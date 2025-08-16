1. Bắp cải

Còn gọi là cải bắp, cải cuốn, giàu axit folic, vitamin và khoáng chất, được mệnh danh là “vua của các loại rau”. Rau bắp cải tự nhiên thường có vài lỗ sâu trên lá - loại này an toàn hơn.

Ngược lại, bắp cải trơn lá, bóng đẹp thường phải phun 3-5 lần thuốc trong quá trình sinh trưởng, và thuốc còn bám tận bên trong các lớp lá.

2. Đậu đũa

Đậu đũa là loại rau mùa hè phổ biến nhưng rất dễ bị sâu hại, đặc biệt là giống đậu Hà Lan. Nông dân thường phải phun thuốc nhiều lần.

Khi ăn cần ngâm nước muối loãng và trần qua nước sôi để giảm lượng thuốc tồn dư.

3. Cần tây

Dù mùi thơm mạnh thường giúp rau tránh được sâu hại, nhưng cần tây lại dễ mắc bệnh vàng lá, buộc nông dân phải dùng thuốc bảo vệ thực vật.

Khi mua cần tây, nên rửa kỹ và hạn chế ăn sống để giảm nguy cơ.

4. Cải chíp (cải bẹ nhỏ)

Giờ là lúc cải chíp ngon nhất, xanh mướt, ngọt nước. Nhưng đây cũng là thời điểm loại rau này dễ bị sâu cắn lá, dẫn đến nhiều lần phun thuốc.

Ở nhiều nơi, thói quen ăn cải chíp sống cuốn là phổ biến, song nếu rau không có lỗ sâu, đẹp lá thì càng phải cảnh giác vì có thể chứa nhiều thuốc trừ sâu.

Gợi ý rau mùa hè an toàn hơn

Một số loại rau ít bị sâu hại, hầu như không cần dùng thuốc, có thể yên tâm ăn như mướp, khoai tây, bí đỏ, rau mùi.

Lời khuyên từ người trồng rau lâu năm: Đừng chỉ nhìn rau đẹp mà mua, đẹp chưa chắc sạch, xấu chưa chắc bẩn.

Nguồn và ảnh: Sohu