Không chỉ làm đẹp mặt tiền, nhiều loại cây còn được ưa chuộng trồng trước cửa nhà vì mang ý nghĩa phong thủy tốt lành. Theo quan niệm dân gian, nếu chọn đúng loại và đặt đúng vị trí, khoảng không trước cửa nhà không chỉ thêm xanh mát mà còn tạo cảm giác sáng sủa, thông thoáng, mang đến sự bình an và sinh khí cho gia đình. Dưới đây là 4 loại cây thường được nhắc tới với ý nghĩa như vậy.

1. Cây hoàng dương

Hoàng dương vốn là loại cây quen thuộc trong sân vườn, nay được nhiều người chuộng trồng làm cây cảnh trước nhà nhờ dáng đẹp, lá xanh bóng và dễ tạo hình. Cây có thể cắt tỉa thành bonsai hoặc giữ dáng gọn gàng trong chậu, phù hợp với nhiều kiểu không gian sống.

Theo quan niệm phong thủy, hoàng dương là loại cây mang ý nghĩa cát tường, có tác dụng trấn trạch, an gia, tượng trưng cho sự ổn định, trường thọ và thịnh vượng. Ngoài yếu tố phong thủy, cây còn được nhắc đến với mùi hương nhẹ, tạo cảm giác thư thái và góp phần làm không gian sống dễ chịu hơn.

2. Cây khế

Khế là loại cây rất gần gũi với nhiều gia đình Việt. Cây vừa cho bóng mát, vừa cho quả, lại gợi nhắc hình ảnh làng quê thân thuộc. Trong đời sống hiện đại, cây khế vẫn được nhiều người chọn trồng ở sân trước hoặc góc vườn vì tán lá xanh quanh năm, quả sai và vẻ ngoài mộc mạc.

Về ý nghĩa phong thủy, cây khế thường gắn với sự viên mãn, cân bằng và phúc lộc tròn đầy. Quả khế khi cắt ngang có hình ngôi sao năm cánh nên được xem là biểu tượng của sự hài hòa ngũ hành. Dân gian cũng quan niệm cây khế sai quả, trĩu cành là dấu hiệu của vượng khí, tài lộc và sự sung túc trong nhà.

3. Cây cau vàng

Nếu trước cửa nhà không quá rộng, cau vàng là lựa chọn khá phù hợp vì thân thẳng, tán cao, không chiếm nhiều diện tích phía ngang. Loại cây này tạo cảm giác thanh thoát, gọn gàng và đặc biệt không che kín mặt tiền, nhờ đó khu vực cửa chính vẫn giữ được độ sáng và độ thoáng cần thiết.

Trong phong thủy, cau vàng thuộc nhóm cây giúp dẫn khí tốt vào nhà mà không cản trở dòng lưu thông. Bởi vậy, nhiều gia đình thích trồng cau vàng ở trước cửa hoặc hai bên lối vào như một cách gửi gắm mong muốn về sự bình an, hài hòa và may mắn. Một điểm cộng khác là cây khá dễ chăm, ít sâu bệnh, giúp khoảng sân trước nhà luôn sạch sẽ, ngăn nắp.

4. Cây bưởi

Trong số các loại cây được xem là mang ý nghĩa tốt lành, bưởi thường được nhắc đến như biểu tượng khá trọn vẹn của phúc, lộc và thọ. Gốc rễ chắc khỏe gợi liên tưởng đến nền tảng gia đình bền vững; tán lá xanh tốt tượng trưng cho sức sống, sự che chở; hoa bưởi trắng, thơm nhẹ mang lại cảm giác trong lành; còn quả bưởi tròn, vàng lại gắn với hình ảnh đủ đầy, sung túc.

Tuy nhiên, với cây bưởi, yếu tố vị trí rất quan trọng. Loại cây này phù hợp với khoảng sân rộng phía trước nhà, nơi có đủ nắng để phát triển tốt. Cây nên được đặt ở vị trí đón sinh khí nhưng không che khuất cửa chính hay áp quá sát tường, để vừa đẹp về cảnh quan vừa không làm mặt tiền trở nên nặng nề.

Điều quan trọng khi chọn cây trồng trước nhà

Dù mang ý nghĩa phong thủy khác nhau, 4 loại cây trên có điểm chung là giúp khoảng trước cửa nhà trở nên xanh hơn, sáng hơn và có cảm giác sống động hơn. Hoàng dương phù hợp với người thích vẻ sang, gọn; khế tạo cảm giác gần gũi, sung túc; cau vàng đem lại sự thanh thoát; còn bưởi thích hợp với những ngôi nhà có sân rộng, muốn kết hợp giữa cây cảnh và cây ăn quả.

Khi trồng trước cửa, điều nên lưu ý là không để cây che kín lối đi, chắn ánh sáng hay làm khu vực mặt tiền trở nên bí bách. Một khoảng cửa sáng sủa, sạch sẽ, có mảng xanh vừa phải vẫn luôn là lựa chọn dễ tạo thiện cảm và mang lại cảm giác dễ chịu cho không gian sống.

