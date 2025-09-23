Đau dạ dày là căn bệnh rất phổ biến, gây ra nhiều phiền toái trong cuộc sống. Người bệnh thường gặp các triệu chứng như đau tức vùng thượng vị, nóng rát, đầy bụng, ợ hơi, buồn nôn, chán ăn. Nguyên nhân thường xuất phát từ thói quen ăn uống thất thường, sử dụng nhiều rượu bia, cà phê, hút thuốc lá, căng thẳng kéo dài hoặc nhiễm khuẩn HP. Nếu không điều chỉnh sớm, tình trạng này có thể tiến triển thành viêm loét, thậm chí gây xuất huyết tiêu hóa nguy hiểm.

Ngoài việc dùng thuốc theo chỉ định, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bổ sung đúng loại rau củ có thể giúp giảm viêm, trung hòa axit và hỗ trợ niêm mạc dạ dày phục hồi. Dưới đây là 4 loại rau củ rất quen thuộc, giá rẻ ngoài chợ Việt nhưng lại mang tác dụng bất ngờ với người đau dạ dày:

Bắp cải

Bắp cải được coi như "thần dược" tự nhiên cho dạ dày. Trong bắp cải có chứa vitamin U (S-methylmethionine), hoạt chất có khả năng bảo vệ và làm lành vết loét niêm mạc. Thí nghiệm từ lâu đã chứng minh uống nước ép bắp cải tươi giúp rút ngắn thời gian hồi phục loét dạ dày nhờ kích thích tái tạo tế bào.

Ngoài ra, bắp cải còn chứa nhiều chất xơ dễ hòa tan, giúp tiêu hóa tốt, hạn chế táo bón - là một yếu tố khiến tình trạng đau dạ dày thêm nặng. Người bệnh nên dùng bắp cải luộc, hấp hoặc nấu canh để giữ trọn hoạt chất có lợi.

Khoai lang

Khoai lang là loại củ rẻ tiền nhưng lại giàu giá trị y học. Chất xơ hòa tan trong khoai lang tạo lớp gel mềm trong ruột, giúp bảo vệ niêm mạc khỏi sự kích ứng của dịch vị. Đặc biệt, khoai lang chứa lượng lớn beta-carotene, là một chất chống oxy hóa mạnh, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, góp phần chống viêm, làm dịu cơn đau và thúc đẩy làm lành các tổn thương viêm loét.

Đồng thời, tinh bột trong khoai lang còn có tác dụng trung hòa axit nhẹ, giảm cảm giác nóng rát và cồn cào. Ăn khoai lang luộc hoặc hấp vào bữa sáng, bữa phụ vừa nhẹ bụng vừa tốt cho dạ dày.

Rau ngót

Rau ngót vốn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, đặc biệt được dùng nhiều để nấu canh giải nhiệt. Ít ai biết rằng loại rau này cũng có tác dụng hỗ trợ dạ dày rất tốt. Rau ngót chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp nhuận tràng, giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu thường gặp ở người viêm loét dạ dày. Hàm lượng vitamin C cao trong rau ngót còn có khả năng chống viêm, thúc đẩy quá trình làm lành niêm mạc bị tổn thương.

Ngoài ra, chất epigallocatechin trong rau ngót đã được ghi nhận có tác dụng kháng khuẩn, góp phần hạn chế sự phát triển của vi khuẩn HP - nguyên nhân chính gây đau dạ dày.

Cà rốt

Cà rốt không chỉ tốt cho mắt mà còn là "lá chắn" tự nhiên bảo vệ dạ dày. Thành phần pectin trong cà rốt hoạt động như một chất xơ hòa tan, có khả năng hút và trung hòa axit dư thừa, đồng thời bao bọc niêm mạc để giảm kích ứng.

Đặc biệt, cà rốt giàu carotenoid và vitamin C, giúp chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn ngừa viêm và hỗ trợ tái tạo mô. Khi được chế biến thành cháo, súp hoặc ép loãng, cà rốt không chỉ dễ tiêu hóa mà còn giúp làm dịu cơn đau dạ dày rõ rệt.

Lời khuyên khi dùng rau củ cho người đau dạ dày - Ưu tiên ăn rau củ nấu chín mềm để dễ tiêu hóa và giảm kích thích dạ dày. - Nên chia nhỏ bữa ăn, tránh ăn quá nhiều trong một lần. - Hạn chế các món muối chua như dưa muối, cà muối vì có thể làm tăng acid dịch vị. - Tránh rau sống vì dễ gây viêm, đầy hơi và khó tiêu. - Hạn chế đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, khó tiêu hóa. - Không nên dùng quá nhiều gia vị cay, chua khi chế biến. - Kết hợp nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ để hỗ trợ phục hồi dạ dày.

Nguồn và ảnh: Eating Well, Sohu