thiếu tôn trọng nhà thiết kế và khiến thương hiệu cao cấp dính tiếng xấu. Trong ngành giải trí, việc 1 thương hiệu cho 2 nghệ sĩ muộn đồ giống nhau để cùng đi 1 sự kiện là chuyện đại kỵ.

Với việc dính vô số phốt hành xử, Châu Vũ Đồng vào top mỹ nhân xấu tính nhất showbiz Trung Quốc

Nguồn: Weibo, Sohu