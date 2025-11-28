4 lưu ý quan trọng khi cho con dùng ghế ngồi ô tô

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh - Chuyên gia Nhi khoa: "Giống như việc tập ăn dặm hay ngủ riêng, việc ngồi ghế ngồi ô tô cũng cần sự kiên định và thấu hiểu từ người lớn. Trẻ có thể phản đối vài lần đầu, nhưng nếu cha mẹ giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, chỉ sau ba đến năm lần, phản ứng đó sẽ giảm hẳn. Khoa học gọi đó là "hành vi thích nghi" – khi não trẻ hiểu rằng đây là một phần của hành trình di chuyển, chứ không phải sự gò bó".

Như vậy, việc tập cho bé ngồi ghế ô tô cũng nên được xem như một cột mốc phát triển tự nhiên mà ba mẹ nên hỗ trợ. Để giúp con làm quen với vật dụng mới dễ dàng, sau đây là 4 lưu ý quan trọng mà ba mẹ có thể áp dụng:

1. Chọn ghế ngồi ô tô phù hợp với con

Phù hợp với cân nặng và độ tuổi: Việc lựa chọn ghế ngồi dựa trên ngoại hình giúp ba mẹ xác định vị trí đầu - cổ - hông, nhằm đảm bảo ghế vừa vặn với con nhất.

Thay đổi ghế theo sự phát triển của bé: Cơ thể con sẽ thay đổi rất nhanh chóng, do đó ba mẹ nhớ hãy thay size ghế thường xuyên, hoặc điều chỉnh đệm kê đầu để ghế luôn vừa vặn với con nhé!

Tránh dùng ghế đã qua sử dụng: Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị phụ huynh nên tránh mua ghế ngồi ô tô cho bé đã qua sử dụng. Bởi sản phẩm có thể đã bị hư hỏng do tai nạn và dễ gây rủi ro cho bé.

Mỗi thương hiệu ghế sẽ có hướng dẫn chi tiết cách chọn ghế khác nhau. Ví dụ, đối với các dòng sản phẩm ghế ngồi ô tô của thương hiệu Animo thì ba mẹ sẽ được tư vấn chọn ghế như sau:

Trẻ sơ sinh: dùng ghế, nôi nghiêng 30-45°, hướng về phía sau.

Trẻ từ 16 tháng - 3 tuổi (chiều cao 76-100cm): dùng ghế có tựa lưng và dây đai riêng.

Trẻ từ 3 tuổi - 6 tuổi (cao trên 100cm): dùng ghế có tựa lưng và dây an toàn của xe.

Trẻ từ 6 tuổi (cao trên 125cm): chuyển sang ghế nâng (booster seat) để dây an toàn đi đúng qua vai và hông.

2. Lắp đặt và sử dụng ghế đúng cách

Tuân thủ hướng dẫn lắp đặt của hãng. Mỗi ghế ngồi ô tô khi mua mới đều có kèm theo hướng dẫn lắp đặt, nên theo sát chỉ dẫn để lắp ghế một cách chính xác nhất.

Nên chọn ghế có ISOFIX. Hệ thống lắp đặt này không chỉ lắp nhanh hơn, mà còn cố định bé chắc chắn hơn. Song, không phải xe nào cũng có ISOFIX nên ba mẹ hãy kiểm tra kỹ trước khi mua ghế.

Kiểm tra độ chắc chắn. Sau khi lắp, ba mẹ nên thử lắc ghế. Nếu ghế không xê dịch quá 2cm về mọi hướng thì có nghĩa là lắp đúng.

Không lắp ghế ở vị trí túi khí (thường nằm ở phía trước của ghế bên cạnh ghế lái). Điều này là bởi túi khí khi bung ra có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí là gây tử vong cho trẻ nhỏ.

3. Thắt dây an toàn đúng cách để tối đa khả năng bảo vệ

Kiểm tra độ vừa vặn: Đai an toàn phải ôm sát vào cơ thể con, không quá lỏng cũng không quá chặt.

Đảm bảo dây nằm đúng vị trí. Bất kể là bé dùng dây an toàn của ghế hay dây an toàn của xe hơi (đối với ghế nâng hoặc đệm nâng), dây cũng không được vắt qua cổ và bụng con. Cách đúng nhất là dây phải vắt qua phần vai và hông, cũng như không nên để dây bị xoắn.

4. Đảm bảo con ngồi ở vị trí an toàn

Nên lắp ghế ở hàng ghế sau. Vì hàng ghế trước có lắp túi khí nên ba mẹ tuyệt đối không nên lắp ghế cho bé ở hàng trước, trừ trường hợp xe chỉ có 1 hàng ghế.

Không để trẻ đứng, quỳ hoặc nhoài người trên ghế. Điều này khiến dây an toàn bị lỏng và bung ra, gây nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Bật khóa an toàn trẻ em (Khóa cửa và khóa kính xe). Để tránh trường hợp con vô tình chạm phải công tắc mở cửa, hạ kính xe khi xe đang di chuyển.

Trong số các loại ghế trên thị trường thì ghế ngồi ô tô cho bé Animo được xem là thương hiệu có giá thành và chất lượng cân đối. Không chỉ phù hợp với chi tiêu của nhiều hộ gia đình, mà Animo còn đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu về ghế ngồi ô tô cho bé R44 và i-Size (R129+). Đồng thời, ghế còn tích hợp hệ thống ISOFIX, tăng cường khả năng bảo vệ con yêu trong suốt hành trình.

Ba mẹ hãy nhớ ghế ngồi không chỉ là vật dụng tiện ích mà còn là "lá chắn" bảo vệ con yêu trong suốt mọi hành trình, nên việc tập cho bé làm quen từ sớm là vô cùng cần thiết đấy nhé!