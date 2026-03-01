Ông bà dặn kỹ: 6 vị trí trong nhà tuyệt đối không nên đặt cây cảnh, sai một ly gia đình dễ lục đục

Trong nhiều gia đình, cây cảnh không chỉ để trang trí mà còn được xem là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy và dòng năng lượng trong nhà. Một chậu cây đặt đúng chỗ có thể giúp không gian dễ chịu, tinh thần thoải mái, thậm chí hỗ trợ tài lộc. Nhưng nếu đặt sai vị trí, cây xanh lại vô tình trở thành yếu tố gây cản trở sinh khí, khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề, dễ phát sinh mâu thuẫn.

Thực tế, không ít người chỉ quan tâm đến việc cây đẹp hay hợp mắt mà bỏ qua vị trí đặt. Đây chính là lý do vì sao có nhà trồng rất nhiều cây nhưng không thấy thoải mái, thậm chí còn cảm thấy bí bách, khó chịu.

Dưới đây là 6 vị trí trong nhà mà theo kinh nghiệm dân gian lẫn góc nhìn phong thủy, nên hạn chế đặt cây cảnh.

1. Chính giữa phòng khách

Phòng khách là khu vực trung tâm, nơi dòng khí lưu thông mạnh nhất trong nhà. Vì vậy, không gian này luôn cần sự thông thoáng và cân đối để tạo cảm giác dễ chịu. Nếu đặt một chậu cây lớn ngay giữa phòng, đặc biệt là loại có tán rộng, rất dễ gây cản trở luồng di chuyển. Không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, việc này còn khiến không gian trở nên nặng nề hơn. Về lâu dài, cảm giác bí bách có thể tác động đến tâm lý các thành viên trong gia đình. Do đó, vị trí trung tâm nên được giữ gọn gàng thay vì đặt cây xanh.

2. Lối đi và cửa ra vào

Cửa ra vào là nơi đón khí và cũng là điểm kết nối giữa trong và ngoài nhà. Nếu đặt cây quá sát hoặc chọn chậu quá lớn, lối đi sẽ bị thu hẹp đáng kể. Điều này không chỉ gây bất tiện khi di chuyển mà còn ảnh hưởng đến sự lưu thông không khí. Về lâu dài, không gian dễ trở nên tù túng, thiếu sự thông thoáng cần thiết.

3. Phòng ngủ kín

Phòng ngủ là nơi cần sự yên tĩnh và dễ chịu để nghỉ ngơi. Việc đặt cây trong không gian kín, đặc biệt là phòng nhỏ, có thể gây cảm giác ẩm và bí. Không phải loại cây nào cũng phù hợp để đặt trong phòng ngủ, nhất là khi thiếu ánh sáng. Nếu đặt quá nhiều cây, không khí trong phòng có thể bị ảnh hưởng, khiến giấc ngủ không còn trọn vẹn. Vì vậy, cần cân nhắc kỹ trước khi đưa cây xanh vào không gian này.

4. Khu vực bếp

Bếp là nơi sinh hoạt chính, mang tính chất ấm áp và gắn kết gia đình. Khi đặt cây quá gần khu vực nấu nướng, nhiệt độ cao sẽ khiến cây khó phát triển. Ngoài ra, sự xuất hiện của quá nhiều yếu tố trong một không gian nhỏ dễ khiến tổng thể trở nên rối mắt. Nếu bố trí không hợp lý, khu bếp có thể mất đi sự gọn gàng vốn có. Điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến cảm giác thoải mái khi sử dụng. Tốt nhất nên giữ khu vực bếp đơn giản và thông thoáng.

5. Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là nơi có độ ẩm cao và điều kiện không ổn định. Nhiều người đặt cây ở đây với mong muốn cải thiện không gian, nhưng không phải loại nào cũng thích nghi được. Khi môi trường không phù hợp, cây rất dễ bị vàng lá hoặc héo úa. Điều này khiến không gian trông thiếu sức sống thay vì tươi mới hơn. Ngoài ra, việc chăm sóc cây trong khu vực này cũng khó khăn hơn bình thường. Nếu không để ý, cây sẽ nhanh xuống cấp mà không kịp xử lý. Vì vậy, nên cân nhắc kỹ trước khi đặt cây tại đây.

6. Góc tối, thiếu ánh sáng

Ánh sáng là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của cây xanh. Khi đặt cây ở góc tối trong thời gian dài, cây sẽ yếu dần và mất đi sức sống. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn khiến không gian trở nên u ám hơn. Vì vậy, nên ưu tiên những vị trí có ánh sáng tự nhiên để cây phát triển tốt.

Không phải cứ trồng cây là tốt

Cây cảnh vốn mang lại nhiều lợi ích, nhưng chỉ phát huy đúng giá trị khi được đặt đúng vị trí và chăm sóc phù hợp. Một chậu cây xanh tốt sẽ giúp không gian hài hòa hơn, còn một chậu cây héo úa lại mang đến cảm giác ngược lại.

Vì vậy, thay vì đặt cây theo cảm tính, hãy quan sát kỹ không gian sống, ánh sáng, cách di chuyển trong nhà để chọn vị trí phù hợp. Chỉ cần điều chỉnh một chút, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt trong cảm giác sinh hoạt hằng ngày.