4 loại vaccine sắp được tiêm miễn phí cho trẻ đến năm 2030

Hình minh họa.

Hiện nay, Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã miễn phí 10 loại vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Việc bổ sung thêm 4 loại vaccine mới sẽ giúp nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Cụ thể, 4 loại vaccine sắp được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng gồm:

Vaccine phòng bệnh do virus Rota: Bảo vệ trẻ khỏi bệnh tiêu chảy rotavirus, nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy nặng ở trẻ em. Tiêm 2-3 liều cho trẻ từ 6 tuần tuổi. Vaccine rota đang được triển khai thí điểm một số tỉnh và dự kiến triển khai trên cả nước đến hết năm 2024.

Vaccine phòng bệnh do phế cầu (PCV): Ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết do vi khuẩn phế cầu. Lịch tiêm tùy theo loại vaccine và độ tuổi. Vaccine phòng bệnh do phế cầu dự kiến sẽ bắt đầu triển khai thí điểm tại năm tỉnh/thành phố trong năm 2025 và mở rộng triển khai ở các tỉnh thành phố vào năm 2030.

Vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung (HPV): Giúp bảo vệ phụ nữ khỏi virus HPV, nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung. Vaccine HPV dự kiến bắt đầu triển khai trong tiêm chủng mở rộng năm 2026 miễn phí cho trẻ em gái độ tuổi 11.

Vaccine phòng bệnh cúm mùa (Influenza): Giảm nguy cơ mắc cúm, biến chứng cúm và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Tiêm 2 mũi cách nhau 1 tháng cho trẻ từ 6 tháng tuổi, tiêm nhắc hàng năm. Vaccine phòng cúm mùa dự kiến triển khai từ năm 2030 tại 20 tỉnh/thành phố.

Riêng đối với vaccine HPV, hiện tại, Bộ Y tế đã mở rộng chỉ định tiêm vaccine Gardasil 9 ngừa HPV cho người 27-45 tuổi, áp dụng từ ngày 10/5. Theo đó, thay vì giới hạn 9-26 tuổi như trước, Bộ Y tế cho phép người từ 27 đến 45 tuổi có thể tiêm vaccine HPV, không bắt buộc phải có sự tham vấn y khoa.

Gardasil 9 là vaccine được chỉ định cho bé gái và phụ nữ từ 9 đến 45 tuổi để phòng ngừa ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo và hậu môn; các tổn thương tiền ung thư hoặc loạn sản; mụn cóc sinh dục gây ra bởi Human Papilomavirus (HPV). Vaccine này cũng được chỉ định cho bé trai và nam giới từ 9 đến 45 tuổi để phòng ngừa ung thư hậu môn, các tổn thương tiền ung thư hoặc loạn sản hậu môn; các tổn thương bộ phận sinh dục ngoài (bao gồm cả mụn cóc sinh dục) gây ra bởi HPV.