Vào sáng nay (10/9), Nagano Mei đã bị tờ Shukan Bunshun chỉ đích danh là "tiểu tam" chen chân vào mối quan hệ của tài tử Sakaguchi Kentaro và bạn gái hơn 3 tuổi. Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 mà Nagano Mei bị "bóc phốt" phá hoại cuộc tình của người khác trong vòng 5 tháng. Vào tháng 4 vừa qua, cô đã bị tờ Shukan Bunshun tung ảnh ngoại tình với tài tử Tanaka Kei - hơn cô 15 tuổi và đã có vợ con. Không chỉ vậy, Nagano Mei còn "bắt cá 2 tay", vừa cặp kè Tanaka Kei vừa qua lại với bạn diễn người Hàn Quốc Kim Moo Joon.

Đời tư hỗn loạn, hẹn hò với nhiều người đàn ông khác nhau và bất chấp ở bên những đối tượng đã có nửa kia của Nagano Mei khiến công chúng bức xúc, chỉ trích cô không ngớt. Theo truyền thông Nhật Bản, với việc tiếp tục bị phanh phui mối quan hệ ngoài luồng với Sakaguchi Kentaro, Nagano Mei hết đường quay lại showbiz Nhật Bản. Cô hiện bị xem là "tội đồ", "gái hư" của Jbiz.



Vụ scandal ngoại tình của hai ngôi sao trẻ hạng A đang gây chấn động showbiz Nhật Bản

Lối sống buông thả cặp người này đến người khác và lời xin lỗi dối trá

Nagano Mei và Sakaguchi Kentaro là 2 nghệ sĩ trẻ gây rúng động showbiz Nhật sáng nay khi bị tờ Shukan Bunshun phanh phui mối quan hệ "tay ba" phức tạp. Theo "Dispatch xứ phù tang", Sakaguchi Kentaro hẹn hò và chung sống với Ako - 1 chuyên gia trang điểm hơn 3 tuổi đã gần 4 năm. Nguồn tin thân cận cho biết "chàng thơ nước Nhật" đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Ako có mong muốn kết hôn và đã ngỏ lời với Sakaguchi Kentaro nhưng bị anh thoái thác.

Trong lúc vẫn ở bên Ako, Sakaguchi Kentaro đã có mối quan hệ thân mật với Nagano Mei - bạn diễn cũ của anh trong phim Kamen Byoto (2019) và cũng là đại sứ thương hiệu Prada. Theo Shukan Bunshun, Sakaguchi Kentaro và Nagano Mei đã nảy sinh tình cảm sau khi gặp gỡ nhau tại 1 sự kiện thời trang vào năm 2022. Cả hai diễn viên đã lén lút hẹn hò. Vụ ngoại tình tới tai "chính thất" Ako khi Nagano Mei trơ trẽn đi khoe khắp showbiz rằng cô được Sakaguchi Kentaro theo đuổi. Bạn gái của Sakaguchi Kentaro đã nổi giận, trực tiếp gọi điện cảnh cáo Nagano Mei không qua lại với nam diễn viên hàng đầu nữa. Sau đó không lâu, Sakaguchi Kentaro đã chủ động chia tay bạn gái lâu năm Ako với lý do muốn phát triển sự nghiệp.

Sakaguchi Kentaro đã vụng trộm với mỹ nhân sinh năm 1999 dù đã có bạn gái. Khi bị phát hiện, anh chủ động chia tay người yêu lâu năm

Trước đó, vào ngày 23/4, Shukan Bunshun tố cáo Nagano Mei có đời sống tình cảm lăng nhăng, "bắt cá hai tay". Tờ báo này đã tung ảnh HD được người tố cáo cung cấp để phơi bày mối quan hệ vụng trộm đáng xấu hổ giữa Nagano Mei và Kei Tanaka. Cặp sao từng đóng chung phim Soshite, Baton wa Watasareta vào năm 2021. Theo Bunshun tìm hiểu được, nữ diễn viên gen Z lén lút yêu đương với Kei Tanaka dù biết tài tử này đã có vợ và 2 con vào năm ngoái. Tanaka Kei nhiều lần lén lút đến qua đêm ở căn hộ của "mỹ nữ khóc nhè đẹp nhất Jbiz". Cả 2 cũng thường xuyên ra vào khách sạn cùng nhau.

