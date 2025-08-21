5 món đồ điện tử "tuyệt đối đừng ham rẻ mà mua cũ": Hỏng hóc thì ít, rước đại họa thì nhiều

Không phải món đồ gia dụng nào cũng đáng sợ nếu mua lại. Ví dụ như máy lạnh, máy giặt - công nghệ cập nhật chậm, độ bền cao, chọn đồ cũ đôi khi giúp tiết kiệm kha khá chi phí. Nhưng cũng có những món nghe thì tưởng bình thường, mua về dùng rồi mới thấy là tiền mất tật mang. Dưới đây là 5 thiết bị điện tử mà các chuyên gia khuyên: đừng dại động vào đồ second-hand!

1. Tủ lạnh – kẻ ngốn tiền âm thầm

Nghe thì có vẻ vô hại, nhưng tủ lạnh cũ lại là món tiềm ẩn rủi ro nhất. Vấn đề nằm ở việc nó đã từng bị ngắt điện quá lâu. Một chiếc tủ lạnh nếu bị cắt điện hơn 48 tiếng sẽ khiến dầu máy quay ngược về máy nén, trong khi gas lạnh lại kẹt lại trong đường ống. Kết quả là đường ống bị ăn mòn, tủ dễ rò rỉ gas, thậm chí hỏng hẳn hệ thống chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Và bạn sẽ đối mặt với tình huống trớ trêu: tiền sửa còn nhiều hơn cả mua một chiếc mới tinh.

2. Bình nóng lạnh – “bom nổ chậm” trong nhà tắm

Khác với TV hay máy giặt, bình nóng lạnh luôn gắn liền với an toàn điện nước. Một chiếc máy đã qua 5 = 7 năm dùng, hệ thống dây điện và cảm biến an toàn đều đã xuống cấp, nguy cơ rò rỉ điện cực cao. Bạn bỏ vài trăm ngàn mua về nhưng thực tế chỉ xài thêm được đôi ba năm, lại luôn nơm nớp lo lắng chuyện chập điện trong phòng tắm, cái giá quá đắt so với việc mua mới, an toàn và được bảo hành đầy đủ.

3. Máy lọc nước – cục nợ ngốn chi phí

Đừng tin vào vẻ ngoài sáng bóng của một chiếc máy lọc nước cũ, linh hồn của nó chính là bộ lõi lọc bên trong. Lõi lọc mới chiếm đến hơn nửa giá trị máy, nhưng hàng second-hand thường bị tráo lõi cũ, lõi hỏng. Bạn mua về, việc đầu tiên vẫn phải thay cả bộ lõi, số tiền đôi khi còn cao hơn mua hẳn máy mới. Trong khi hiện nay, thị trường đã có nhiều dòng máy lọc nước giá chỉ hơn một triệu, lại tặng gói thay lõi trọn đời. Ham rẻ mà mua cũ, cuối cùng lại mất nhiều hơn được.

4. Bếp gas – trò đùa nguy hiểm với tính mạng

Nếu có món đồ nào tuyệt đối không nên mua cũ thì chính là bếp gas. Tiêu chuẩn an toàn của bếp luôn yêu cầu có cảm biến chống rò rỉ, nhưng chỉ cần va chạm nhẹ khi vận chuyển, bộ phận này có thể đã hỏng từ lâu. Nhiều loại bếp second-hand thậm chí là hàng đã bị khai tử, không còn đạt chuẩn quốc gia. Trong khi đó, một chiếc bếp gas mới chỉ tầm vài trăm nghìn, dùng ổn định, có bảo hành. Chênh lệch không bao nhiêu nhưng an toàn thì khác biệt một trời một vực.

5. Máy phun sương tạo ẩm – ổ vi khuẩn di động

Nhỏ bé, rẻ tiền nên nhiều người nghĩ máy tạo ẩm mua cũ chẳng sao. Nhưng sự thật thì đây mới chính là ổ bệnh tiềm tàng. Lý do nằm ở miếng rung siêu âm, sau thời gian dài sử dụng, nó đóng đầy cặn bẩn, khiến hơi nước phun ra ngày càng yếu. Tệ hơn, bụi bẩn và vi khuẩn trong phòng của chủ cũ sẽ tích tụ bên trong, và khi bạn bật máy, toàn bộ thứ đó sẽ theo hơi nước bay thẳng vào không khí bạn hít thở. Kết quả: chưa thấy mát mẻ đâu, chỉ thấy hại sức khỏe.

Thực tế, 5 món đồ điện tử kể trên hiện đều có đủ phân khúc, từ bình dân đến cao cấp. Do đó, thay vì liều lĩnh chọn mua đồ cũ tiềm ẩn rủi ro, người tiêu dùng hoàn toàn có thể tìm đến các dòng sản phẩm mới giá phải chăng - nhờ hãng tung bản phổ thông hoặc săn sale từ các kênh phân phối uy tín.