Tháng 10/2024, họ đón Halloween cùng nhau. Đến tháng 12/2024, cặp sao bị bắt gặp cùng nhau xuất hiện tại 1 công viên giải trí. Sau đó, Nagano Mei đề nghị người tình tạm xa nhau vì thấy mối quan hệ này sai trái và gây rủi ro cho sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, vào ngày 7/4 vừa qua, Kei Tanaka và Nagano Mei được cho là đã "nối lại tình xưa". Nam diễn viên này bị paparazzi "tóm gọn" khoảnh khắc đón ngọc nữ hàng đầu sau khi sau khi hoàn thành lịch trình và cả hai đã qua đêm với nhau.

Không dừng lại ở đó, tờ Shukan Bunshun còn tung luôn tin nhắn riêng tư được tiết lộ là "vô cùng nóng bỏng" giữa Nagano Mei và Tanaka Kei để vạch trần sự giả dối của cặp sao này. Theo đó, nội dung những cuộc trò chuyện của họ vô cùng mùi mẫn, Nagano Mei và Tanaka Kei liên tục bày tỏ tình yêu dành cho đối phương. Thậm chí, cả 2 còn bàn bạc cách che đậy mối quan hệ vụng trộm với công ty quản lý. Đáng chú ý, Nagano Mei cũng đã có lời lẽ móc mỉa "chính thất".

Ảnh hẹn hò tình tứ, thân mật của Nagano Mei và Tanaka Kei được người tố cáo gửi cho tờ Bunshun

Hình ảnh Kei Tanaka đón đưa Mei Nagano và về nhà riêng của cô qua đêm

Bunshun tiết lộ ngoài Kei Tanaka, Mei Nagano còn gặp gỡ diễn viên trẻ Hàn Quốc Kim Moo Joon. Cả 2 đóng chung trong bộ phim truyền hình đang phát sóng là Chuyển Động 9 Giờ. Vào ngày 15/4, Kim Moo Joon đã đến nhà Mei Nagano qua đời. Sau khi Kim Moo Joon về nước hôm 17/4, Mei Nagano liền hẹn hò với Kei Tanaka ngay trong đêm. Cặp sao đã đi ăn tối, vui chơi ở bar tới sáng rồi cùng về nhà của nữ diễn viên.

Mei Nagano còn gặp gỡ diễn viên trẻ Hàn Quốc Kim Moo Joon (người có chữ vàng)

Sau khi vướng bê bối ngoại tình với Kei Tanaka và "bắt cá 2 tay", mỹ nữ "khóc đẹp nhất Jbiz" lên tiếng xin lỗi, và giải thích rằng sự thiếu cẩn trọng của bản thân đã gây ra lùm xùm không đáng có. Minh tinh này còn được tiết lộ trải qua cú sốc tinh thần nặng nề, luôn trong tình trạng bất an, hoảng loạn, dễ cáu gắt và nghi ngờ người xung quanh hãm hại cô sau khi bị công chúng quay lưng, chỉ trích là tội đồ của showbiz Nhật Bản vì scandal tình ái, lộ ảnh thân mật với đàn ông đã có vợ.

Kể từ lúc tin nhắn cùng hình ảnh ngoại tình với tài tử Kei Tanaka bị rò rỉ trên truyền thông, Nagano Mei không còn tin tưởng bất kỳ ai xung quanh cô. Nữ diễn viên luôn cho rằng 1 trong những nhân viên, bạn bè thân thiết đã "đâm sau lưng", cố ý tiết lộ bí mật đời tư để làm cô thân bại danh liệt.

Tuy nhiên, lời xin lỗi và tình cảnh bế tắc của Mei Nagano hiện tại bị nghi vấn là màn diễn kịch, giả vờ khổ sở của ngọc nữ này. Theo nguồn tin thân cận với Mei Nagano mà Shukan Bunshun có được, dù đã rớt đài vì tai tiếng cặp bồ với các nam diễn viên khác nhau, Mei Nagano vẫn còn nghĩ đến chuyện tái hợp với Sakaguchi Kentaro khi gọi tên anh trong lúc chè chén say sưa.

Mei Nagano vẫn vấn vương, mong được ở bên Sakaguchi Kentaro sau vụ bị phanh phui "bắt cá nhiều tay"

"Thiên thần" đổi đời nhờ rơi lệ, từng khiến cả nước Nhật phát cuồng

Nagano Mei sinh năm 1999, được nhà tuyển chọn tài năng phát hiện và đưa vào showbiz từ lúc còn là học sinh tiểu học. Sở hữu vẻ ngoài tươi sáng, trong trẻo và nụ cười "chữa lành", cô thường xuyên được chọn đóng vai thời bé của minh tinh trên màn ảnh. Năm 16 tuổi, danh tiếng bắt đầu "gõ cửa" với Nagano Mei sau khi cô tham gia dự án điện ảnh My Love Story!. Vai diễn nữ sinh thanh thuần đi vào lòng công chúng giúp cô thu được lượng fan khủng.

Sau đó, hình ảnh thiếu nữ thanh xuân, mong manh trong loạt dự án như Koe Koi, Ánh Sao Băng Ban Ngày, Peach Girl... đã đưa Nagano Mei trở thành "tình đầu quốc dân" thế hệ mới của màn ảnh xứ Phù Tang, giúp cô thường xuyên xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng sắc đẹp Mỹ nhân được khao khát nhất ở showbiz Nhật Bản.

Nagano Mei là "tình đầu quốc dân" thế hệ mới của showbiz Nhật Bản

Năm 2017, tên tuổi của Nagano Mei nổi danh khắp châu Á chỉ sau 1 đêm khi khoảnh khắc rơi lệ thần thánh của cô viral khắp MXH. Trong sự kiện quảng bá tác phẩm Ánh Sao Băng Ban Ngày, Nagano Mei không thể cầm được nước mắt khi nghe thấy những dòng tâm sự xúc động của tác giả bộ truyện được chuyển thể thành phim mà mình đóng chính. Từ đó, danh xưng "tiên nữ rơi lệ", "mỹ nữ khóc đẹp nhất showbiz Nhật Bản" hoàn toàn thuộc về Nagano Mei.

Khoảnh khắc rơi lệ "xuất thần" giúp Mei Nagano nổi tiếng khắp châu Á từ năm 18 tuổi

Với hình ảnh "tiểu tiên nữ" vừa có nhan sắc xinh đẹp, vừa tài năng và nói không scandal, Mei Nagano được xem là hình mẫu minh tinh chuẩn mực, được công chúng vô cùng yêu mến ở showbiz Nhật Bản. Hình tượng hoàn hảo cùng lượng fan đông đảo giúp Mei Nagano được nhà sản xuất, nhãn hàng săn đón. Cô là đại sứ của Prada nhiều năm qua.

Thế nhưng, danh tiếng của Mei Nagano đã vỡ vụn sau khi cô bị phanh phui bê bối tình ái với 3 nam diễn viên Kei Tanaka, Kim Moo Joon và Sakaguchi Kentaro. Nữ diễn viên 26 tuổi bị đánh giá tự hủy hoại tương lai khi không kiểm soát đời tư của mình.

Tờ Bushun cho biết đã có hơn 10 thương hiệu hủy bỏ hợp đồng đại diện đối với "tiên nữ khóc nhè Jbiz", nổi bật là Prada. Đoàn phim Toyotomi Brothers! đã loại Nagano Mei ra khỏi dàn cast chính dù dự án này tới năm sau (2026) mới chính thức khởi quay. Vai diễn của cô trong Caster cũng bị cắt giảm thời lượng lên hình tối đa. Có thông tin cho biết Nagano Mei phải đối mặt với mức phạt hơn 1 tỷ yen (181 tỷ đồng), và công ty quản lý đang chuẩn bị cắt hợp đồng quản lý "đá" nữ diễn viên bê bối này ra đường.

Từ 1 "thiên thần", Mei Nagano hóa thành "tội đồ" chỉ trong chớp mắt



Nguồn: NHK, Bushun



